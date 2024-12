Leksands Mantas Armalis har sett sig passerad av två unga målvakter under sin skadeperiod på två månader.

Nu ska han ta upp kampen med den storspelande duon Marcus Gidlöf och Jakob Hellsten.

– Ett lyxproblem som ingen innan säsongen trodde att vi skulle ha, säger Mantas Armalis till Hockeysverige.

Mantas Armalis spelade sin senaste match i början av oktober. En skada har hållit honom borta från spel. Samtidigt har målvaktsduon, Jakob Hellsten och Marcus Gidlöf klivit in och visat att det finns en fin återväxt i klubben. Även om målvaktsspelet varit väldigt bra har laget blandat topprestationer med inte lika bra prestationer.



– Jag tycker absolut att laget blandat och gett, men också varit väldigt hårt kritiserade. Det är just nu en miljö i SHL som gör att två extra vinster hade satt oss i toppskiktet jämfört med vart vi är nu, säger Mantas Armalis då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Tegera Arena.

– Samma sak om vi tittar på förra matchen, att den bonuspoängen kastade upp oss två placeringar. Hade vi tagit tre poäng skulle vi gått upp två placeringar ytterligare.

– Man söker alltid sensationer i artiklar och vad medierna ofta vill publicera. Klart att det då oftast är kritiken man ser.

– Jag tycker att vi samtidigt gjort väldigt många bra saker. Av det jag sett är att vi kanske inte haft en lika hög topp som förra säsongen. Än så länge i alla fall. Vi har fortfarande samma potential.

– Men jag har inte heller sett samma bottennapp som vi hade i början av säsongen. Vi är solidare som lag och som i slutändan drar in fler poäng.



När Filip Larsson lämnade Leksand efter förra säsongen plockade Leksand in Jakob Hellsten. Dessutom lyfte målvaktscoachen, Alexander Millner, upp juniormålvakten. Marcus Gidlöf, när Armalis gick sönder.

Mantas Armalis erkänner – hade inte så bra koll på Jakob Hellsten innan hans succé under hösten.

Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN / COP 308 / MN0121



– Ska jag vara helt ärlig visste jag inte mycket alls om Jakob innan säsongen. Gidlöf har jag däremot sett under tvåårs tid. Jag har sett hans potential och växa, inte fysiskt eftersom han är väldigt stor, in i att vara en riktigt bra målvakt. Det har han också visat den här säsongen.



Om vi första stannar upp lite vid Jakob Hellsten, hur ser du på hans prestation medan du varit skadad?

– Han har sett jättefin ut, rör sig väldigt bra och gett laget chansen att vinna, om inte alla matcher, i nästan alla.

– Bägge deras prestationer har gett mig ett lugn också, att det får ta den tid det tar. Det har varit en skada där det inte varit helt säkert hur lång tid den skulle ta. Nu har jag fått chansen att ta det hela vägen.

– Det hade jag förmodligen gjort oavsett eftersom 80 procent inte varit tillräcklig bra utan jag måste vara 100 innan jag drar i gång.

– Det har känts bra och kul att se unga grabbarna tampas med varandra, men också ge vårt lag chansen att vinna och även vunnit matcher åt oss.

Berättar nu: Kände stress över sin skada

Kände du en stress inledningsvis då du blev skadad att det nu vilade ett tungt ansvar på två relativt oprövade målvakter?

– Både och. Jag kände en viss stress över att jag faktiskt var skadad och, inte lämnade laget i sticket, inte kunde hjälpa till på sättet jag ville.

– Jag kände samtidigt att jag inte hade kunde hjälpt till oavsett om jag hade velat.



Innebar det en inre stress ”Jag vill, men kan inte”?

– Jo, det är också vad jag menar. Stressen var lokal, men också om jag ser till laget, att det var en rätt osäker situation med två oprövade målvakter som nu har visat att dom är här för att stanna.

Gidlöf under en match mot Växjö under hösten. En yngling som gjort stort intryck.

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0257





Juniormålvakten, Marcus Gidlöfs intåg i SHL, har varit nästintill sensationellt bra.



– Jag är inte förvånad och sa tidigt till kollegor och Millner, att om han bara tar sin chans kan det bli väldigt bra- På så vis var jag mer nyfiken på det än stressad. Skönt att den satt, säger Mantas Armalis med ett leende.



Vad tror du han kan prestera under Junior-VM?

– Bara han håller sig på plats mentalt och känner sig redo att axla den rollen tror jag att han kan ge JVM-laget en fantastisk trygghet. Han har redan visat ett lugn och en trygghet som gjort att laget kan vinna matcher.



Vid sidan av Marcus Gidlöf kom även hans lagkamrat i Leksand, Dennis Altörn, med till Junior-VM.



– Dennis var lite som kryptonit för mig då han kom in. Det kändes som han i princip satte allt han sköt, skrattar Mantas Armalis.

Armalis hemlighetsfull: “Håller det för mig själv”

Var han bra eller hade du en dålig dag?

– Kanske lite både och, men han var ensam om att göra mål så förmodligen gjorde han någonting bra eller så hade det bara satt sig i skallen på mig.

– Jag är inte helt förvånad att han kom med och han har gjort det jättebra. Klart att det kanske ses som en skräll utifrån, men han har gjort ett bra jobb och förtjänar sin plats.



När det gäller skadan Mantas Armalis dragits med så är han hemlighetsfull.



– Det håller jag för mig själv.



Hur mår du idag?

– Ja, mår bra och redo att köra.



Mantas Armalis har endast spelat fem matcher den här säsongen och har 87.1 i räddningsprocent. En inledning han inte är speciellt nöjd med.



– Inledningen var inte den bästa. Den förstärktes såklart av att vi som lag inte var riktigt där vi ville vara.

– Jag kände också att jag inte tog det ansvar jag ville och kan ta. Vi hade kanske inte vunnit matcherna, men förmodligen inte förlorat med lika mycket om jag varit där 100 procent. Antagligen var det redan då något på ”g” i kroppen och som inte var riktigt 100.



Med tanke på det känner du då en form av revanschlusta inför comebacken?

– Ja, absolut. Förutom den absolut senaste matchen gjorde jag ändå två bra insatser innan dess. Jag vet att det finns där, men jag vill visa för alla vad jag kan såklart.



Hur ser du på den konkurrenssituation som nu blir i Leksand med tre målvakter som ska slåss om förstaspaden?

– Den blir väldigt intressant och dynamisk. Vi får se hur den hanteras, hur klubben hanterar den och hur det blir runtom.

– Uppenbart är det tre målvakter som kan och vill spela. Ett lyxproblem som ingen innan säsongen trodde att vi skulle ha.



Sporrar det dig?

– Absolut. Jag har alltid presterat som bäst när jag haft konkurrens.



Dessutom blir du lite av en pappa för Jakob Hellsten och Marcus Gidlöf…

– Det också (skratt).



Hur ska du kunna hålla koll på de båda?

– Det ska nog gå bra. Jag har haft folk tidigare i min karriär som gett mig gåvan och respekten att faktiskt vilja hjälpa mig på traven i stället för att ha haft armbågarna utåt. Där får jag betala tillbaka.



Är du en av två målvakter på torsdag mot Malmö?

– Ja, det hoppas jag, avslutar Mantas Armalis.