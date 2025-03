Svedjeholmen vann med 4–1 mot AIK-Hockey Härnösand J18

Svedjeholmens Anton Rolèn tvåmålsskytt

Vladislavs Martukans målskytt för AIK-Hockey Härnösand J18

Matchen mellan hemmalaget Svedjeholmen och gästande AIK-Hockey Härnösand J18 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Svedjeholmen och vann matchen i fortsättningsserien i J18 division 1 norra CD herr med 4–1 (0–1, 1–0, 3–0).

Anton Rolèn gjorde två mål för Svedjeholmen

Anton Rolèn gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Ali Al-Eidani och Kelvin Franklin, målet för AIK-Hockey Härnösand J18 gjordes av Vladislavs Martukans.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. AIK-Hockey Härnösand har tagit två segrar före den här matchen. Svedjeholmens IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.