Anaheims skadebesked – efter otäcka smällen

Isac Lundeström klev av efter en otäck smäll natten till söndag.

Nu lämner Anaheim Ducks ett skadebeked kring NHL-svensken – och lagkamraten, Brock McGinn.

Julmötet med Vegas Golden Knights blir Brock McGinns sista i NHL under 2024/25.



Anaheim Ducks meddelar att den 30-årige forwarden genomgick en ACL-operation under förra veckan och nu väntas bli borta sju till nio månader.



McGinn är inne på sin tionde NHL-säsong efter att han tingades i andra rundan av NHL-draften 2012 av Carolina Hurricanes. Hittills i år har han stått för fyra mål och fyra assist i Ducks.

Samtidigt som detta kommer även NHL-klubben med en uppdatering kring Isac Lundeström.



VM-svensken från Gällivare tvingades utgå i mötet med Florida Panthers 19 januari. Detta efter att Sam Reinhart delat ut en hård knätackling. Lundeström fick hjälpas av isen, men lämnade sedan ett lugnande besked till NSD.



– Såg riktigt läskigt ut, men knät klarade sig faktiskt bra, så det är skönt, skrev Lundeström i ett sms till tidningen.



Enligt Ducks är hans status nu ”dag för dag” i och med underkroppsskadan.

Here’s what happened to Brock McGinn early in the first. Went to the locker room and did not return.



🎥 @victoryplustv #FlyTogether pic.twitter.com/ER55c7ApR2