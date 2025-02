Legendarmatch i Salmings ära – Sundin: ”En otroligt varm person”

Nästa fredag kommer några av världens bästa spelare genom alla tider visa upp sig i en match mellan Tre Kronor-legendarer mot ett lag uttaget av NHL Alumni.

I Tre Kronor kommer vi få möjligheten att ånyo se bl a Henrik Lundqvist, Henrik Zetterberg och Mats Sundin, Nicklas Lidström, Henrik Sedin med flera tillbaka på is.

I NHL Alumni träffar vi legendarer så som Jari Kurri, Esa Tikkanen, Pekka Rinne och så vidare.



Överskottet från matchen kommer att fördelas mellan Börje Salmings ALS-stiftelse och NHL Alumni.



Karin Karlström är General sekreterare för ALS-stiftelsen:



– Vi fick frågan om vi kunde tänka oss att dela på intäkten från matchen med NHL Alumni. Splitta 50/50. Vi, Peter Forsberg (SIF) och jag, svarade jag på det utan att tveka. ”Det är självklart och det NHL Alumni driver är också en superviktig sak.”

– Stiftelsen är med och säljer bankettbiljetter, pushar för att köpa matchbiljetter och med i planeringen. Bland annat filmen med ”Sudden” (Mats Sundin), ”Lidas” (Nicklas Lidström) och Micke Samuelsson gjordes av oss på stiftelsen. Jag skrev manuset till den filmen.

– Sedan är vi med kring praktiska grejer, visar vår goda vilja och vill visa all respekt för att man väljer att fondera till oss.



Vad betyder det för stiftelsen att vara med på ett event som det här i en nyinvigd Avicii Arena?

– Enormt mycket. Dels att våra ambassadörer är med, Mats (Sundin), Nicklas (Lidström) och ”Stigge” (Salming). Det är såklart guld värt för oss.

– Samtidigt känner vi att det är ett bra betyg att Svenska Ishockeyförbundet tycker arbetet vi gjort och gör är bra. Vi är också noga med att ger man så får man. Det är inte så att vi vill ha allt själva utan är noga med att vi hjälps.

Börje Salming i den svenska landslagsdressen.

Lundqvist berättar om sina minnen av Börje Salming

Hockeysverige har varit i kontakt med några av spelarna som kommer spela Legendsmatchen i Avicii Arena.



Jari Kurri som vunnit fem Stanley Cup-titlar och förra året fick Börje Salming Courage Award.



– När jag hörde att Börje Salming dött var det väldigt ledsamma nyheter. Han var lite av en banbrytare i NHL. Inte bara för svenska spelare utan för alla oss spelare i Europa. En krigare på isen som alltid var svår att spela mot, En så fin kille som alltid hade ett leende på läpparna.

– Det var tråkigt att se vad Börje fick gå igenom och vi alla som är med på matchen är glada att hjälpa Börjes stiftelse.

– Matchen kommer såklart bli rolig med så många bra spelare på isen för en god sak. Jag hoppas det kommer vara mycket folk på plats.

Jari Kurri spelade forward i NHL, där han är invald i Hall of Fame genom att ha vunnit fem Stanley Cup.



Henrik Lundqvist framröstad som Sveriges bästa målvakt genom alla tider av Sveriges målvakter.



– Det mest ikoniska minnet jag har av Börje var från det att jag var grabb och han blev hyllad i Toronto och i Tre Kronor-tröjan. Det visade på hans storhet och hur omtyckt han var i Toronto. Det här var häftig att få se som svensk.

– En vän till oss gick bort i ALS för några år sedan. Jag följde såklart hans kamp. Hur fort det gick åt fel håll var tufft att se. Då fick vi verkligen se hur det påverkar, inte bara honom själv, utan även omgivningen.

Henrik Lundqvist, med bakgrund i New York Rangers, vill bidra till ALS-forskningen.



Sjukdomen ALS är också något som uppmärksammats en hel del i USA under senare tid enligt Henrik Lundqvist.



– Det började uppmärksammas mer när man körde ”ice bucket challenge”. Bland annat för att folk skulle ställa upp och supporta, men också för att folk skulle få en inblick i vad det är och även för att få in mer pengar till forskningen. Det tycker jag att man fått momentum i.

