Backens förvandling i HV71: “Jag ska vara en ‘killer’ på isen”

I början av SHL-säsongen var han kritiserad och misstagsbenägen.

Men nu har Sean Day börjat bli en ‘sheriff’ i HV71:s försvar. Här berättar backen själv om sin förvandling.

– Det var en stor omställning – jag behövde lära mig hur jag ska spela i den här ligan, säger kanadensaren till hockeysverige.se.

Sean Day har fått ett märkbart lyft i HV71. Foto: Bildbyrån/Montage

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71:s otroliga form i SHL fortsätter. Det tidigare (?) krislaget avslutade 2024 på bästa möjliga sätt genom att ta en stark seger hemma mot regerande mästarna Skellefteå med 3-1.

Det var kanske inte den mest välspelade matchen men för HV handlade det bara om att plocka de tre poängen. HV-backen Sean Day var då nöjd med insatsen bakom vinsten.

– Vi mötte ett av de bättre lagen i ligan och vårt mål var bara att inte låta dem ha pucken så mycket som de vill. Jag tyckte att vi gjorde ett riktigt bra jobb och spelade en bra match, säger Day till hockeysverige.se och fortsätter:

– De är så bra med pucken och man kan inte spela med rädsla mot så skickliga spelare för då kommer de att åka cirklar runt en. Men vi gjorde ett bra jobb med ett spela aggressivt och inte låta dem hålla i pucken så mycket som de vill.

Så har HV71 vänt på säsongen

För över fem veckor sedan spelade HV71 en bortamatch i Karlstad och förlorade med hela 7-2 mot Färjestad. Det var då lagets sjätte förlust i rad och klubben befann sig i botten på alla sätt och vis. Där och då såg det ut som att hoppet var på väg att försvinna helt.

Men sedan hände plötsligt någonting.

Efter förnedringen mot Färjestad har HV71 tagit poäng i nio raka matcher och vunnit åtta av de nio matcherna. Plötsligt är HV det mest formstarka laget i SHL och de har klättrat uppåt i tabellen. Jönköpingslaget går därmed in i 2025 som ett lag ovanför kvalstrecket. HV har även närmare upp till Växjö på slutspelsplats (två poäng) än vad de har ner till Linköping på kvalplats (tre poäng).

Går det ens att förklara vad som har hänt inom laget för att få till den här vändningen?

– Jag tycker att alla har accepterat sina roller, även jag själv. Jag har alltid varit en mer offensiv spelare men just nu behöver alla köpa in i den lite mer defensiva stilen som vi har spelat här på slutet. Jag tycker att alla har tagit emot det väl och landat i bra roller inom laget. För egen del, jag har aldrig varit en spelare som är inne och spelar boxplay eller sådant, men nu har jag kommit in i det och spelar riktigt bra i vårt “penalty kill” och får spela viktiga minuter i defensiven, vilket har varit roligt, säger Sean Day och fortsätter:

– Det har varit ganska stressigt för mig de senaste åren i Tampa Bays organisation men nu känner jag mig mycket mer fri i mitt spel, framför allt de senaste tio matcherna. Det är väldigt roligt att spela just nu, och väldigt roligt att vinna. Fansen blir helt galna och det är coolt. Jag har aldrig upplevt något sådant tidigare.

Både Sean Day och HV71 har vänt upp och ner på säsongen. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Sean Day om sitt lyft: “Både jag och coacherna är överens…”

Sean Day är sannolikt den spelaren som personifierar HV:s vändning mest av alla.

Den tidigare supertalangen värvades på ett tvåårskontrakt strax innan säsongen började. Han fick dock en riktigt tung start i sin nya klubb och var misstagsbenägen i försvaret vilket ledde till att han fick utstå en hel del kritik för sitt spel.

Men sedan en dryg månad tillbaka har någonting hänt för 26-åringen. Han har gått från att nästan vara en belastning i defensiven till att bli en viktig och stark försvarspjäs inom HV71. Day snittar då 20:17 minuters istid för HV71 och han har blockerat näst flest skott samt delat ut femte flest tacklingar av lagets spelare.

Hur ser du på lyftet som du har fått under säsongen?

– Ja, helt ärligt var det tufft för mig här i början. Det var en stor omställning. Det är en annan typ av hockey här, större rink och här är det mer fokus på puckinnehav i spelet. Jag var inte van vid det utan jag behövde lära mig hur jag skulle röra mig ute på isen, vilka ytor som jag skulle ta mig till och hur jag ska spela i den här ligan.

– Tittar man sedan på de 10-15 senaste matcherna så har jag spelat riktigt stabilt. Det kanske är svårt att se om man bara kollar på statistiken och ser plus/minus, och jag har inte producerat så mycket offensivt men det kommer att komma om jag bara fortsätter göra rätt saker ute på isen. Men om man faktiskt tittar på matcherna så ser man hur bra jag har spelat. Både jag och coacherna är överens om att jag har spelat riktigt bra med att flytta pucken och ta ansvar i försvaret. Jag skulle säga att det grundar sig i att alla har accepterat och tagit en roll som är bäst för laget.

