Luleå J18 – bäst på 12 år: ”Väldigt positiv trend”

Måns Josbrant och Lo Axelsson imponerar båda i Luleå J18. Foto: Bildbyrån (montage).

Luleå har under de senaste åren haft som vana att sluta i toppen av J18-serien i region norr, men under hösten 2024/25 klickade något lite extra.



Hela 129 puckar trillade nämligen in framåt när nye tränaren, Niclas Karlsson, 22, och hans gäng såg till att vinna 21 av 22 matcher och sluta etta i serien. En målsiffra som är en av klubbens bästa på J18-nivå och den högsta sedan 2012/13 då spelare som Oscar Nord, Peter Cehlárik och Christoffer Rifalk var på väg fram.



Nu berättar Niclas Karlsson om nycklarna bakom succén – och hur den senaste tidens svacka i J18 Nationell kan gynna talangerna.



– Det har varit mycket saker som har varit bra och vi har egentligen precis haft vår första svacka på hela säsongen, säger Karlsson.



Tillsammans med J18-tränaren djupdyker hockeysverige.se i Luleås juniorverksamhet. Detta kompletteras av en statistisk genomgång så kluben valt att inte kommentera enskilda spelare.



Sedan TV-puckguldet med 07:orna har talangerna i Norrbotten varit omtalade. Nu återstår endast ett fåtal av dessa för att visa vägen för nästa våg talanger. En våg som redan nu börjat krypa sig fram genom de chanser 09:orna fått i årets framgångsrika upplaga av Luleå J18.



– Det har varit en väldigt rolig säsong. En av fördelarna som vi i Luleå har är att vi får spendera väldigt mycket tid tillsammans på resande fot. Det blir väldigt många hotellnätter i diverse städer, vilket har svetsat samman oss väldigt bra som grupp på och utanför isen. Det har varit mycket saker som har varit bra och vi har egentligen precis haft vår första svacka på hela säsongen, berättar J18-tränaren Niclas Karlsson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi har egentligen inte haft någon sådan motgång. Därför är denna svacka ganska nyttig för oss, när vi torskade fyra matcher i rad. Det var bra för oss att uppleva och få svart på vitt hur viktiga små beteenden är, och vad det resulterar i. Förhoppningsvis har vi lärt oss av förlusterna och kan bygga vidare på de saker som vi nu vet funkar.



Som nämnt ovan har säsongen varit en framgångssaga för Luleå J18, framförallt under hösten då de där 129 målen trillade in.



– Det är en väldigt karaktärsstark grupp. Vi älskar att tävla och är stolta över att representera Luleå. Vi har högt i tak och ställer krav på varandra, vilket lett till att vi har fått en ömsesidig respekt för varandra, och därmed skapat en varm miljö där alla trivs. Vi pratar mycket om det, att ska vi få ut maximalt av varandra på isen så måste vi må bra utanför också. Där tycker jag att vi har många som tar ansvar för att det blir fallet. Där vill jag passa på att hylla våran kapten Vilmer Tammilehto. Han har varit och är viktig för den här gruppen, berättar Karlsson om gruppens styrkor.



Vad har gjort att ni kunnat göra så pass mycket mål?

– Jag tror vi spelade med väldigt mycket självförtroende. Det är väldigt lätt att vara på gott humör och spela med självförtroende när allting går bra. Vi har ju jätteduktiga spelare så vi fastnade i en väldigt positiv trend av att mycket studsade med oss. Vad jag menade med att det är nyttigt för oss att förlora är att vi nu förstår att det inte alltid kommer att göra det. Det går inte att tro att det löser sig själv. Man behöver verkligen jobba för det om man vill att det ska gå bra och att det ska bli mycket mål.

Niclas Karlsson är endast 22 år gammal, men plockades in som ny J18-tränare inför säsongen, efter en tid i Boden.



– Det är väldigt nyttigt, även för mig såklart, att komma in med lite av den här småklubbskänslan av att vi gör det tillsammans. Den finns redan till mångt och mycket, men jag försöker verkligen bygga vidare och sätta den känslan att vi gör det här tillsammans och vi behöver allihopa. Alla fyller en funktion och ska vi lyckas med det vi vill så behöver vi lägga ner ett sjuhelsikes jobb, berättar han.



Vad har du lagt etra mycket fokus på sedan du kom in?

– Mycket har handlat om att bygga upp en inställning hos våra killar, att vi aldrig ger oss aldrig. Man kan ha en dålig dag, men man är ändå där och ger allt vad man har. Det har vi verkligen tryckt mycket på och det tycker jag sitter bra i den grupp vi har nu. Det har varit vårt huvudfokus, att vi inte ber om ursäkt helt enkelt.



