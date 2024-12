Experten sågar SSK: “Rent skitsnack – de gör helt fel”

Emil Georgsson lämnar Södertälje SK – trots erbjudande på 2+1 år.

För hockeysverige.se ger experten Johan Tornberg sin syn på följetongens slut.

– Kontinuitet är precis vad Södertälje behövt. Att då gå ifrån det tycker jag, där vi sitter här och nu, är ett ruggigt svaghetstecken.

Emil Georgsson och Johan Tornberg. Foto: Bildbyrån (montage).

Emil Georgsson har förändrat mycket av hockeykulturen i Södertälje under sina tre år i klubben, men efter den här säsongen är det över. SSK erbjöd 39-åringen från Östervåla i Uppland ett kontrakt gällande två plus ett år samt lite mer i plånboken, vilket han tackade nej till.



Johan Tornberg bevakar bland annat Hockeyallsvenskan för TV4:s räkning och ger för hockeysverige.se’s läsare sin syn på att klubben och framgångsrika sportchefen går skilda vägar.



– Kort sammanfattat, ska vi gå ett till fem, så är det jobba han gjort i Södertälje en fyra. Femman hade varit om han tagit upp laget i SHL, vilket SSK kanske har som målsättning.

– Om man förändrar en förening på det sätt han gjort under tre säsonger, topp sex placering efter att räddat sig kvar efter kval, kan man inte säga annat än att det är en succé.



Med tanke på det du säger och att Södertälje siktar på att ta en plats i SHL, hur ser du då på att klubben går ut med det här beskedet just nu?

– Södertälje vill göra något annorlunda. Det får Södertälje stå för. Klubben har en sportchef som gjort det här jobbet med föreningen och ett byggt ett lag som jag är helt säker på kommer bli topp fyra den här säsongen, så har han gjort ett stort arbete. Fått kontinuitet.

– Södertälje har även tappat spelare som drivit föreningen. Jag tänker då bland annat på Marcus Eriksson och Linus Videll, men han har ändå fått laget att bli ännu starkare.

– Med det sagt med kontinuitet så är det precis vad Södertälje behövt. Att då inte få ett längre förtroende över tid och gå ifrån det tycker jag, där vi sitter här och nu, är ett ruggigt svaghetstecken gentemot Södertälje som organisation. En organisation som vill vara en utmanare.

– Klubben har väl hittat något man inte uppskattar med Emil Georgssons arbete. Annars skulle klubben skrivit på ett nytt, jag skulle säga med tanke på kontinuitet, ett treårs avtal med tanke på vad han gjort för föreningen.

– Eller så ser klubben att det finns något som är bättre för Södertälje. Det kan inte jag se i dagsläget, men dom verkar göra det i Södertälje.

Södertäljes klubbdirektör, Karim Boumedienne. Foto: Ronnie Rönnkvist.

“Det där är för att rädda sitt egna skinn i Södertäljelägret”

Hur tänker du kring att Emil Georgsson tackade nej till erbjudandet Södertälje presenterade för honom?

– Jag tror att det där är för att rädda sitt egna skinn i Södertäljelägret. I våra sändningar har Södertälje sagt att han är förstavalet och så vidare. I slutändan kastar man någonting på honom för att rädda sitt egna skinn gentemot fansen med två plus ett.

– Sedan handlar det om arbetsfördelning och arbetssätt. Klubben vill att han ska vara mer på plats. Jag säger att det är rent skitsnack. En sportchef som gör sitt jobb då spelar det ingen roll om han är där en dag i veckan eller sju så länge allt fungerar och laget är så pass bra som det är.

– Att man vill ha ett annat arbetssätt på en sportchef, så kan det vara, men Emil Georgsson har sitt sätt att jobba, vilket han gjort under tre år. Det är också därför jag säger att dom gärna får göra den bedömningen i Södertälje, men jag tycker att de gör helt fel när man inte jobbar vidare med en ledare som visar sig fungera i organisationen.

– Jag tror att det är ett jättemisstag för Södertäljes del. Samtidigt kan vi inte få svaret på det förrän den här tiden nästa år.



Vad tror det betyder för tränarna och laget att klubben går ut med det här mitt under säsongen?

– Tråkigt såklart. Nu får vi se vart laget tar vägen. Samtidigt ska ledare och spelare, vilket jag vet att dom är till 100 procent, professionella och göra sitt yttersta för att det ska gå fortsatt bra för Södertälje. Och att dom vill vara med och utmana om en plats uppåt.

– När man spelar hockeymatcher är det en sak, men bakom kulisserna när man dessutom har utgående kontrakt på tränare…

– Alla vet hur läget ligger, men det är inte någonting som säger att det kommer bli stabilare i laget när det blir de här orosmolnen på sidan om. För Södertäljes del har jag en förhoppning om att det ska fungera, men jag måste först få se lagets agerande härifrån och tio matcher framåt. Det är ändå en halv säsong och slutspel kvar så det är mycket kvar att spela om.

De kan ersätta Georgsson: “Kanske är på väg in”

Kan du se vem som är lämpad att ta över rollen som sportchef i Södertälje?

– Jag vet inte, men det går rykten om Joakim Eriksson som varit med Djurgården och fått lämna. Det finns aktörer, vilket jag fått höra idag…

– (Kalle) Boumedienne är där som klubbdirektör. Storebror Josef kanske är på väg in. Han har väl ingenting i staterna just nu, men något på förbundet som han engagerar sig i.

– Kanske att Dragan Umecivic, som är assisterande sportchef, får en större roll. Det namnet har också flashat förbi. Det är inte något konstigt om Dragan skulle få en mer framflyttad position för att agera för förningens bästa, avslutar Johan Tornberg.