Seger för Kalix med 4–3 efter förlängning

Zack Lindvall tremålsskytt för Kalix

Andra förlusten i rad för Kiruna IF

Zack Lindvall gjorde tre mål och Kalix vann mot Kiruna IF på bortaplan i J18 Div 1 norra AB forts herr. Till slut blev det 4–3 (2–0, 0–0, 1–3, 1–0) efter förlängning. Theo Isaksson gjorde också ett mål för segrarna, målen för Kiruna IF gjordes av Tage Carlsten, Vilmer Hagström och August Östdahl.

Zack Lindvall gjorde tre mål för Kalix

Det här var Kiruna IF:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kalix tredje uddamålsseger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Kiruna IF på femte plats och Kalix på fjärde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Kiruna IF och Kalix i J18 Div 1 norra AB forts herr. Kalix HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Kiruna IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 1 mars 15.00 spelar Kiruna IF hemma mot Piteå. Kalix möter Brooklyn Tigers hemma i Part Arena torsdag 27 februari 19.30.