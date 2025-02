Tunga smällen: Storstjärnan skadad

New York Rangers har drabbats av en tung smäll i kampen om en slutspelsplats.

Storstjärnan Adam Fox är skadad och sattes under gårdagen upp på skadelistan, enligt uppgifter till The Athletic.

Adam Fox.

Foto: Danny Wild/Imagn Images/Bildbyrån

New York Rangers har drabbats av en tung smäll i kampen om en slutspelsplats. Enligt uppgifter till The Athletic har New York Rangers storstjärna Adam Fox placerats på skadelistan och väntas bli borta fram till de sista veckorna av grundserien.

Nyckelbacken utgick i rivalmötet med New York Islanders under natten till onsdag, svensk tid. Fox föll på sin vänstra axel och höll sig för den när han tog sig in i omklädningsrummet utan att sedan återvända till spel.

Slutade fyra i Norris-omröstningen förra säsongen

Den 27-årige amerikanen är en viktig kugge i Rangers och snittar mest istid av samtliga utespelare i laget. Han ligger även på en delad fjärdeplats i backarnas poängliga i NHL den här säsongen efter att han producerat 48 poäng (5+43) på 58 matcher för Rangers.

Den högerfattade backen har vuxit ut till en toppback i NHL sedan sitt intåg 2019 och vann Norris Trophy som ligans bästa back redan under sitt andra år i ligan. Förra säsongen stod Fox för 73 poäng på 72 matcher och slutade fyra i Norris Trophy-omröstningen.

Med 24 matcher kvar av grundserien ligger New York Rangers ligger i utanför slutspel med två poäng upp till Columbus Blue Jackets på den sista wild card-platsen i den östra konferensen.