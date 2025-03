SSK J18 segrade – 3–1 mot Djurgården

Anton Winbo nätade för Djurgården

Flemingsberg nästa motstånd för Djurgården

SSK J18 vann borta mot Djurgården i J18 Nationell norra herr med 3–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan SSK J18 avgjorde i sista perioden.

AIK nästa för SSK J18

Winston Cummings, Ian Petronijevic Lepsa och Ludvig Söderberg gjorde mål för SSK J18, och Anton Winbo för Djurgården.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Djurgårdens IF har tagit två segrar före den här matchen. Södertälje SK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I sista matchen möter Djurgården Flemingsberg borta på söndag 9 mars 17.10. SSK J18 möter AIK torsdag 6 mars 19.00 hemma.