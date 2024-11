Stortalangen på väg bort – jagas av flera klubbar

David Jiříček har fått begränsade chanser i Columbus Blue Jackets.

Nu ser 20-åringen ut att vara på väg bort – och flera andra NHL-lag är då intresserade av backtalangen.

– Columbus måste bestämma sig för vad de vill göra, säger Sportsnets insider Elliotte Friedman.

David Jiříček verkar vara på glid från Columbus. Foto: Mark Humphrey/AP Photo/Alamy

I NHL-draften 2022 så var David Jiříček en av de allra största talangerna och han gick som sjätte spelare till Columbus Blue Jackets. Han tog sedan direkt klivet till Nordamerika som 18-åring.

Men därefter har det inte blivit som backlöftet tänkt sig. Han har nämligen flyttats upp och ner mellan NHL och AHL flera gånger under sina tre säsonger i Nordamerika. Så sent som förra veckan blev 20-åringen nedflyttad till farmarligan igen efter att ha varit petad av Columbus under hösten.

I januari så var tjecken då kritisk mot hur han har behandlats av Columbus ledning.

– Jag spelade bra hockey i NHL, jag är en NHL-spelare. Det är min åsikt, att jag borde vara i NHL just nu. Jag ser killar från samma draft, som Simon Nemec och Korchinski, de spelar powerplay och spelar många minuter i NHL. Det är andra lag så det är annorlunda situationer, men jag kan jämföras med dem, sade 20-åringen till the Athletic.

David Jiříček kan trejdas av Columbus Blue Jackets

Efter att ha blivit nedskickad till AHL så har det nu börjar florera flera rykten om talangen och hans framtid ser inte ut att finnas i Columbus Blue Jackets.

Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman så är det då andra klubbar som är intresserade av att trejda till sig David Jiříček.

– Jag tror att det finns lag som skickar förslag om Jiříček. Columbus måste bestämma sig för vad de vill göra, säger Friedman och fortsätter:

– Det har rapporterats om att Edmonton är intresserade men om jag tittar på det så ser jag ingen lösning där. Columbus skulle vilja ha en ung spelare i utbyte och jag tror inte att Edmonton kan matcha budet som krävs för att få till en deal.

David Jiříček endast fått spela sex matcher för Columbus Blue Jackets den här säsongen med 0+1 som facit. I AHL har det sedan blivit 1+1 på två matcher. I fjol spelade tjecken 43 matcher i NHL och 29 matcher i AHL.