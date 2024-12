Efterlängtad seger för Falu IF – steg åt rätt håll mot Grästorps IK

Falu IF har haft en tung period med sex förluster i rad i HockeyEttan västra. Men hemma mot Grästorps IK bröts den tuffa sviten. Det blev 3-2 (1-1, 2-0, 0-1) i matchen i Lugnets Ishall.

– Vi krigade på från början, var lite stressigt ett tag i tredje men tycker vi förtjänade att få bryta förlusttrenden, kommenterade Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson efter matchen.

Grästorps IK:s tränare Andreas Appelgren om matchen:

– Våran prestation idag räcker inte för att vinna. Det finns en och annan förklaring men ingen ursäkt. Vi gjorde ett allvarligt försök i tredje perioden, men vi kom inte ifatt. Det är bara hem och slicka såren sedan på det igen!

Första perioden var jämn. Falu IF inledde bäst och tog ledningen genom Gustav Karlsson efter 5.18, men Grästorps IK kvitterade genom Viktor Åström efter 17.38. I andra perioden var det Falu IF som dominerade och gick från 1-1 till 3-1 genom mål av Gustav Haglund och Oliver Pentler. 13.44 in i tredje perioden nätade Grästorps IK:s Anton Kivelä framspelad av Lucas Frank och reducerade för Grästorps IK. Fler mål än så blev det inte för Grästorps IK.

Det här var Falu IF:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Grästorps IK:s fjärde uddamålsförlust.

Med två omgångar kvar är Falu IF sist i serien, medan Grästorps IK är på sjunde plats.

Nästa motstånd för Falu IF är Mjölby. Grästorps IK tar sig an Dalen hemma. Båda matcherna spelas onsdag 11 december 19.00.