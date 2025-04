Smällen: På väg ur J20 Nationell

Almtuna har troligen spelat sin sista match i J20 Nationell för denna gång.

Växjö och Västerås har med stor sannolik säkrat fortsatt spel efter lördagens 5–1-match i kvalserien.

När Almtuna J20 åkte till Växjö för att spela sin sista match i kvalserien visste man att en seger krävdes för att hålla hoppet om en ny säsong i J20 Nationell vid liv. 60 minuter senare hade Växjö säkrat en 5–1-seger och förstaplatsen, framför just Almtuna, samt Västerås.



Västerås låg framför Uppsala-laget inför lördagen på målskillnad, och har nu tio (!) puckar ner till Almtuna när de ska möta Troja/Ljungby under söndagen. Det behövs därmed en stor förlust om det inte ska bli Växjö och Västerås så säkrar topp två och spel i Nationell till 2025/26.



Almtuna får, samtidigt som man ser VIK och Växjö jubla, konstatera att man nu troligen har gjort sitt i serien efter uppflyttningen 2022. Under sina tre säsonger i serien har man kvalat två gånger.



Målskyttarna för Växjö i lördagens match var Olle Karlsson (gånger två), Vincent Bengtsson (gånger två) och Leo Lundblad. För deras del avslutas kvalserien med ett hemmamöte mot Huddinge, men förstaplatsen är redan säkrad.