I höstas var även Karlsson med på ett hörn som assisterande tränare för Norrbottens TV-puckslag.



– Det varit en hel del 09:or som redan nu matchats in i J18. Det är väldigt bra killar som det ska bli jäkligt kul att få jobba med på sikt, och vi förväntar oss, precis som med alla andra, att de kommer in och är drivande både på och utanför isen, säger han om den 09-kullen och fortsätter:

– Det är alltid bra spelare som spelar hockey i Luleå och jag tycker att det finns en spännande mix bland 09:orna. Sen tycker jag framförallt att det är bra personer som kommer att vara i Luleå nästa år, vilket känns extra bra.

Laget

Här kommer en statistisk genomgång av truppen – tillsammans med övergripande kommentarer från tränaren Niclas Karlsson.

Målvakter

Axel Markström, född 2007:

Sunderby SK som moderklubb. Gör sin tredje säsong i Luleå och har fått testa på spel med J20. Räddade 93,9 procent av puckarna under hösten och 89,8 hittills i J18 Nationell. Den äldsta och mest spelade målvakten av dessa tre.



Viggo Waller, född 2008:

Luleå HF som moderklubb. Har endast gjort tre matcher denna säsong, vilket också varit hans första i J18. Över dessa har han räddat 79,6 procent av puckarna.



Lucas Johansson, född 2009:

Luleå HF som moderklubb. Yngst av dessa målvakter och har blandat spel med U16 och spel med J18 denna säsong. 94,9 i räddningsprocent under hösten, 86,4 i Nationell.



Övergripande kommentar från Niclas Karlsson:

– Först och främst har vi ursprungligen en väldigt stor trupp då många killar utgår från vårt J20-lag. Därför kan vi ställa upp med väldigt olika lag. Målvaktssidan har varit genomgående bra hela säsongen. Vi vet att de gör sitt och alltid ger oss chansen till att vinna matchen. Där gör ju Linda Blomqvist ett fantastiskt jobb.

Backar

Hugo Johansson, född 2007:

Luleå HF som moderklubb. Gör sin andra säsong med J18. 10 poäng (2+8) på 22 matcher under hösten. Fyra poäng (1+3) i Nationell och plus/minus +8.



Oscar Landström, född 2007:

Luleå HF som moderklubb. Gör sin andra säsong med J18. 24 poäng (3+21) på 18 matcher under hösten. 15 poäng (3+12) i Nationell och plus/minus +5.



Isak Bergenstråhle, född 2008:

Rosvik IK som moderklubb. 16 J18-matcher i fjol. Sex poäng (0+6) på 15 matcher under hösten. En poäng (0+1) i Nationell och plus/minus 0.



Edvin Grimståhl, född 2008:

Luleå HF som moderklubb. Sju J18-matcher i fjol. Sju poäng (0+7) på 19 matcher under hösten. Två poäng (0+2) i Nationell och plus/minus -2.



Isak Linder, född 2008:

Luleå HF som moderklubb. 11 J18-matcher i fjol. 13 poäng (3+10) på 22 matcher under hösten. En poäng (1+0) i Nationell och plus/minus +2.



Isak Molander, född 2008:

Sunderby SK som moderklubb. Två J18-matcher i fjol. Två poäng (0+2) i Nationell och plus/minus +1.



Hugo Westin, född 2008:

Brunflo IK som moderklubb. Anslöt inför säsongen. Fyra poäng (1+3) på sju matcher under hösten. Tre poäng (0+3) i Nationell och plus/minus -4.



Leonards Aleksandrs Grundmanis, född 2009:

SK Saga (Lettland) som moderklubb. Anslöt inför säsongen. Tio poäng (2+8) på åtta J18-matcher under hösten. Sex matcher i Nationell med plus/minus +1.



Jesse Suopanki, född 2009:

HaparandaTornio UHC som moderklubb. Landslagsspelare för Sverige på U16-nivå. Sju matcher med J18 i fjol. Fyra poäng (0+4) på 15 matcher under hösten. Fyra poäng (1+3) i Nationell och plus/minus +3.



Övergripande kommentar från Niclas Karlsson:

– Backsidan har varit ung, men en gedigen sådan. Vi har många födda 2008 och 2009 som spelat mycket, och de backar som är födda 2007 tycker jag har gått i bräschen för vad vi vill stå för. Det har varit en bra mix. Bland de fem backar vi har födda 2008 så är fyra lokala killar som gått via vårt U16-lag. Där finns det mycket passion. De vet vad det innebär att representera Luleå och sätter mycket stolthet i det. Det värdesätter vi.

Forwards

Lukas Allström, född 2007:

Luleå HF som moderklubb. 32 J18-matcher i fjol. 18 poäng (6+12) på 22 matcher under hösten. Noll poäng i Nationell och plus/minus -4.



