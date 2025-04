”Det känns väldigt bra att ha det här pirret”

Innan flytten blev Patrik Norén sjunde meste spelaren i Leksand genom tiderna.

Nu öppnar han upp om sista året och berättar för hockeysverige.se om valet att skriva på för Malmö.

Kände av tuffa ekonomiska läget: ”Tar någon procent”

Så blev det Malmö: ”Klart dialogen med Leksand funnits, men…”

”Jag känner mer sug efter att spela än en normal säsong”

Patrik Norén. Foto: Ronnie Rönnkvist.

ULLVI/LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Patrik Norén har genom åren varit starkt förknippad med Leksand. Detta trots att han varit i väg och spelat för bland annat Timrå, Almtuna och Skellefteå. Säsongen 2009/10 var han dessutom med om att vinna JSM-guld med Leksand, men nu är tiden i Dalarna över. I alla fall för den här gången. Kommande säsong kommer 32-åringen från Säter spela för Malmö.



– Jag tycker att det känns riktigt spännande att komma ner till Malmö. Det känns verkligen som pilarna pekar uppåt i Malmö med tanke på den säsong laget kommer ifrån efter att ha haft några tuffa år, berättar Patrik Norén för hockeysverige.se när vi ses i Ullvi i utkanten av Leksand för en intervju.



Patrik Norén fortsätter:

– Nu fick Malmö verkligen ihop det på slutet av säsongen. Krånglade sig in i play-in och tog Leksands plats där. Jag tycker att Malmö var mycket bättre än Rögle in den serien. Sedan var man med och bråkade lite med Brynäs.



Patrik Norén spelade endast 31 matcher för Leksand senaste säsongen på grund av en tuff skada och svarade för två mål.



– En ganska stökig säsong personligen. Även för laget och klubben i sig. Jag tycket att jag kom in lite snett i säsongen och är inte alls nöjd med första tio, femton matcherna.

– Det är också lite så i hockeyn att man ibland får ner och hämta andan lite. Jämför jag med säsongen innan var det nog naturligt att det skulle komma en liten reaktion på nersidan förr eller senare då det gått så pass bra.

– Jag var inte speciellt förvånad över att det började så. Jag kände mig inte oroad utan spelade på, gjorde det jag alltid gjort och fortsatte bygga på det jag är trygg i.

– När det gått 15-20 matcher började det vända personligen för mig. Spelmässigt blev det bättre och bättre hela tiden.

– Den offensiva produktionen uteblev egentligen helt den här säsong och det är lite lustigt hur det kan svänga så där. Att gå från ena säsongen där allt studsar med till en säsong där inget studsar med fast jag inte gjorde något annorlunda offensivt. Det är också charmen med hockey, att det går upp och ner.



Du gick från + 28 till -5, hur kunde det bli en så pass stor förändring?

– Precis. Man får stretcha ut det där lite och kolla över flera säsonger. Plus 28 var kanske inte riktigt en normal säsong. Jag tror att jag under flesta säsongerna legat stabilt på plus.

– Sedan är jag inte heller själv i det utan det är laget. Nu har jag inte koll på den underliggande statistiken, men man får också kolla på hur många mål vi gjorde i spelet fem mot fem förra säsongen kontra den här. Det känns som en rejäl skillnad.

– Vi hade ett spel fem mot fem förra säsongen som jag tyckte bar oss. Den här säsongen hade vi otroligt svårt att göra saker fram. Då är det klart att jag var inne på något mer mål bakåt än säsongen innan och inte på så många framåt. Då blir det ganska tufft i den statistiken.

Kände av tuffa ekonomiska läget: ”Tar någon procent”

Leksand hade dessutom tufft ekonomiskt under säsongen, vilket såklart även spelarna kände av.



– Klart att när sådana saker kommer upp finns det inget positivt med det. Man kan säga vad man vill, att man vill fokusera på hockeyn hit och dit, men det tar ändå någon procent här och där. Energin riktas dit just där och då.

– Jag tror att vi hade fyra raka torsk då det där kom ut. Man kan bara spekulera och det går inte att vet hur saker och ting påverkade, men det är klart att vissa individer, och då dom som hade sign off-kontrakt, blev oroliga. Säkerligen frustrerade också. Irriterade över att man hamnade i den situationen.

– Samtidigt, när pucken släpptes hade inte vi spelare det där i huvudet. Det var just tiden innan och runt matcher det där diskuterades hit och dit. Jag tycker ändå att vi hanterade det på ett bra sätt, men vi är bara människor. När, vilken arbetare som helst skulle säga, det kommer nyheter om sin arbetsgivare, att man inte ska få sin lön skulle jag tro att det också blir vad man funderar på.



Hur ser du tillbaka på din tid i Leksand?

– Jag tycker att det har varit tre fantastiskt roliga sejourer. Jag har varit i Leksand tre svängar, men med lite olika ansikten.

– Första svängen med Junior-SM guld, etablering i A-laget och resan upp till elitserien. Sedan var jag i väg en sväng. Kom tillbaka till SHL där vi inte hade någon höjdarsäsong alls och åkte ur med buller och bång. Jag blev kvar i Hockeyallsvenskan, hade en kanonsäsong och det var riktigt kul med hockey. Alla slöt upp bakom oss, men vi tog tyvärr inte steget upp.

– Efter det gjorde jag en vända till Skellefteå, men det är klart att det är från senaste fem åren jag har starkaste minnen. Leksand valde att ta en lite ny riktning efter det att kvalet blåstes av.