– Klart att när en så stor profil som Börje går bort i ALS blir det extra vågor på vattnet. Jag upplever ändå att det senaste tio åren blivet mer att man pratar om ALS och blivit mer fokus på det.



Vad tror du Börje Salmings ALS-stiftelse har för betydelse i allt det här med att sjukdomen uppmärksammas?

– Alla resurser som läggs på det här jätteviktiga. Så även Börjes stiftelse. Det är en fruktansvärd sjukdom. Jag har varit med om vissa insamlingar här i USA. Bland annat deras ALS-gala i New York för något år sedan.

– Sedan har vi många olika sjukdomar i samhället och det läggs resurser på olika saker. Klart att olika initiativ, typ en sådan här stiftelse, kan få en väldigt stor påverkan på ett positivt sätt.



Närmast väntar alltså match för Henrik Lundqvist tillsammans med sin bror Joel mot ett europeiskt lag.



– Det ska bli jättekul, verkligen, att träffa en massa lagkamrater. Brorsan ser jag lite titt som tätt såklart. Vissa av killarna jag spelat med har jag inte sett på flera år. Sedan får vi se vilken kvalité det blir, men det viktigaste är ändå att vi har en rolig kväll i Avicii Arena.

”Sådan önskar man att alla idrottsmän var”

Henrik Zetterberg som vunnit OS, VM och Stanley Cup.



– För mig är mina bästa minnen av Börje alla gånger jag träffade honom. Den personen Börje var mot alla han mötte. Vi är inte alls nära varandra i generationer, men första gången jag träffade honom hade han stenkoll på vem jag var och vi pratade en hel del.

– Han var en person som man önskar att alla idrottsmän egentligen är. En som ser alla. Pratar med alla. Hjälpsam. För mig var Börje ett typexempel på det och sedan kontra det med hur han var på isen (skratt). Där kunde han vara väldigt stygg, men också ta den roll han fick.

– På den tiden, vad han gjorde då är helt otroligt. Och att allt det här kunde finnas i en och samma person.

Henrik Zetterberg hade en stor NHL-karriär och deltar nu till insamlingen mot ALS.



Hur tänker du kring det Börje Salming tvingades gå igenom innan hans bortgång?

– Att se en sådan stark människa och individ gå igenom en så fruktansvärd sjukdom, som ALS, var hemskt.

– Samtidigt, att man kan få fram så mycket positivt av det är också otroligt. Om man tänker sjukdomen ALS så har uppmärksammats på ett helt annat sätt nu. När det drabbar så gör den det så otroligt hårt.

– Jag kan bara gå till mig själv att innan Börje fick ALS visste jag inte så mycket om sjukdomen. Det var både hemskt att den drabbade Börje och hans familj, men på samma sätt har det bidragit till att det blivit mer uppmärksammats. Det krävs otroligt mycket forskning och pengar för att få bukt på det.



Henrik Zetterberg tränar visserligen sin sons lag i Rögle, men han kan inte påstå att han är i samma form som under NHL-åren.



– Som alltid när man gått från en aktiv karriär till en icke aktiv karriär och kommer in och spelar sådana här matcher… Första matchen jag spelade fick jag en rejäl käftsmäll eftersom kroppen inte gjorde som hjärnan tänkte. Jag trodde att jag kunde göra saker som jag inte kunde längre.

– Nu har jag, som sagt var, varit med i några sådana matcher så mina förväntningar är ganska låga på mig själv. Då blir det nog lättare att spela en sådan här match, skrattar Henrik Zetterberg och avslutar:

– Såklart är jag inte äldst i gänget så jag känner lite press på mig att jag måste bidra lite grann. Sedan är jag kanske lite för slarvig i förberedelserna. Det är lite blandad glädje och skräck inför matchen.

Sundin: ”Han var en otroligt varm person”

Mats Sundin Sverige första lagkapten i Toronto. VM och OS-guld. Dessutom medlem i Börje Salmings ALS-stiftelses styrelse:



– Det bästa minnet av Börje Salming är nog en av första gångerna jag fick spendera lite tid med honom. Det var på hans hockeyskola 1994 eller 1995 uppe i Kiruna. Faktiskt samtidigt som jag var där blev jag trejdad till Toronto, vilket var en konstig tillfällighet.

