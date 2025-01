Sverige åkte ut mot Finland och Melker Thelin målades upp som den stora syndabocken på sociala medier. Något som gjorde att 19-åringen fick ta emot en mängd mindre trevliga meddelanden efter matchen.

– Det är fruktansvärt dåligt. Han har bara förlorat en match under junior-VM och det var i sudden mot Finland, säger målvaktsikonen Tommy Salo till Hockeysverige.se.

Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist. Tommy Salo försvarar Melker Thelin efter kritikstormen.

Hur långt kan man gå i sin kritik mot en 19-åring som gör allt för sitt land i en hockeymatch? Hur lågt kan man sjunka som tyckare bakom ett tangentbord? Tommy Salo hade en tuff tid efter att ha släppt in ett till synes enkelt skott mot Belarus i en OS-match 2002. När han läst vad som skrivits om Thelin på framför allt sociala medier senaste tiden blir han, med all rätt, förbannad.



– Det kan vara tufft att vara målvakt. Även om man vinner matchen, men släpper in något mål, får man ändå kritik. Det kan jag tycka är lite konstigt. Det viktigaste är att laget vinner matcherna, vilket han gjort förutom en match efter förlängning.



Hur ser du på det här med vad folk skriver på sociala medier och det drav som var där efter att avgörandet i semifinalen?

– Först och främst var det ett lurigt skott. Som målvakt förväntar man sig inte att det ska komma ett skott därifrån när man spelar fyra mot tre. Jag är inte säker på att jag själv skulle varit beredd på det utan blivit överraskad.

– Drevet som var och är på sociala medier är på en så låg nivå när man skriver vad som helst om en junior som står i mål i en match. Att sedan gömma sig bakom texterna man skrivit är dåligt.

– Har du kritik så säg det i så fall rakt i ansiktet på personen, men det tror jag inte att folk bakom tangentborden vågar.

Tommy Salo försvarar Melker Thelin: “Kommer bara att bli bättre”

Har vi i media ett stort ansvar när det blir så här?

– Klart att folk läser var som står i media. Matcherna är på andra sidan så jag tror inte heller att det har varit så lätt för alla att se matcherna.

– Hur som helst, det är inte okej att säga vad som helst även om det är media som drivit fram det.



Du själv blev hårt ansatt efter OS 2002, vad tror du är bästa sättet att gå vidare efter det drev som varit mot honom?

– Jag hoppas och tror att Melker får stöttning av killarna och ledarna som varit med där borta hela tiden. Även sina föräldrar och kompisar när han kommer hem. Då tror jag att det kommer bli ändå.

– Han var inte dålig på något sätt i turneringen utan ska bara berömmas för hans prestation och fortsätta lira hockey eftersom det är vad han håller på med och tycker bäst om.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Melker Thelin går en ljus framtid till mötes.

Vilken potential ser du i Melker Thelin som målvakt och hur bra kan han bli?

– Får han stöttning och allt det här, han är en juniorlandslagsmålvakt och var med redan förra året, har han alla förutsättningar att bli hur bra som helst.

– Han är en meriterad juniormålvakt och, som jag sa, får han stöttning, hjälp och jobbar på som han gör, kommer han att bli en riktigt bra målvakt. Vilket han för övrigt redan är.



Du har själv gjort tio NHL-säsonger, har Melker Thelin ett målvaktsspel i sig som kan ta honom hela vägen till NHL?

– Absolut. Han måste få stå mycket och fortsätta utvecklas på samma sätt. Han är fortfarande junior, vilket vi inte får glömma. Han står redan många matcher i ”Löven” och gör det bra och kommer bara att bli bättre, avslutar Tommy Salo som vunnit OS- och VM-guld med Tre Kronor.