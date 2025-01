Stjärnans ilska efter trejden: ”Det suger”

Nathan MacKinnon var inte glad efter lördagens förlust mot Boston.

Efter 1–3-matchen uttalade sig Colorado-stjärnan öppet om Mikko Rantanens trejd till Carolina.

– Jag trodde inte på en miljon år att han skulle lämna. Det suger, säger MacKinnon till media.

Under fredagsnatten kom den stora bomben i NHL. Mikko Rantanen trejdas från Colorado Avalanche till Carolina Hurricanes efter att han, enligt uppgifter, ska ha krävt att matcha Leon Draisaitls kontrakt som den bäst betalda spelaren i NHL.



Ett dygn senare uttalar sig sedan lagkamraten och vännen, Nathan MacKinnon, om flytten.



– Ledsen såklart… en bra vän, nio, tio år tillsammans, tog en titel. Det är ledsamt. Jag vet inte exakt vad som hände, säger han till reportrarna efter lagets 1–3-förlust mot Boston under lördagskvällen.



Profilen, som spelat ihop med Rantanen under tio NHL-säsongen, menar att han trodde det skulle lösa sig precis som med Gabriel Landeskog 2021 då svensken skrev på ett åttaårskontrakt i sista stund.



– Jag ringde honom (Rantanen) ganska snabbt efter och vi pratade i 20 minuter. Det är olyckligt att tappa en bra vän och en bra lagkamrat. Jag kommer att sakna honom. Jag trodde inte på en miljon år att han skulle lämna. Det suger, säger MacKinnon till media.

Både Martin Necas och Jack Drury, som gick åt andra hållet i trejden, debuterade för Colorado mot Boston, men kunde inte följa tomrummet.



– Många av killarna är chockade. Det är rätt galet att en sån kille blir trejdad just nu. Han är en stor del av laget och kulturen här och han har varit med sedan våra tuffa år, från 2016/17 till nu. Vi vann Stanley Cup och har varit en utmanare varje år nu. Han är en stor anledning till det, säger MacKinnon och fortsätter:

– Det är bara en del av det. Delen utanför isen är nog den vi kommer att sakna mest. Han är en fantastisk lagkamrat och person.



Boston Bruins – Colorado Avalanche: 3–1 (0–0, 0–1, 3–0)

Boston: Morgan Geekie x2, David Pastrnak.

Colorado: Artturi Lehkonen.

