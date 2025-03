TV: I toppen av NHL – efter två nya poäng

Jesper Bratt klättrar på listan över bästa svenska framspelarna i NHL – genom tiderna.

Detta när New Jersey Devils inatt vann över Filip Gustavssons Minnesota Wild med 5–2.

Se matchens höjdpunkter i spelaren ovan.



47 assist 2021/22, 41 under 2022/23, 56 under 2023/24.



Jesper Bratt har under de senaste NHL-säsongerna visat sig vara en framspelare av rang i NHL, men de tidigare siffrorna är inget emot det han nu presterar i New Jersey Devils under 2024/25.



När 26-åringen från Trångsund klev av isen efter nattens 5–2-seger mot Minnesota Wild hade svenske stjärnan inte bara sett till att kedjekamraten, Nico Hischier, fått göra hattrick. Han hade även nått 66 assist för säsongen med två nya noteringar.



Siffran är, som ni kanske förstår, redan den högsta Bratt nått under NHL-karriären, men gör även att han är fjärde bäst i hela ligan under 2024/25, tillsammans med Jack Eichel. Endast Mitchell Marner, Nikita Kucherov och Nathan MacKinnon har presterat bättre.



– Jag är nöjd och stolt över vår insats i kväll. Alla kom till första nedsläpp påslagna och fokuserade, det här var en match vi bara skulle vinna, sade Devils coach Sheldon Keefe efter matchen.

Har endast sju svenskar framför sig – genom tiderna

Bratt är nu totalt uppe i 296 framspelningar över sina 546 matcher i NHL och är med det på plats 40 bland svenskar i ligan. Ser man däremot till bästa noteringarna under en och samma säsong är han betydligt högre på listan. Där är det nämligen bara tolv svenska säsonger som varit bättre. Peter Forsberg har stått för tre av dessa, medan Henrik Sedin gjort fler än 66 vid fyra tillfällen. Räknar man antalet enskilda spelare som gjort bättre ifrån sig är det därmed endast sju svenskar som nått över Bratts notering.



Håller Jesper Bratt detta tempo når han 72 framspelningar innan grundseriens slut.