Liam Andersson, född 2007:

Antnäs BK som moderklubb. 24 J18-matcher i fjol. En poäng (0+1) på åtta matcher under hösten. Noll poäng i Nationell och plus/minus 0.



Joseph Harmouche, född 2007:

Luleå HF som moderklubb. 33 J18-matcher i fjol. 15 poäng (7+8) på 19 matcher under hösten. Två poäng (0+2) i Nationell, plus/minus +3. 18 matcher med J20 denna säsong.



Gustav Lindmark, född 2007:

Luleå HF som moderklubb. Varvat spel mellan Brooklyn Tigers och Luleå J18. Tre poäng (1+2) på fyra matcher under hösten. Ett mål i Nationell, plus/minus 0.



David Lövgren, född 2007:

Kiruna IF som moderklubb. 27 J18-matcher i fjol. 16 poäng (3+13) på åtta matcher under hösten. Fem poäng (1+4) i Nationell, plus/minus 0. Åtta poäng på nio J20-matcher.



Vilmer Tammilehto, född 2007:

Kapten. HaparandaTornio UHC som moderklubb. 33 matcher med J18 i fjol. 12 poäng (7+5) på elva matcher under hösten. Tio poäng (4+6) i Nationell, plus/minus +6. Nio J20-matcher.



Tim Tuzin, född 2007:

18 poäng (7+11) på 15 matcher med J18 under hösten. 13 poäng (10+3) på 32 matcher med J20. En match i J18 Nationell.



Otto Andersson, född 2008:

Sunderby SK som moderklubb. Åtta J18-matcher i fjol. Tio poäng (3+7) på 20 matcher under hösten. Tre poäng (2+1) i Nationell, plus/minus +2.



Lo Axelsson, född 2008:

Segeltorps IF som moderklubb. Anslöt från SDE inför säsongen. 31 poäng (14+17) på 20 matcher under hösten. Tio poäng (4+6) i Nationell. Tre J20-matcher.



Vidar Fredriksson, född 2008:

Kalix HF som moderklubb. Sex poäng (2+4) på sina 18 första J18-matcher, detta under hösten. Tre poäng (0+3) i Nationell, plus/minus -2.



Måns Josbrant, född 2008:

Piteå HC som moderklubb. Landslagsspelare på U17-nivå. 19 matcher med J18 i fjol. 30 poäng (21+9) på 18 matcher under hösten. 21 poäng (13+8) i Nationell, plus/minus +8. 11 matcher med J20.

Måns Josbrant under TV-pucken 2023. Nu i Luleå J18. Foto: Martin Jansson.

Kim Keskitalo, född 2008:

HaparandaTornio UHC som moderklubb. Tre J18-matcher i fjol. Tio poäng (8+2) över 16 matcher under hösten. Ett mål i Nationell, plus/minus -3.



Casper Kjølmoen, född 2008:

Narvik Hockey som moderklubb. Norsk landslagsspelare på U18-nivå. Fyra J18-matcher i fjol. 20 poäng (9+11) på 18 matcher under hösten. 14 poäng (4+10) i Nationell, plus/minus +8.



Melvin Wande, född 2008:

Luleå HF som moderklubb. 19 matcher med J18 i fjol. 15 poäng (6+9) på 18 matcher under hösten. Tio poäng i Nationell, plus/minus +7.



Timurs Malisevs, född 2009:

HS Riga (Lettland) som moderklubb. Anslöt inför säsongen. 34 poäng i U16. Fem poäng (1+4) på fem matcher under hösten. En assist i Nationell, plus/minus -4.



Benjamin Nyström, född 2009:

Bodens HF som moderklubb. 30 poäng i U16. 12 poäng (3+9) på 13 matcher under hösten. Nio poäng (4+5) i Nationell, plus/minus -2.



Jan Rejthar, född 2009:

PZ Kladno som moderklubb. Tjeckisk landslagsspelare på U16-nivå. Anslöt från Djurgården inför säsongen. 17 poäng (9+8) på 17 matcher under hösten. Fyra poäng i Nationell, med plus/minus -5.



Övergripande kommentar från Niclas Karlsson:

– Det är en bred forwardssida med många duktiga spelare. Där kan man lägga kedjepusslet lite hur man vill och det fungerar bra ändå. För oss, med en forwardsida med mycket skills har det handlat mycket om spelet utan puck, och att bli bättre i det. Även bland forwards har vi varvat in en del födda 2009 som mer eller mindre har spelat till sig en ordinarie plats. Våra killar födda 2008 är även dem en kull med mycket vilja och passion. Der man till 07:orna så håller dem en hög nivå.