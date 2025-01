Expertens sågning: ”Åt helvete för dåligt”

Sex nederlag på de åtta senaste matcherna har under den gångna månaden lett till att Björklöven förlorat sin topplacering i Hockeyallsvenskan. Nu riktar TV4:s expert Per Svartvadet skarp kritik mot laget.

– I slutändan kokar det ned till att försvarsspelet är för dåligt och arbetsinsatsen åt helvete för dåligt, säger Svartvadet till hockeysverige.se.

Per Svartvadet riktar skarp kritik mot Björklöven efter den senaste tidens svaga resultat.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Förlusten i toppmötet mot BIK Karlskoga i går var Björklövens sjätte nederlag på åtta matcher under den senaste månaden.

Den svaga formen har resulterat i att laget tappat sin position som serieledare i Hockeyallsvenskan. Nu återfinns Björklöven på en fjärdeplats i tabellen med sex poäng upp till Djurgården, som dessutom har en match mindre spelad.

TV4:s expert Per Svartvadet är starkt kritisk till Björklövens prestationer under den senaste tidens kräftgång.

– Det finns ingen direkt enskild punkt att ta på, men vi har sett många bortförklaringar från Björklövens håll. I slutändan kokar det ned till att försvarsspelet är för dåligt och arbetsinsatsen åt helvete för dåligt. Så enkelt är det.

– Det går inte bara säga att man ska jobba hårt, ändra attityd och att det kommer att ordna sig. Alla som ser Björklövens matcher just nu ser att arbetsinsatsen är alldeles för dålig. Det är inget unikt, utan det kommer och går för lag. Björklöven har ett offensivt skickligt lag med många spelare som inte vill smutsa ned sig. Då ser det ut så här.

Vad menar du med bortförklaringar?

– Man hör det vanliga. Att man är ett bra lag, att man jobbar hårt på träningarna. Man ska lära sig av misstagen och kolla video. Man har mycket skador. Det finns ju en sanning i allt detta, men till sist handlar det om att varje spelare är ansvarig när denne kliver ut på isen.

– Där kommer ledarna in, där tränarna ska vara inspiratörer och få spelarna att prestera sitt allra bästa. Det är både spelarna och ledarnas ansvar att det ser ut så här just nu.

”Hur kan man vara så dåliga på en sådan banal och enkel sak?”

En detalj i spelet som Per Svartvadet pekar ut är lagets svaga tekningsstatistik. Laget vinner mindre än hälften av alla tekningar (48,5 procent), där spelare som Axel Ottosson (48,4 procent), Erik Andersson (45,3 procent) och Liam Dower Nilsson (37,8 procent) förlorar majoriteten av sina tekningar.

– Det handlar inte bara om den som tekar, utan även de som står bredvid och ska hjälpa till att vinna puckarna. Hur kan så mycket rutinerat folk vara så dåliga på en sådan banal och enkel sak?

Av den anledningen är Per Svartvadet positiv till värvningen av Felix Girard, som blev klar för en återkomst till Björklöven vid årsskiftet. Den 30-årige kanadensaren har spenderat de senaste två och en halv säsongerna i norska Frisk Asker.

– Det är, liksom Daniel Viksten, en bra spelartyp att få in. Girard var 80-procentig i tekningscirkeln i går och det visar ändå något. Där tror jag Björklöven har en spelare som kommer att göra skitjobbet, oavsett om laget vinner eller förlorar. Det är kanske inte den sexigaste värvningen, men jag tror att han kommer att vara nyttig.

Felix Girard – en osexig men nyttig värvning, enligt Svartvadet.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

”Det säger litegrann”

Samtidigt som resultaten grinat emot Björklöven den senaste tiden har laget även tvingats klara sig utan bägge sina ordinarie målvakter, då Joona Voutilainen dragits med skadebekymmer samtidigt som Melker Thelin varit borta på JVM. I deras frånvaro har juniormålvakten Melwin Asp Cassåsen kastats in i den hockeyallsvenska hetluften.

En inte helt optimal situation, således.

– Visst har det varit så. Det är en vettig punkt att peka på, men försvarsspelet har varit för dåligt under hela säsongen. Man snittar väl fem mål framåt och fyra insläppta varje match, känns det som. Det är alldeles för dåligt. Tittar man på målvaktsligan är det ingen tillfällighet att BIK Karlskoga har målvakter som ligger etta och trea i målvaktsligan, medan Björklöven har Voutilainen på tolfteplats. Detta trots att han spelar i ett topplag. Det säger litegrann om dels målvaktsspelet, dels försvarsspelet.

– Sedan är det lätt att peka på att man har en lång frånvarolista nu, men samtidigt har försvarsspelet och målvaktsspelet varit svagt under hela säsongen. I stället har man räddats upp av en grym offensiv, menar Per Svartvadet.

Förslaget: Plocka in Daniel Rahimi

Innan säsongen började tippade Svartvadet Björklöven som seriesegrare, men att laget inte ska ta steget upp till SHL.

– Jag tror definitivt att man är ett av fyra-fem lag som kommer att slåss om SHL-platsen när allt ska dra ihop sig, men det gäller att få stopp på blödningen. Förluster kan man alltid ta, men just spelmässigt kan man inte gå in i ett slutspel så här. I går åker man ner till Karlskoga för en toppmatch, där viktiga poäng står på spel – och så kommer man ut så ”blöta” och så halvhjärtat. Man tar dåliga beslut, har dålig inställning och låg tävlingsattityd. Det är oroväckande. Kan Löven gå upp? Ja, men då behöver man göra ändringar både i spelet och i truppen.

Enligt Per Svartvadet behöver Björklöven få in en rutinerad målvakt som kan avlasta Joona Voutilainen, likt värvningen av Niklas Svedberg förra säsongen.

Samtidigt vill han se klubben följa i Växjös fotspår och plocka tillbaka en trotjänare från hockeypensionen.

– Jag tycker jag att man damma av Rahimi. Låt han träna hårt på is under fyra veckor, då kommer tävlingsnivån att höjas och det kommer att bli lite obekvämt. Det räcker med att han spelar tolv viktiga minuter per match. Han kan säga åt familjen och frugan att han satsar fullt på Björklöven i vår för att de har en bra chans att gå upp. Den spelartypen som Rahimi är finns inte att värva, men det finns ju en sådan rätt nära isen redan, säger Svartvadet och avslutar:

– Varför inte? Det är tre månader kvar av säsongen. Om han börjar träna hårt och spela lite matcher kommer han vara i god form till slutspelet. Där har Björklöven en billig, bra och hemvävd lösning.