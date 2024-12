Bakslag för Kylington – borta med skada

Oliver Kylington har inte spelat sedan mötet med Vegas 28 november.

Nu kommer ett bakslag för NHL-svensken – trots att dag för dag-beskedet i söndags.

Det har varit en tuff höst för Oliver Kylington.



Colorado Avalanche svenske back har fått hoppa in och ut ur laget efter sommarens flytt från Calgary Flames och står fortfarande kvar på endast åtta framträdanden (av 25 möjliga) under 2024/25. Nu kommer ett tungt bakslag för 27-åringen – kort efter att han gett svar på tal med sitt första mål i klubben.



Colorado-reportern, Bailey Curtis, på The Hockey News rapporterar att Kylington är borta vecka till vecka med en okänd skada. Detta endast ett dygn efter att den kanadensiske tränaren, Jared Bednar, sagt att svenskens status var dag för dag.



Oliver Kylington har en tuff tid bakom sig där han var borta från spel under 20 månader av familjeskäl.



– Att bära på jobbiga tankar och låta dessa konsumera dig är helt fel. Jag tryckte undan mina känslor och mina problem tills de hade förvandlats till någonting ohållbart, berättade han då för SVT.



