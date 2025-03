Seger för Skellefteå med 3–0 mot Björklöven

Andra förlusten i rad för Björklöven

Skellefteås sjunde seger

Skellefteå höll nollan och vann på bortaplan mot Björklöven i J18 Nationell norra herr. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–0, 0–2).

– Vi gör en bra match. Vi kommer ut starkt och spelar bra i första perioden. Tyvärr så får de in en puck och vi tar inte vara på våra lägen. Andra får vi lite långa byten och har inte riktigt något tryck i det vi gör. Sista ger vi det en push, men lyckas inte komma ikapp. Den rinner iväg till deras favör när vi börjar chansa. Men vi tar med oss mycket bra från den här matchen, kommenterade Björklövens tränare Oskar Hägglund.

Björklöven–Skellefteå – mål för mål

Skellefteås mål gjordes av Isak Bjuhr, Mio Forssell och Herbert Hällis.

Det här betyder att Skellefteå ligger på fjärde plats i tabellen, och Björklöven är på nionde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IF Björklöven har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Skellefteå AIK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 9 mars 12.00 spelar Björklöven hemma mot Luleå i sista omgången.