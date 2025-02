Hisingen vann med 3–1 mot Hanhals J18

Hisingens femte seger på de senaste sex matcherna

Femte raka segern för Hisingen

Det blev seger med 3–1 för Hisingen mot Hanhals J18 på torsdagen i fortsättningsserien i J18 division 1 syd A herr. Med det tog hemmalaget en skön revansch, då Hanhals J18 vann senaste mötet lagen emellan med hela 11–5.

I och med detta har Hisingen hela fem raka segrar i fortsättningsserien i J18 division 1 syd A herr.

Hisingen–Hanhals J18 – mål för mål

För Hanhals J18 gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen, medan Hisingen är på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Hanhals IF har tagit två segrar före den här matchen. Hisingens IK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Hisingen Bäcken hemma i Tuve Ishall, torsdag 6 mars 19.40. Hanhals J18 spelar hemma mot Kållered söndag 2 mars 11.00.