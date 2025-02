Oron inför 4 Nations – missade träning

Sidney Crosby saknades under onsdagens Pittsburgh-träning.

Kanada-kaptenen undersöks för en skada en vecka innan 4 Nations Face-Off.

Riskerar Sidney Crosby att missa 4 Nations Face-Off?



Med en vecka kvar till nedsläpp i den stjärntäta turneringen kommer oroande besked från Pittsburgh Penguins. Den 37-årige stjärnan, som fått ansvaret som kapten för Kanada, saknades nämligen under NHL-lagets träning under onsdagens. Anledningen ska vara en överkroppsskada som nu undersöks, enligt coachen Mike Sullivan.



– Jag har inga fler detaljer. När vi har det kommer jag att berätta det, säger Sullivan.

Crosby spelade 22 minuter i mötet med New Jersey Devils, natten till onsdagen, men lämnade isen i tredje perioden efter en kollision. Han återvände till spel 10 minuter senare, men behöver nu alltså undersöka vad som hänt. NHL-laget tränar igen under torsdagen och spelar sedan matcher mot New York Rangers och Philadelphia Flyers innan det blir dags för 4 Nations Face-Off.



Kanadas premiärmatch är mot Sverige 13 februari, 02.00 (svensk tid).

