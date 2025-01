Långa vägen till debuten: ”Pratat med mentalcoacher”

Utvisning direkt i första bytet, sedan hade William Ignberg Nilsson presenterat sig för HV71-fansen.

Efter matchen berättar forwarden om debuten, firandet med fansen och tuffa skadeperioden.

– Jag pratade med mentalcoacher i början, sedan har det bara varit att knyta näven och köra, säger Ignberg Nilsson.

William Ignberg Nilsson fick äntligen göra sin debut för HV71 i går. Foto: Bildbyrån/Montage

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71-fansen kan ha hittat en ny publikfavorit.

Under torsdagen gjorde William Ignberg Nilsson sin efterlängtade debut för HV efter att ha missat hela första halvan av säsongen på grund av en skada på försäsongen. Han blev då en vinnare direkt i debuten sedan HV71 vänt 0-2-underläge till seger med 3-2 mot serieledarna.

– Otrolig stämning. Det är riktigt härlig känsla. Man har längtat på att bara få åka ut på isen, men att möta fansen efter en riktigt skön vinst var ju magiskt, säger Ignberg Nilsson efter sin första match i Husqvarna Garden.

Efter segern var det också 23-åringen som ledde firandet framför HV-klacken.

– De ville väl skicka fram mig nu när det var första matchen, debut och sådant. Det var speciellt och man sugs ju in av atmosfären. Man vill ju ge något tillbaka till dem också. Jag får energi av det och hoppas kunna ge energi också.

Ignberg Nilsson fick åka fram och fira framför HV-fansen efter vinsten. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

William Ignberg Nilsson kan se tillbaka på två väldigt bra dagar. I onsdags vann hans AIK derbyt mot Djurgården med 4-1, och under torsdagen fick han vinna i sin debut med HV71.

– Ja, jag satt och hoppade framför TV:n där. Att själv spela derby är ju oslagbart alltså… Men att få vara med om det här i debuten var ju otroligt mäktigt.

Utvisad i första HV71-bytet: ”Då var det ridå ner”

Det blev dock en annorlunda start för William Ignberg Nilsson i HV-tröjan. Han fick chansen att hoppa in för sitt första byte under matchens sjätte spelminut. Men ”WIN” var inte inne på isen länge. Direkt i sitt första byte blev forwarden utvisad för en interference efter att ha knuffat FBK-backen Stian Solberg in i målvakten Damian Clara.

– Ja… De där första fyra sekunderna blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig kanske. Jag gick in för att ”crash the net” lite i mitt första byte och sedan fick jag utvisning. Det var ju inte en kul start så men jag kom in i matchen rätt bra där i alla fall, säger Ignberg Nilsson och fortsätter:

– Sean (Day) lade en perfekt puck ner så jag tänkte att det går ju inte att inte gå på den här utan det var bara att köra. Men jag ångrar mig lite efteråt. Sedan jag vet inte om det ska vara utvisning där heller. Jag går ju på han och känner mig som ett granitblock där liksom, och då smäller det.

Är inte det lite av ett klassiskt ”Ignberg Nilsson-byte”?

– Jo, det är väl det på något sätt. Jag har fått höra hela dagen idag att ”ta det för fan lugnt nu, Wille, ta det piano”. Men det gick inte idag, säger forwarden med ett skratt och berättar vad han hade för tankar när han såg att domaren höjde armen:

– Då var det ju ridå ner. Jag kände ”nu jävlar, nu kommer jag få sova borta i natt”.

William Ignberg Nilsson var inne på isen i nästan sju minuter under sin debut. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Första matchen – på tio månader: ”Stor omställning”

William Ignberg Nilsson värvades av HV71 förra våren då han presenterades av klubben i april och sedan flyttade ner från Stockholm till Jönköping i maj. Ända sedan dess har han längtat efter att få dra på sig HV-tröjan för en SHL-match och efter åtta månader blev till slut verklighet.

Den rivige energispelaren var uppsatt som 13:e forward i matchen mot Färjestad och kom att spela knappt sju minuter samt hade två skott på mål.

– Det kändes som att jag var på en bra nivå ändå. Det är ju helt annat att spela match men vi hade bra kommunikation i båset, Anton (Blomqvist) och jag. Han kunde pusha på mig där så jag tyckte att jag kunde spela bra, säger han och fortsätter:

– Det är ju en stor omställning för fan, jag har ju inte spelat en tävlingsmatch sedan Mora borta med AIK. Och där blev jag ju avstängd också någon match. Det har varit ett riktigt sug nu sedan vi drog igång med det här.

Från 23 mars 2024 till 16 januari 2025. Så lång tid hade det gått mellan Ignberg Nilssons två senaste tävlingsmatcher. Därför är han själv också medveten om att det kommer att ta lite tid innan han är tillbaka på sin toppnivå.

– Jag känner mig fysiskt stark, foten känns bra och det känns bra. Det kommer väl att ta några matcher innan man är där man vill vara men jag tyckte ändå att det funkar helt okej i dag. Det är bara att trumma vidare och bara tänka på nästa träning, nästa match, säger forwarden och menar att han inte kände att han behövde hålla igen efter fotskadan:

– Nej, det kände jag inte men det gäller ju… Ibland vet man ju att folk är ute efter en liksom och då gäller det att kolla så att man inte får sig en tjuvsmäll.

Efter en lång tid utanför isen var ”WIN” tillbaka – men i en ny tröja. Foto: Bildbyrån

William Ignberg Nilsson om resan tillbaka

Det var i augusti som olyckan var framme för William Ignberg Nilsson. Han skadades under en lagaktivitet på försäsongen och skadan på foten var så pass allvarlig att han skulle missa stora delar av SHL-säsongen.

Eter att ha byggt upp en stor förväntan över att ta klivet upp till SHL var det inte alls vad forwarden hade önskat för att inleda sin tid i nya klubben.

Hur hanterade du den smällen mentalt?

– I början där så pratade jag lite med mentalcoacher och sådär. Sedan har det bara varit att knyta näven och köra, komma hit och umgås med grabbarna, fan det får man energi av. Det har ändå gått bra tycker jag. Sedan har tjejen också gett mig mycket med bra stöd också så det har ändå varit bra.

Att HV71 också har haft det kämpigt och legat under kvalstrecket i stora delar av säsongen har inte gjort det hela lättare.

– Det är ju det som har varit det värsta att man vill ju kunna vara med och påverka också, och bidra med det man kan bidra med. Det har varit tufft att sitta på läktaren under den här perioden men nu är det bara kul att vara tillbaka, avslutar William Ignberg Nilsson.