På 29 SHL-matcher har Sean Day noterats för nio poäng (2+7). Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

“Jag har ett mindset att jag ska gå ut och vara en “killer” på isen”

Har du själv ändrat ditt spel för att vara mer fysisk eller har det kommit mer naturligt med den rollen som du har fått?

– Jag har kanske aldrig varit den mest fysiska spelaren men jag har alltid kunnat tacklas och använda min kropp ute på isen. Men det var en annan grej som jag inte gjorde i början när jag flyttade hit. Då använde jag min skridskoåkning mycket mer men jag utnyttjade inte min storlek eller min skicklighet på det sättet. På sistone har jag haft ett mindset att jag ska gå ut och vara en “killer” på isen.

– Jag vill kunna dela ut minst en tung tackling varje match och spela hårt i försvaret. Jag vill inte låta motståndarna få göra vad de vill ute på isen och i de senaste matcherna känns det som att jag har kunnat begränsa motståndarnas möjligheter när jag är ute på isen. Det har varit ett budskap från coacherna att de vill att vi alla ska köpa in oss i spelsystemet och acceptera våra roller och det har bara varit roligt så här långt.

I och med ditt tuffare spel, har det varit utmanande att hålla balansen i spelet och inte gå över gränsen?

– Det har varit annorlunda men jag tycker ändå inte att det har varit så svårt för mig. Jag har bara dragit på mig några få utvisningar på hela säsongen så det har varit på en bra nivå. Men sedan är det såklart lite annorlunda, typ som i kamperna runt målet. Utvisningen som jag fick här senast (mot Skellefteå)… Jag vet att det är en crosschecking i den här ligan. Därför behöver jag påminna mig själv om vad jag kan och inte kan göra när jag går in i sådana dueller. Det är något som man vänjer sig vid också.

Sean Day menar även att han uppelever att det är en helt annan känsla när han kommer till rinken just nu och enligt honom har hockeylivet verkligen blivit roligt igen. Han väljer då också att hylla HV-publiken för deras stöd i hans egen och lagets svåra situation.

– Det är kul att spela just nu och alla är väldigt glada. Sedan är det väldigt roligt att spela framför våra fans. Det är helt galet tryck och jag har aldrig upplevt något sådant tidigare i mitt liv som att ropar ut oss igen efter matcher och sådant.

– När vi kom hem från Linköping så mötte de upp bussen här utanför arenan för att överraska oss och de sköt fyrverkerier och grejer. Det var helt galet och jag ropade det i bussen att “varför är det inte så här i Nordamerika?”. För så är det inte där. Jag skickade direkt ett sms till min flickvän att hon måste komma ner till rinken för att se allt folk som mötte upp oss. Det har varit helt otroligt att få uppleva något sådant.

Till slut har Sean Day börjat njuta av tillvaron i HV71. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

“Det har varit mycket roligare att spela nu”

För någon månad sedan var det som att ett mörkt moln konstant låg över HV71 och en av spelarna som det märktes tydligast på var just Sean Day. Men tack vare lagets uppryckning så är det nu raka motsatsen. Hela HV-laget utstrålar en glädje som publiken i Jönköping inte sett på flera år, och den kanadensiske backen kan då knappt ens sluta le.

På vilket sätt har stämningen eller inställningen förändrats inom gruppen?

– Jag tyckte att vi spelade bra även i många av matcherna som vi förlorade. Det var en hel del jämna matcher men vi visste inte hur vi skulle slutföra jobbet och stänga matcherna på rätt sätt. Sedan, när vi har fått några vinster, har vi insett vad vi behöver göra för att vinna, oavsett om det handlar om att blockera skott eller bara chippa ut puckarna. Man behöver inte alltid göra det där lilla extra för att få till ett perfekt uppspel eller liknande.

– När alla insåg det så blev det mycket enklare att spela hockey också. När man gör de här små sakerna hoppar alla på bänken upp och jublar eller uppmuntrar en, snarare än att man ska försöka lägga en perfekt flippassning direkt på bladet där det är större felmarginal. Det har varit mycket roligare att spela nu på slutet också och jag hoppas bara att vi kan fortsätta bygga vidare på det.

Vad talar för att ni ska kunna fortsätta spela på samma sätt, och hur ska ni göra för att bibehålla formen?

– Jag tror att varje gång vi förlorar en match får vi komma ihåg hur det känns att vinna jämfört med att förlora. Nu har vi varit inne i en väldigt bra period men vi vet att det inte kommer att vara för evigt. Men skillnaden nu är att vi vet hur vi ska göra för att vinna matcher. Därför kommer det definitivt vara enklare att gå vidare från en förlust och hitta tillbaka på vinnarspåret igen, speciellt när alla spelar sina roller. Det är mycket lättare att spela, och vinna, när man har spelare som vill spela på rätt sätt för att hjälpa laget, avslutar Sean Day.