Hyllas efter storspelet: “Fantastisk”

New Jersey Devils får stopp på Florida Panthers segersvit.

Det kan de tacka Jacob Markström för då han storspelade och räddade 34 av 35 skott i vinsten.

– “Marky” spelade fantastiskt, säger lagkamraten Paul Cotter.

Jacob Markström blev matchhjälte för New Jersey Devils. Foto: Lynne Sladky/AP Photo/Alamy

Florida Panthers har gått som tåget på sistone och kom till nattens match mot New Jersey Devils med sju raka vinster i ryggen.

Men då såg Jacob Markström till att sätta stopp för Stanley Cup-mästarna. Florida vann skotten med 35-24, men det var Devils som vann med 4-1. Markström räddade då 34 av 35 skott och utsågs till en av matchens lirare.

– Jag tycker att min insats speglar hur vi spelade i kväll. Jag såg alla puckar och försvaret gjorde ett jättebra jobb framför mig med att flytta på motståndarna, ta bort deras klubbor och rensa bort returerna. Det var en laginsats vilket visar sig i mitt spel, säger Markström.

Jacob Markström hyllas i segern

Markström lovordades också av lagkamraten Paul Cotter efter vinsten.

– Jag tycker att vi gjorde ett kanonjobb. Jag är inte förvånad men väldigt nöjd med hur vi spelade. Alla fyra kedjorna och alla backparen var bra, sedan spelade “Marky” såklart fantastiskt. Alla spelade en roll i att vi kunde vinna och jag är stolt över gruppen, säger Cotter.

Jacob Markström har nu åtta vinster på sina 13 första matcher i New Jersey Devils. Han har då 90,8 i räddningsprocent och 2,54 insläppta mål per match under hösten.

En annan svensk som imponerar i Devils är Jesper Bratt. I natt stod Bratt för ytterligare två passningspoäng och han har nu gjort 21 poäng på 19 matcher den här säsongen. Bratt är då delad elva i NHL:s poängliga samt leder svenska poängligan övertygande, tre poäng före William Nylander.

Florida Panthers – New Jersey Devils 1–4 (0-1,1-1,0-2)

Florida: Sam Reinhart (12).

New Jersey: Jack Hughes (8), Timo Meier (7), Paul Cotter (7), Ondrej Palat (3).