– Då hade jag dessutom turen att få prata med någon som verkligen visste hur det var att spela för Toronto Maple Leafs.

– En anekdot jag minns väldigt väl är då han och jag var på en nyöppnad restaurang i Kiruna. Ägaren hade bett mig och Börje hjälpa till i baren med att sälja öl, kaffe och lite drinkar. Det blev en anstormning i Kiruna när dom hörde att Börje Salming skulle stå i restaurangen. Vi hade otroligt kul.

– Börje var en otroligt varm person och lite mentor för min karriär som under huvuddelen var i Toronto.

Mats Sundin är likt Börje Salming en stor spelare i Toronto Maple Leafs historia.



Att se Börje Salming bli sjukare och sjukare i ALS var såklart något som påverkade Mats Sundin hårt.



– Jag skulle gissa att det är något av det värsta man kan råka ut för när det gäller sjukdomar. Idag är det på något sätt en dödsdom. Sedan kan det ta olika lång tid. Som tur är det att väldigt få drabbas av det, om man nu ska se något positivt. Samtidigt vet jag att det ökar i Sverige. Det var runt 150 fall per år för några år sedan. Nu är det säkert det dubbla.

– Det negativa med att sjukdomen är så smal är att det då blir svårt att få forskningsstöd för den. Få pengar till forskningen att försöka lösa gåtan för sjukdomen.



Är det du berättar anledningen till att du själv valt att kliva in och jobba med stiftelsen?

– Ja, absolut. Den stora anledningen till det är att jag blev tillfrågad att vara både ambassadör och sitta med i styrelsen. För mig var det ett självklart ja eftersom jag hade en personlig relation till Börje och att det är en sjukdom som både behöver belysas mer och få mer resurser.



Vilka förväntningar har du på matchen och vad betyder arrangemanget för ALS-stiftelsen?

– Matchen vi hade för Börje i Gävle för ett par år sedan var så otroligt fin och varm hyllning till Börje. Fullsatt i arenan. TV4 sände live från Gävle och gävleborna gick man hur huse för att stötta av en fin anledning.

– Jag tar med mig det och hoppas vi kan använda Tre Kronor-legends och NHL Alumni till att fortsätta stödja olika initiativ. Nu är det Börjes stiftelse, men det är över huvud taget ett väldigt fint sätt att belysa olika samhällsproblem som finns där ute.

– Att få träffas så här, gamla lagkamrater, är en parentes för oss som inte längre spelar så mycket. Både med spelare jag spelat med och motståndare man mött och få reflektera över att det är av en fin anledning. Det kommer bli jättekul för oss.

Så här ser laguppställningarna ut

Tre Kronor



30. Henrik Lundqvist



4. Niklas Hjalmarsson

5. Nicklas Lidström

7. Tommy Sjödin

27. Johnny Oduya

44. Staffan Kronwall

52. Jonathan Ericsson



13. Mats Sundin

20 Joel Lundqvist

22. Ulf Dahlén

24. Niklas Sundström

33. Henrik Sedin

38. Mikael Samuelsson

40. Henrik Zetterberg



Coacher: Bengt-Åke Gustafsson, Pär Mårts, Markus Näslund, Stig Salming



NHL Alumni:



4. Ossi Väänänen

6. Ville Koistinen

10. Esa Tikkanen

12. Esa Pirnes

17. Jari Kurri

19. Jiri Tlusty

20. Niklas Hagman

21. Kai Nurminen

24. Sami Kapanen

26. Patrik Elias

27. Teppo Numminen

32. Ville Nieminen

35. Pekka Rinne

41. Raimo Helminen

36. Jussi Jokinen

68. Mikko Lehtonen

72. Juha Lind

(Laguppställningarna är preliminära och kan ändras)



Här kan du läsa mer om Börje Salmings ALS-stiftelse: Börje Salmings ALS Stiftelse

Här kan du boka biljetter till matchen: Biljetter till Tre Kronor LEGENDS vs. NHL ALUMNI i Stockholm på Avicii Arena den fre, 7 feb. 2025 – 18:00