Ledin vill ge talangerna en andra chans: ”Vi vill vara ett bra alternativ”

Under ledning av före detta SHL-profilen Per Ledin har Sunderby SK gått från att sakna juniorlag till att etablera sig i regionserien för J18.

Med högt uppsatta mål vill den norrbottniska klubben ge spelare en andra chans till en elitkarriär.

– Vårt jobb blir att få dom att tro på sig själva och se en ny väg fram med sin hockey, säger Ledin till hockeysverige.se.

Den förre SHL-profilen Per Ledin är numera juniortränare i Sunderby SK.

Foto: Bildbyrån & Privat (Montage)

Sunderby SK, det är där vi idag hittar en av elitserietidens största profiler genom alla tider, Per Ledin. Han är nu inne på sin tredje säsong som huvudtränare för klubbens J18-lag.

Sunderbyn? Okej, det är inte den förening det skrivs om varje dag.

– Sunderbyn är en sexsektionersförening och gigantiskt stora. När jag började i föreningen var hockeyns J16, J18, och J20 nedlagt, berättar Ordföranden Patrik Knochenhauer, för hockeysverige.se och fortsätter.

– Killarna spelade hockey till det att man var U15-spelare. Sedan var du tvungen att sluta. Jag tyckte det är var katastrof. Luleå Hockey gör sina ”picks”upp till U16. Sunderbyn har en så passa bra verksamhet att många från klubben blir upptagna till Luleås U16-verksamhet. Då har det inte funnits nog med spelare kvar för att köra ett lag i Sunderbyn.

– Det har då dessutom sällan funnits ledare kvar som varit villiga att ta hand om spelare som blivit utkastade av Luleå Hockey. I stället har man lagt ner.

Det här tyckte Patrik Knochenhauer att klubben borde göra någonting åt.

– Från U16 behövde ha externa ledare och inte föräldrar. Det var första vi gjorde. På det laget är det inga direkta krav förutom utbildning. Dit kom spelarna som stukade människor som fått ett nej först till TV-pucken och sedan i Luleå Hockey. Livet var inte så bra.

– Vi tog hand om dom killarna så att dom fick fortsätta göra sin dröm, att spela hockey helt enkelt.

– Där har vi inte haft en så jättestor kravbild. Däremot vill vi förbereda killarna för U18-hockey och förhoppningsvis även på livet i stort. Vi försöker lära killarna vad som är rätt eller fel. Lite mer matchning, momenten som powerplay, boxplay och killarna börjar så smått att ”rollas”. ”Vart passar min spelstil in?” och så vidare. Det jag tror vi är ganska ensam om är att i Sunderbyn tävlar vi om platserna i laget. Det finns varken nepotism eller business som påverkar istid.

– När killarna var redo för 18-verksamhet sa vi ska köra vi den ordentligt. Vi ska ge killarna en chans att spela i regionserien som är en form av elit.

– Det är inte så bra att i Sverige säga att man har ett högt mål. Speciellt inte i Norrbotten. Vi fick också mycket emot oss. ”Vilka tror ni att ni är? Ni kommer aldrig klara det där. Typiskt Per Ledin och dig, Patrik.”

”Per gör det till 140 procent”

Trots kritiken fortsatte man tro på målen klubben satt upp.

– Vi fick då också inse att vi måste ta jobbiga beslut. Jag hade varit emot Luleå Hockeys uttagningar, men såg att när vi gjorde den här satsningen var det ganska många som sökte sig till oss. Vi kunde inte ta hand om alla utan var tvungna att göra något typ av uttagning.

– Vi kunde inte säga att alla Sunderbyn-killar skulle få vara med eftersom dom som kom utifrån sa: ”Är det inte bästa laget som man tar ut kommer inte vi.” Då skulle vi bara haft tolv spelare.

– Alla fick anmäla sig och sedan bestämde vi vilka som skulle rymmas i den här 24-mannatruppen. Några av Sunderbyn-killarna blev utanför. Det här blev det media om och allt kändes jättejobbigt.

– Vi fick till verksamheten och när Per ger sig på någonting då gör han det till 140 procent, vilket kan vara på både gott och ont, skrattar Patrik Knochenhauer

Per Ledin var då ny som tränare och hade aldrig coachat något lag tidigare.

– Efter två år tog vi steget upp till region, men insåg att killarna som gjort en jättebra resa inte längre fick vara med i J18 eftersom dom var för gamla. Då startade vi J20.

– Vi är i en fas där kostymen börjar kännas ganska trång. Det är inte bara ungdomslagen vi ska ta hand om utan det börjar bli en verksamhet som många andra föreningar är intresserade av.

– Det vi har sagt om ”Per Ledins-verksamhet”, om man kan säga så eftersom det ändå är Sunderbyns J18, är att vi vill bli Brommapojkarna utan elitverksamhet. Vi har även A-lagsverksamhet, men har inte ekonomin för att dom ska gå upp i division 1 utan spelar i tvåan.

Per Ledin under en träning med sitt Sunderby SK-lag. Foto: Privat

Visionen: ”Ska finnas ett jättebra alternativ”

Per Ledin:

– Jag var utomlands och spelade. Min son, Felix som är 06:a, hängde med grannen som är 07:a. Hans pappa frågade om Felix ville följa med och träna med Sunderbyn. Felix hakade på.

