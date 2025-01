Klart: Här är NHL-klubbens nya namnförslag

Den nya NHL klubben Utah Hockey Club har äntligen kommit fram till sina tre slutgiltiga namnförslag.

Nu ska supportrarna hjälpa till och bestämma det slutgiltiga namnet.

Det står emellan: Utah Hockey Club, Utah Mammoth och Utah Wasatch.

Utöver att färdigställa klubbens namn ska även loggan bytas ut. Foto: Rob Gray/Bildbyrån.

Utah Hockey Club är ny i NHL för den här säsongen. Klubben blev till då Arizona Coyotes gick i graven och omvandlades till UHC. Det hela gick däremot så snabbt att Utah Hockey inte hann komma med ett klubbnamn inför säsongen 2024/2025.



Utah Hockey har under säsongen kommit med många förslag. De flesta av idéerna blev dock nobbade av USPTO (U.S. Patent and Trademark Office) som behöver godkänna ett bolags nya namn.



På grund av detta har hela processen tagit en längre tid men nu har klubben äntligen kommit med sina tre slutgiltiga namnförslag: Utah Mammoth, Utah Wasatch eller Utah Hockey Club, som klubben just nu heter.

Supportrarna bestämmer

Klubben har kommit ut med beskedet att de även är klara med två potentiella nya loggor. Istället för att ledningen väljer det de tycker är bäst ska nu supportrarna få bestämma. Under fyra hemmamatcher ska det finnas röststationer runt om i Utahs hemmaarena Delta Center där fansen får rösta på namn och logga.



Under natten fick Utah Hockeys supportrar rösta för första gången i Delta Center när Pittsburgh Penguins kom på besök.



— Vi ser det här som en väldigt rolig möjlighet att göra något som aldrig tidigare gjorts inom proffsidrott. Nämligen att involvera supportrarna på den här nivån och ha med dem genom hela processen när vi ska namnge ett lag tillsammans, säger Mike Maughan från Smith Entertainment Group till NHL:s egen hemsida.



Maughan menar dock att han skulle bli nöjd med vilket som helst av de alternativen som är kvar. Han förklarar hur de tre namnen passar bra till Salt Lake baserade föreningen och vad loggorna symboliserar.



— 85 procent av alla från Utah bor 2,4 mil från det vi kallar ”Wasatch Front”. Så det tillåter oss att hylla den här idén om en mytisk snövarelse men med en väldigt Utah-centrerad approach. Loggorna är designade på ett väldigt häftigt och lämpligt sätt för ett NHL-lag, säger Maughan.