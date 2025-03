Skadade sig i 4 Nations: ”Hoppas han är tillbaka till slutspelet”

Matthew Tkachuk åkte på en skada i 4 Nations. Storstjärnan ser nu ut att missa resten av NHL:s grundserie – men förhoppningen är att han ska vara tillbaka till slutspelet.

Matthew Tkachuk åkte på en skada men var en av de största stjärnorna i 4 Nations Face-Off.

Foto: Joel Marklund / Bildyrån.

Han missade matchen mot Sverige i 4 Nations och spelade bara sex minuter i finalen mot Kanada. Nu ser Matthew Tkachuk också ut att vara skadad över en längre tid. Florida Panthers räknar inte med att få tillbaka honom innan grundserien är över.

27-åringen är en av Floridas största profiler och stjärnor. Den här säsongen har det blivit 57 poäng på 52 matcher. Men några fler i grundserien ser det alltså inte ut att bli.

– Vi hoppas han är tillbaka till slutspelet, säger Panthers general manager Bill Zito till NHL.com.

Florida ligger just nu på en andraplats i sin division, en poäng bakom Toronto Maple Leafs.

Skadan på storstjärnan gör nu också att laget får lättare att plocka in förstärkning innan trade deadline på fredag. Det är nämligen så att när Tkachuk nu missar resten av grundserien kan Florida räkna bort hans lön (9,5 miljoner dollar per säsong) från lönetaket och plocka in ett till stort kontrakt.

Matthew Tkachuk gjorde förra säsongen 22 poäng på 24 matcher när Florida gick hela vägen till en Stanley Cup. Han har dessutom gjort två säsonger med över 100 poäng under sin karriär. I 4 Nations var han och storebror Brady Tkachuk två av de stora profilerna i turneringen.