– Sedan kom coronaåret då allt låg nere. Innan jag drog i väg hade man frågat mig: ”Grabbarna börjar bli stora, kan du tänka dig att hålla i extraträningar. Utbilda spelarna i skridsko och klubbteknik?” Det var helt enkelt så allt började för mig.

– När Sunderbyn sedan startade ett U18-lag frågade klubben om det fanns en möjlighet att jag skulle ta det.

Vad är din vision med laget?

– Den vision vi pratat om är att skapa ett till J18-lag här i stan så barn och ungdomar som växer upp i Luleå kan känna att det går att spela på högsta juniornivån även om man inte kommer in i Luleå Hockey. Det ska finnas ett jättebra alternativ.

– Eftersom Sunderbyn är en breddförening… Växer man upp i Norrbotten vill mer eller mindre alla spela med björnen på bröstet. Man måste samtidigt ha respekt för att juniortiden är en tuff period. Du kanske är sen i puberteten och att selekteringen är ganska hård i just 15–16 års åldern.

– Där vill vi vara ett bra alternativ för dom som vill satsa, kanske är lite sena in i puberteten och inte kom in i Luleå. Lite grann åt det hållet. Det klubben och Patrik Knochenhauer försöka ge var bra förutsättningar och med det fixa ett gym, ett omklädningsrum och så vidare. Skapa en miljö där man känner att vi har bra faciliteter. I den miljön sedan utbilda bra människor och hockeyspelare.

Vad tror du det här betyder långsiktigt för ungdomarna och hockeyn i Luleå?

– På sikt hoppas jag man ska få fram ännu fler hockeyspelare. Också att få ner stressen att man ska vara som bäst när du är 15–16 år. Man måste förstå att det tar tid att bli en hockeyspelare.

– Snittåldern i SHL är 27 år, så du måste först och främst tycka saker är kul, utveckla den passion för det du gör och utöva den ofta som möjligt. Det är vad jag tycker är viktiga hörnstenar att med sig.

– Tittar vi även ur perspektivet att bo hemma, slippa flytta och käka mammas mat, men ändå få en miljö som man har i de allra flesta klubbarna så… Dra ner den här hetsen. Att skynda långsamt.

Per Ledin spelade själv över 700 grundseriematcher i SHL.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

”Målsättningen är inte att vinna serien”

Just glädjen och ha kul med sin hockey, vilket gör att många ungdomar slutar med sin hockey, är något Per Ledin ofta återkommer till i när han berättar om visionen och målbilden för laget och föreningen.

– Det är en balans i det där och man måste hitta en bra kombination i allt där spelarna trivs. En balansgång där man känner av gruppen. Därför är det jätteskönt att vi är ett tränarteam, Jonathan Wictorsson, Pierre Holmgren och Marcus Ekman, som tänker jättemycket i de här banorna

– Framgång och vägen till succé vet vi är att orka träna och pusha sig själv. Där spelar glädjen en stor roll och det gäller då att lyssna av grabbarna. Vi har också en bra dialog med vår Ordförande, Patrik Knochenhauer, om vad gruppen behöver för stunden.

– Det har tagit två ihärdiga år att lägga grunder till att träna lika bra som J18 Elit, ha träningsvilliga killar, förstå en ”playbook”, ”coach available” och så vidare. Den processen har varit stor och grunden lade våra killar födda 2006 och som nu gått upp och blivit ett J20-lag i klubben. Sedan ska 07 och 08:orna försöka föra den här traditionen vidare.

– Jag vill att spelarna ska investera två år för att utbilda sig i fundamentala grejer för att bli bra hockeyspelare och som man sedan kan jobba vidare med. Det går inte att komma ifrån att det är en lång utbildning och det är spelarna själva som måste vilja. Jag känner mig mer som ett verktyg medan det är killarna som ska göra jobbet. Vi vill gärna poängtera viken av att se människan detta gör vi genom att försöka lära känna varje individ. Detta är extra viktigt när många av spelarna kommet till oss ” trasiga” med en sprucken dröm. Vårt jobb blir då att få dom att tro på sig själva och se en ny väg fram med sin hockey. Det är faktiskt ett mycket svårt och tidsödande jobb. Men när man lyckas känns en otroligt tillfredsställande.

Hur står sig U18-laget prestationsmässigt mot lag som exempelvis Luleå och Sundsvall?

– Vi har ingen kultur eller tradition av att spela J18 Elit, vilket gör att lagen som spelat under några år tränar bättre och bättre från yngre åldrar.

– Vi pratar jättemycket med killarna om erfarenhet. Hur skaffar man den? Det går inte att köpa sig erfarenhet utan det måste du få genom att lära dig. På så vis har det varit en jättenyttig första säsong för våra 07 och 08:or som är kärnan i laget.

– Som lag har vi blandat och gett lite grann och det tar tid att lära sig möta olika spelstilar. Vi har mött alla lagen och vissa imponerar mer än andra. Hade vi gjort den här processen tidigare hade vi kunnat stå upp ännu mer. Jag tycker att vi hamnat i den positionen vi ska för att vara ett byalag.

– Målsättningen är inte att vinna serien eftersom vi inte har samma resurser eller möjligheter för att göra det som andra lag har. Målet är att etablera oss i serien och att folk ska känna att man kommit till Sunderbyn för utveckling och sedan gå vidare till nya äventyr, avslutar Per Ledin.