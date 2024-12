Högberg närmar sig NHL – kallas upp av Islanders

Dörren till NHL ställs på glänt för Marcus Högberg igen.

30-åringen kallas upp för att ersätta en skadad Semjon Varlamov.

Marcus Högberg kan få chansen när New York Islanders åker till Montréal för ett möte med Canadiens natten till onsdag (4 december).



Under måndagen meddelar nämligen NHL-klubben att den 30-årige svensken kallats upp från AHL som nödlösning. Detta i och med en underkroppskada på Semjon Varlamov.



Den ryske målvakten spelade senast 29 november mot Washington Capitals, men har nu dag för dag-status. Enligt Islanders följer Varlamov med till Montréal, men för att täcka upp vid bortfall finns Högberg nu tillgänglig.

Marcus Högberg lämnade SHL och Linköping efter 2023/24 för att testa vingarna borta i Nordamerika en andra gång. Första äventyret slutat med 42 framträdanden på den stora scenen och desto fler nere i AHL. Där har han nu även inlett 2024/25 med tio matcher för Bridgeport Islanders. Över dessa har han en räddningsprocent på 90,8, men ändå står han fortsatt på noll NHL-matcher denna vända i Nordamerika.



Utöver Varlamov finns, som bekant, även Ilja Sorokin framför Högberg i Islanders.

