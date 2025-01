Fick Miracle on Ice-tränaren: ”Som handen i handsken”

1983 åkte Peter Sundström över till New York för att spela med Rangers. Där fick han då Herb Brooks, känd från Miracle on Ice som tränare under sin första säsong.

Foto: Arkiv. Peter Sundström fick Miracle on Ice-tränaren Herb Brooks i New York Rangers.

Sommaren 1981 draftade New York Rangers Peter Sundström.

– Jag fick läsa i tidningen en vecka efter vilka som hade draftats. Jag ville bli draftad av Vancouver i och med att Patrik blev draftad dit året innan. Sedan såg jag att även ”X-et” (Jan Erixon) blev draftad av Rangers.

– Patrik sa grattis och om jag skulle få chansen så var Rangers en kul bra klubb att spela i.



Var det aldrig någon stor sak för dig att bli draftad?

– Nej och jag visste inte riktigt hur allt var uppbyggt. I och med att Patrik hade blivit draftad innan förstod jag att även jag kunde bli det.

– Det var aldrig några intervjuer med klubbar innan. Nu ska alla intervjuas flera gånger, men jag hörde inte från någon NHL-klubb överhuvudtaget.



När bestämdes det att du skulle åka över?

– Patrik åkte över 1982 och jag fick ett erbjudande av Rangers året efter.



Tvekade du?

– Nej. Jag tyckte att det var ett naturligt steg. Juniorlandslaget, landslaget och sedan NHL. Det var inte mer med det. När jag var inne i allt föll det sig ganska naturligt.

– Jag åkte över till campen och blev lite förvånad hur tufft det var. Jag fick stå upp för mig själv, men inte så att jag slogs. I början hackade dom på mig, men både jag och Janne Erixon fick ett bra förtroende från coacherna. ”Vi tror på er och har plats för er.”

– Äldre spelarna började också förstå det här och spelarna som gärna ville slåss blev tvärtom ”Säg till om någon är dum mot er för då kommer jag och står upp för er”, skrattar Peter Sundström.

Peter Sundström fick Herb Brooks som tränare

Coach för New York Rangers då Peter Sundström kom var legendaren Herb Brooks som några år tidigare vunnit OS-guld med USA. The Miracle on Ice.

– Jag tyckte att han var jättebra. Han gillade europeisk hockey och stil. Det blev som handen i handsken för mig när jag kom över.

– Jag har sett den där filmen och där framstod han som hård och tuff, men det upplevde aldrig jag. Klart att han brusade upp ibland, men han var en bra människa som kunde kom fram under träningarna och frågade hur man mådde.



Han måste ha varit väldigt respekterad med tanke på OS-guldet?

– Ja, exakt. Så var det. Vi hade dessutom några spelare, (Mark) Pavelich och (Rob) McClanahan från OS-laget. Dessutom var Craig Patrick General Manager.

Mark Pavelich, som gick bort 2021, var en av spelarna Peter Sundström lärde känna ganska väl.

– Ja, jag spelade med Mark under tre år och kände honom som vilken lagkompis som helst. Han gillade att hänga med oss svenskar. Lite lågmäld kille.



När Peter Sundström och Jan Erixon kom över till campen med Rangers fanns även Anders Hedberg och Kent-Erik Andersson där.

– Klart att dom betydde mycket för oss. Anders hjälpte oss väldigt mycket i början. Vi bodde dessutom första veckorna hos honom. Han blev som en pappa åt oss. Den rollen tror jag att han gärna tog och han är en av dom personer jag högaktar väldigt, väldigt mycket.

– Kent-Erik är också en mycket bra kille. ”Pröjsarn” (Ulf Nilsson) bodde även han där, men hade slutat året innan på grund av en skada. Han var med då vi käkade middagar med familjerna eller firade jul.

”När jag ser på det efteråt var mina första säsonger där dom bästa”

Hur var det att glida in på Madison Square Garden första gången för att spela match?

– Jag förstod nog inte förrän efteråt att det var väldigt stort att få spela första matchen där. Idag känner jag en stolthet över att ha varit sex säsonger i NHL.

– Det var träning, match resor och det var aldrig, vilket nog alla säger som spelat där, att när du var mitt inne i det, hann uppskatta det. Jag tror att det är så oavsett om du spelar i SHL eller vilken liga som helst. Det är främst efteråt man reflekterar över vad man har fått vara med om.



Hockeymässigt hur ser du på första säsongerna i Rangers?

– När jag ser på det efteråt var mina första säsonger där dom bästa. Framför allt rookie-säsongen.

– Den säsongen spelade jag mycket med Don Maloney, men jag, Janne Erixon och Pierre Larouche spelade också mycket tillsammans. Jag och Janne fick jobba och han göra målen. Larouche var samtidigt fantastiskt skicklig, men också en profil.

– Han var inte den som alltid tränade hårdast, men han hade en jäkla touch.



Tredje säsongen i Rangers blev Peter Sundström nedflyttad till farmarlaget New Haven Nighthawks.

– Ny tränare. Ted Sator. Spelet blev lite annorlunda och jag passade inte riktigt in i hans tankar och då blev det inte lika mycket istid.



Efter tredje säsongen i Rangers valde han att återvända hem till Umeå och Björklöven.

– Phil Esposito var General Manager och han erbjöd mig ett kontrakt, men det var tvåvägs. Jag ville ha ett envägskontrakt, vilket vi inte kom överens om.

– Det där drog ut på tiden. Då blev det att jag åkte hem till Björklöven, vilket var tur.