Här är Kanadas nya underbarn: “Han är galet bra”

Gavin McKenna är Kanadas nästa supertalang.

Den nyblivna 17-åringen dominerade i U18-VM och sköt Kanada till guld med ett hattrick i finalen – och nu är underbarnet JVM:s stora profil.

– Det är en ära att få spela med honom, säger lagkamraten tillika stortalangen Porter Martone till Hockeysverige.se.

Gavin McKenna har allas ögon på sig inför JVM.

Foto: Alamy och Martin Jansson.

ESBO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Obs: Den här texten publicerades för första gången den sjätte maj 2024.

Det är bara att lägga namnet Gavin McKenna på minnet.

Underbarnet stal showen totalt i U18-VM och dominerade från den första till sista matchen. Där han överträffade namn som Connor Bedard (som förövrigt är en avlägsen släkting) och Alexander Ovetjkin och blev den fjärde bästa poängplockaren i turneringens historia.

16 år och fem månader gammal.

– Varje match vi spelar förvånar han mig ännu mer. Han kommer ifrån finalen med ett hattrick och ett par viktiga mål för oss. Han spelade ett otroligt spel över hela banan och han är galet bra och det är en ära att få spela med honom, säger lagkamraten och radarpartnern Porter Martone.

Foto: Martin Jansson. Porter Martone tippas gå högt i draften 2025.

James Hagens blev framröstad till MVP i årets U18-VM, men de flesta var överens om att om rösterna hade fått lämnats in senare hade det gått till den kanadensiska supertalangen.

Galna mästerskapet: “En familj därinne”

För i finalen mot USA klev alltså Gavin McKenna fram med tre mål och en assist. Det första målet var också ett av turneringens snyggaste där 16-åringen bröt in framför mål och lyfte upp en backhand i krysset.

Det var också han som klev fram och kvitterade till 3-3 samt spelade fram till 5-3-målet som gav Kanada ett guldläge. Kronan på verket var sedan när underbarnet satte 6-4-målet, som definitivt stängde matchen, i tom kasse från den egna zonen.

– Det finns inget som det. Jag kan inte förklara det. Jag fick en blackout och med de här killarna är det helt galet. Det är bröder för livet, sade en sprudlande glad McKenna efter segern.

Foto: Martin Jansson. Kanada vann U18-VM-guldet 2024.

Det var också det första kanadensiska guldet på tre år efter att USA och Sverige mötts i finalen i två raka U18-VM.

– Det är den bästa känslan i världen. Det är en familj därinne och från vårt försvar till vårt anfall klickade det, det är en underbar känsla. Jag kommer komma ihåg det här för resten av mitt liv och jag har skaffat vänner för livet.

Gavin McKenna två poäng bakom rekordet

Totalt landade Gavin McKenna alltså in på 20 poäng på sju matcher. Två bakom James Hagens nysatta rekord.

– När man kommer ut här måste man vara redo vem man än möter. I det här laget kan alla spela varje roll och spela stora minuter. Det är inte en one man-show utan varje byte jag hade ville jag göra allt.

Då ska vi också komma ihåg att supertalangen har ett U18-VM till på sig. Eftersom han är så sent född (december 2007) kommer han heller inte att draftas förrän 2026. Där han just nu är given att gå som nummer ett 2026.

När det nu är dags för JVM i Ottawa kommer han att vara namnet på allas läppar. Med sin skyhöga spelförståelse, bländande klubbteknik och skickliga skridskoåkning kommer det här vara JVM:s kanske mest underhållande spelare. En för alla nationer att hålla koll på och njuta av.