Nya Juniorkronorna: ”Det här är starten på resan mot nästa JVM”

Junior-VM 2025 är över – nu tar Juniorkronorna i stället sikte mot JVM i Minnesota 2026.

Magnus Hävelid har då tagit ut Sveriges Team 19-landslag med spelare födda 2006 – som är begynnelsen till nästa års JVM-trupp.

– Det här är starten på resan mot nästa JVM för 06-kullen, säger Hävelid.

Lucas Pettersson är en av de framträdande spelarna i Magnus Hävelids Team 19-trupp. Foto: Bildbyrån

Det blev ingen medalj för Juniorkronorna under JVM 2025 utan landslaget fick nöja sig med en fjärdeplats efter övertidsförlust mot Finland i semifinalen och en strafförlust mot Tjeckien i bronsmatchen.

Nu tar Magnus Hävelid & Co. i stället sikte mot JVM 2026 och under tisdagen presenterar han sin första Team 19-trupp med spelare födda 2006.

– Det här är starten på resan mot nästa JVM för 06-kullen, kan man säga. Turneringen blir en viktig erfarenhet av internationell ishockey för killarna. Truppen består bland annat av sex debutanter, vilket visar svensk ishockeys förmåga att få fram nya landslagsspelare. Det är en styrka. Vi hoppas få se många som tar chansen att redan nu visa att de vill vara med i JVM-diskussionen, säger förbundskapten Magnus Hävelid i ett pressmeddelande.

Sex landslagsdebutanter

Det är dock inte Magnus Hävelid som kommer att leda Juniorkronorna under turneringen i Tjeckien. Johan Rosén, som vanligtvis är förbundskapten för Team 17, kommer att coacha laget då Hävelid i stället kommer att leda Tre Kronor under Beijer Hockey Games under februari. Detta eftersom att Sam Hallam är upptagen med förberedelserna inför 4 Nations Face-Off.

Noterbart i truppen är att ingen av de underåriga spelarna i JVM-truppen – Viggo Gustafsson, Jack Berglund, Victor Eklund och Linus Eriksson – är med i Team 19. I stället är det flera nya spelare som får chansen, däribland sex landslagsdebutanter.

TRUPPEN

Målvakter:

1. Ebbe Lundberg, MoDo Hockey

35. Oscar Westman, Brynäs IF

Backar:

3. Felix Öhrqvist, Linköping HC

4. Leo Sahlin Wallenius, TPS Turku

5. Isak Forslund, Djurgårdens IF

7. Carl-Otto Magnusson, Frölunda HC

8. Gustav Sjöqvist, AIK

13. Anton Olsson, Mora IK

20. Victor Johansson, Leksands IF

26. Oliver Svensson, MoDo Hockey

Forwards:

11. Lucas Pettersson, MoDo Hockey

12. Melvin Fernström, Örebro HK

14. Måns Toresson, Frölunda HC

15. Emon Kulmala, Växjö Lakers HC

17. Viggo Nordlund, Skellefteå AIK

18. Valter Lindberg, Skellefteå AIK

21. Oscar Davidsson, HV71

22. Karl Sterner, Frölunda HC

23. Liam Danielsson, Örebro HK

24. Viktor Nörringer, Frölunda HC

25. Hugo Orrsten, Örebro HK

27. Wilson Björck, Djurgårdens IF

28. August Lissel, Leksands IF

29. Adam Hesselvall, Södertälje SK