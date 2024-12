New Jersey nollade NY Rangers – segrade med 5–0

New Jersey vann med 5–0 mot NY Rangers

New Jerseys femte seger på de senaste sex matcherna

Jack Hughes tvåmålsskytt för New Jersey

New Jersey såg till att hålla nollan när laget vann på hemmaplan mot NY Rangers i NHL. Matchen slutade 5–0 (1–0, 2–0, 2–0).

Segern var New Jerseys femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Jack Hughes matchvinnare för New Jersey

New Jersey tog ledningen efter fyra minuters spel, genom Jack Hughes assisterad av Jesper Bratt och Dougie Hamilton. New Jersey startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Timo Meier och Jack Hughes. New Jersey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Stefan Noesen och Dawson Mercer.

New Jerseys Jack Hughes stod för två mål och ett assist.

Säsongens första möte lagen emellan vann New Jersey med 5–1.

New Jersey tar sig an Carolina i nästa match hemma lördag 28 december 01.00. NY Rangers möter Tampa Bay borta söndag 29 december 01.00.

New Jersey–NY Rangers 5–0 (1–0, 2–0, 2–0)

Första perioden: 1–0 (4.29) Jack Hughes (Jesper Bratt, Dougie Hamilton).

Andra perioden: 2–0 (24.41) Timo Meier, 3–0 (31.13) Jack Hughes (Luke Hughes, Jesper Bratt).

Tredje perioden: 4–0 (48.00) Stefan Noesen (Nico Hischier, Timo Meier), 5–0 (52.35) Dawson Mercer (Jack Hughes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 4-0-1

NY Rangers: 1-0-4

Nästa match:

New Jersey: Carolina Hurricanes, hemma, 28 december

NY Rangers: Tampa Bay Lightning, borta, 29 december