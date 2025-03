Colorado sajnar stjärnbackens lillebror (!)

Colorado Avalanche skriver kontrakt med Makar, den yngre.

24-årige Taylor Makar får under måndagen ett ettårskontrakt av NHL-klubben.

Cale Makar. Foto: Bildbyrån/Isaiah J. Downing.

När Colorado Avalanche valde Taylor Makar i NHL-draften 2021 gjorde man det fyra år efter det lyckade försterundevalet av storebror Cale (Makar). Nu, ett NCAA-genombrott senare, meddelar NHL-klubben att man även kommit överens med den yngre av bröderna om ett ettårskontrakt.



Pressmeddelandet skickades ut under måndagskvällen (svensk tid) och innebär att den 24-årige forwarden lämnar sitt University of Maine för att avsluta 2024/25-säsongen i AHL med Colorado Eagles. Detta på amatörs-try out (ATO). Därefter inleds det ettåriga avtalet med NHL-klubben över 2025/26-säsongen.

Fått sitt genombrott – intill svensken

Detta vittnar minst sagt om att det inte bara är Cale Makar som visat framfötterna sedan lillebrorsan draftades 2021. Taylor Makar har nämligen gått från AJHL till NCAA under den tiden och vuxit ut till en producerande spelare för University of Maine, intill svenske succémålvakten, Albin Boija.



Innan årets notering med 30 poäng (18+12) på 38 matcher hade dock Taylor Makar det lite tuffare i UMass. Det ledde till flytten och att han nu satt personbästa både sett till mål och poäng i serien. Lägg sedan till att han avgjort sex matcher för Maine så förstår ni hans betydelse för laget under 2024/25.



I Colorado Eagles blir Makar lagkamrat med svenskarna Calle Rosén och Oskar Olausson, medan brorsan Cale fortsätter att dominera i Avalanche som en av NHL:s bästa backar.