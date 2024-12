Tränade under annandagen – får betala 100 000 dollar

26 december höll Dallas Stars en “frivillig” träning där flera spelare deltog.

Nu meddelar NHL att klubben straffas med böter på 100 000 dollar efter brutna regeln.

Enligt kollektivavtalet i NHL ska 24, 25 och 26 december samtliga vara lediga dagar för spelarna i ligan. “Ingen klubb kan begära att en spelare tränar på en sådan dag, oavsett anledning” står det skrivet i Artikel 16.5 (b).



Nu straffas Dallas Stars, precis som Toronto Maple Leafs 2022, för att man hållit en träning under annandagen.



– Vi hade en frivillig träning och såklart dök de unga killarna upp, som de ska, sade huvudtränaren Pete DeBoer i fredags enligt TSN.



Resultatet av det hela blir böter på 100 000 dollar.

The @DallasStars have been fined $100,000 for violating the Collective Bargaining Agreement. https://t.co/2uTcZ43AFD pic.twitter.com/u6ILKrDgS8