Kaoset i Rangers: Flera klubbar jagar kaptenen

New York Rangers kan sätta sin lagkapten, Jacob Trouba, på waivers.

Detta för att undvika att han ska stoppa en trejd. Här är NHL-lagen som är intresserade.

I förra veckan uppgav Sportsnets Elliotte Friedman att flera framträdande spelare sitter löst i New York Rangers. Däribland nämndes lagkaptenen Jacob Trouba som redan i somras nämnts i trejdrykten.



Nu kommer nya uppgifter om kaoset i fjolårets President’s Trophy-vinnare (grundseriens främsta lag).



“Jag hör att Rangers har flera alternativ, men Trouba kan blockera med sin no-trade klausul. Rangers har indikerat att de kommer sätta honom på waivers om han inte accepterar ett av dem. Ett av lagen tros vara Columbus”, skriver Friedman i en ny uppdatering på X.

För att undvika att Trouba stoppar en trejd är alltså NHL-klubben villiga att sätta kaptenen på waivers. Friedman tar även upp ett liknande fall från 2005 då Todd Marchant vägrade en trejd till Anaheim, men hamnade där ändå efter att Columbus satt upp honom på waivers.



Utöver Columbus Blue Jackets nämner ESPN:s Emily Kaplan Detroit, Ottawa och Buffalo som de lag som pratat med Rangers om Trouba.



Trouba kom till Rangers 2019 och har varit lagkapten de tre senaste säsongerna. Lönetaksträffen ligger på åtta miljoner dollar och hittills denna säsong har han bidragit med sex assist, samtidigt som formkurvan pekat neråt. Detta är 30-åringens tolfte säsongen i NHL.

Okay, Jacob Trouba:



Hearing Rangers do have several options, but Trouba can block with his partial no-trade. Rangers have indicated they will waive him if he does not accept one. One team is believed to be Columbus.



This is absolute hardball, but there is a precedent. In…