Lovande orden: ”Det finns en god chans”

Mot Dallas värmde Gabriel Landeskog upp på is, men kom inte till spel.

Nu ser det ut som att svensken kan göra efterlängtad comeback i Colorado Avalanche natten till torsdag.

– Det finns en god chans, säger coachen, Jared Bednar.

Gabriel Landeskog. Foto: Bildbyrån och NHL/X (Skärmdump)

– ”Gabe” ville komma in i stämningen. Han ville vara med på uppvärmningen och vara med i omklädningsrummet. Han ville vara en del av det här. Därför gjorde han det.



Så lät det när Colorado Avalanche tränare, Jared Bednar, förklarade för Guerilla Sports varför det inte blev någon återkomst för Gabriel Landeskog mot Dallas Stars (22/4) – trots att han fanns med på isen under uppvärmningen.



Nu har coachen uttalat sig igen – och gett hopp för att NHL-svenskens efterlängtade comeback kan komma i tredje slutspelsmötet, natten till torsdag (24/4), svensk tid.



– Det finns en god chans att ”Gabe” Landeskog spelar ikväll, säger Bednar under onsdagen i Denvers Altitude Sports Radio.

Där kan Landeskog ta plats

Senare under onsdagen deltog Landeskog under lagets matchträning och fick öva in sig i en andra powerplay-uppställning, samt en tredje-kedja tillsammans med Charlie Coyle och Joel Kiviranta. Tecken som talar för att 32-åringen äntligen får spela i NHL för första gången sedan han lyfte Stanley Cup-bucklan 2022.



Landeskog gjorde comeback för en och en halv vecka sedan, men då i AHL med Colorado Eagles. Där blev det två poäng på två matcher i de första matcherna på tre år.