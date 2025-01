Sverige till semifinal – efter rysaren: “En mental prövning”

Juniorkronorna har ännu en gång säkrat en semifinalplats i JVM.

Lettland besegrades med 3–2 under torsdagen – efter sent drama.

– Det blev en mental prövning, säger Viaplas Granqvist i sändningen.

David Edstrom jublar i kvartsfinalen mot Lettland. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld.

Efter en period såg Sverige ut att gå mot en självklar seger i JVM-kvartsfinalen mot Lettland, men sedan hände det som inte fick hända. 3–0 blev 3–2 och plötsligt tändes en gnista i motståndarna som redan varit med om en historiskt skräll mot Kanada i gruppspelet.



Matchen levde in i det sista, men Magnus Hävelids grabbar stod emot och säkrade till slut en 3–2-seger.



– Nu öppnas dörren för medaljjakt, säger Viaplays expert Erik Granqvist i sändningen.

En dominant förstaperiod

Efter en liten trevande start kom en av matchens mest avgörande händelser.



Samtidigt som Zeb Forsfjäll drev upp pucken genom mittzon krockade David Granberg med Lettlands Daniels Serkins. 17-åringen blev liggandes på isen och kunde därmed inte jobba hem för att stoppa Skellefteå-junioren. Ett rappt skott i bortre senare hade Sverige tagit ledningen medan högljudda protester hördes från det lettiska båset.



– Det är inget medvetet. De tittar åt varsitt håll så det blir bara en krock, säger Viaplays Granqvist i sändningen.



Serkins lämnade isen efter smällen, men var tillbaka i spel innan periodens spel. Vid det laget var dock skadan redan gjord. De svenska axlarna hade sänkts och ledningar var säkrad. Just betydelsen av detta syntes sedan när Anton Wahlberg självsäkert även skickade in 2–0 dryga två minuter senare efter en tekningsvariant.

3–2 istället för 4–0

Med 19–3 i skott inledde Sverige den andra perioden genom att till slut få med sig lite fler utvisningar. Inom kort hade man återigen fått utdelning för sitt farliga powerplay – och övertag, men ännu var inte matchen helt över.



Trots dominansen kom en vändning under andra halven av matchens mitt. David Edstrom hade blivit rånad på 4–0 efter en coaches challenge och tio minuter senare hade Eriks Mateiko både gjort 1–3 och 2–3. Plötsligt levde kvartsfinalen med 20 minuter kvar att spela.



– Nu är det match på allvar. Den går under benskyddet på Thelin. Väldigt olyckligt ingripande. Det där ska vara ett ganska lätt ingripande med ett klibbigt kombinat, att man suger in den, säger Erik Granqqvist i sändningen.

Drama – in i det sista

“Jag är inte stressad”



Det var orden som Tom Willander yttrade till Viaplay i andra periodpausen, trots läget i matchen. Ord som de andra i laget även visade att de stod bakom tidigt i den tredje perioden, men efter att Juniorkronorna missat sina lägen följde ändå slutminuter där Lettland kunde trycka på för en kvittering.



Till slut, med 1.37 kvar, tog Lettland time out och plockade ut målvakten.



Sverige fick det tufft att ta sig ur zon, men stod emot hela vägen. Till slut kom slutsignalen och segern var säkrad.