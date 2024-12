Stal showen: “Vår bästa spelare”

Jesper Bratt stod för fyra poäng i nattens seger mot New York Rangers. Ändå var det Jacob Markström som stal showen.

– “Marky” var vår bästa spelare i natt, säger lagkamraten Jack Hughes.

Jacob Markström räddade 38 skott i segern mot New York Rangers. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP Photo/Alamy

New Jersey Devils plattade till New York Rangers ordentligt i nattens rivalmöte i Madison Square Garden.

Jesper Bratt öppnade matchens målkonto redan efter en och en halv minuts spel och innan mittperioden var över hade Devils gått ifrån till en 5–1-ledning i matchen. Det blev även slutresultatet i en match där Bratt noterades för ett mål och tre assist – men där Jacob Markström var den som stal showen.

“Höll oss kvar”

Markström räddade 38 skott i matchen, vilket är hans högsta notering sedan flytten från Calgary Flames i somras.

– “Marky” var vår bästa spelare och vårt boxplay gjorde ett riktigt bra jobb. Vi blockerade många skott. Jag vet att vi släppte in ett mål i numerärt underläge, men hela laget blockerade mycket skott. Det var en bra insats i den aspekten, men “Marky” var vår bästa spelare och höll oss kvar, säger lagkamraten Jack Hughes till NHL.com.

Segern var Markströms fjärde på sina fem senaste matcher och sin sjunde på de nio senaste matcherna. Den svenske stjärnmålvakten står nu noterad för en räddningsprocent på 90,7 procent samt ett snitt på 2,54 insläppta mål per match på sina 19 spelade matcher med New Jersey Devils.

Femma i NHL:s poängliga

Bratts fyra poäng i matchen gör att han nu har samlat på sig totalt 34 poäng på 28 matcher den här säsongen. Den noteringen gör honom till den poängbäste svenska spelaren i NHL och ger honom en femteplats i NHL:s poängliga med tre poäng upp till poängligaledaren Kirill Kaprizov.

Devils har haft en stark inledning på säsongen och har samlat på sig 36 poäng efter 28 matcher. Det gör att laget toppar Metropolitan Division och delar på ledningen i NHL:s totala tabell tillsammans med Minnesota och Winnipeg. Dock har New Jersey spelat tre eller fyra matcher fler än de flesta andra lagen i ligan.

New York Rangers – New Jersey Devils 1–5 (0–2, 1–3, 0–0)

New York: Chris Kreider (10).

New Jersey: Jack Hughes 2 (11), Jesper Bratt (12), Dawson Mercer (6), Dougie Hamilton (5).