– Leksand fick då chansen att bygga någonting och valde att ta in Björn (Hellkvist). Stöpte om organisationen lite och stakade ut en ny riktning. För min del då jag kom hit var målet, med kontraktet jag hade då, att vi skulle etablera Leksand på allvar i SHL. Vara med och hota om slutspelsplatser framöver.

– Det började väldigt bra med en topp tre placering. Åren efter har det blivit två play in-platser och en kvartsfinalplats. Även om jag inte var med sista tre månaderna var det såklart väldigt snöpligt att vi missade allting senaste säsongen.

– När jag summerar det i stora drag har vi gjort ett bra jobb under åren jag har varit här. Vi har verkligen varit med och tagit Leksand till en bra plats. Jag känner mig ändå stolt över vad jag har kunnat bidra med under åren. Jag hoppas också att folk har uppskattat det för jag och min sambo trivts kanonbra i Leksand.

– Från det då vi kom hit för fem år sedan och inte visste riktigt hur allt skulle bli har vi varit i slutspel alla säsonger utom den senaste. Jobbet har gjorts och nu är det dags för andra att ta vid.

Patrik Norén i Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån/Simon Hastegård.

Så blev det Malmö: ”Klart dialogen med Leksand funnits, men…”

Hur blev just Malmö aktuellt?

– Min agent sköter alla kontakter och håller koll på vart det potentiellt finns platser. Hur marknaden ser ut.



Börjar sådana dialoger med andra klubbar tidigt när du som spelare sitter på ett utgående kontrakt?

– Ja, så är. Det börjar bli tidigare och tidigare när spelare gör klart saker. Jag hade inte någon stress för min personliga del med att något skulle bli klart, utan jag ville spela på och se vad som skulle hända.

– Klart att dialogen med Leksand funnits under säsongen, men jag kände ganska tidigt hur deras intresse kändes. I samband med det pratade jag med mina representanter och sa att jag kände att det var dags för något nytt.

– Då dök Malmö upp i bilden. Jag pratade med Oscar (Alsenfelt) flera gånger även lite med (Fredrik) Händemark, men också med (Tomas) Kollar och Bert (Robertsson). Allting kändes jättebra och det var egentligen på den vägen det var.



När spelade du med Fredrik Händemark senast?

– Det var nog i kvalserien 2013 då vi gick upp. Alltså tolv år sedan.



Hur ska det bli att nu få spela tillsammans igen?

– Det ska bli kul såklart. Tyvärr blir det så när man kommer upp i åldrarna, att man inte riktigt håller kontakten på samma sätt.

– Han har sitt familjeliv och vi har bott långt ifrån varandra. Såklart pratar vi med varandra i samband med matcher, men nu ska det bli kul att träffa på honom lite mer igen. Jag gillar honom jäkligt mycket. Han är en grym spelare och person.

”Det känns väldigt bra att ha det här pirret”

Nu väntar minst två säsonger med Malmö för Patrik Norén.



– Jag har mött Malmö under många år både i Hockeyallsvenskan och SHL. Jag vet inte så väldigt mycket om organisationen i sig, men jag känner väl till alla inom sporten.

– Bland annat har jag spelat med Oscar och Kollar. Bert och Jens (Nielsen) har jag haft som tränare. På så vis känns det tryggt och bra samtidigt som startsträckan kanske blir lite kortare för mig. Dessutom känner jag som sagt ”Frippe”.

– Av det jag hört och från alla som varit där är att man trivts väldigt bra. Det finns grymma faciliteter med gym och alla dom bitarna. Bra träningsmöjlighet. Jag känner mig förväntansfull och att det finns riktigt fina förutsättningar att göra något bra.

Patrik Norén och Fredrik Händemark.

Ronnie Rönnkvist (montage).

Vilka är dina personliga förväntningar av säsongerna?

– Först och främst ska det bli väldigt kul att spela hockey igen. Jag har inte spelat sedan 9:e januari och känner mer sug efter att få spela hockeyn än vad man gjort när en normal säsong tagit slut.

– Eftersom min säsong slutade så pass tidigt kanske abstinensen också kommit lite tidigare. Det känns väldigt bra att ha det här pirret, att jag längtar redan nu vilket jag verkligen gör. Också att kroppen fungerar.

– Personligen vill jag också studsa tillbaka lite från säsongen som var. Jag hade ändå vänt kurva och gjorde min kanske bästa match på hela säsongen, mot Brynäs och vilken blev säsongens sista.

– Det var jäkligt synd att jag skadade mig där och då så det inte blev något mer eftersom det kändes som att det hade vänt och jag skulle öka resten av säsongen. Det är den känslan jag tar med mig in i nästa säsong, att jag ska bygga vidare på avslutningen som var.

– Bara bidra på det jag är bra på. Att vara en stark tvåvägsspelare i framför allt defensiven. Som vi var inne på tidigare ser jag mig inte som en offensiv back, men jag vill vara med och bidra där också.



Hur ska det bli att bo i Malmö?

– Det ska bli riktigt kul att se något nytt. Jag har pratat med många spelare som varit där och har inte hört någon som inte trivts i staden Malmö. Närheten till Köpenhamn. Det finns massvis med saker att se och göra.

– Klart att det blir en kontrast mot Leksand. Vi har trivts i Leksand på alla sätt och vis, men det ska bli kul med lite mer puls och saker att göra. Alla dom bitarna kommer bli som en bonus till hela hockeyäventyret.

Ska bli pappa: ”Mycket nu”

Och mitt i allt ska Patrik Norén bli pappa.



– Exakt. Det är mycket nu på en gång, skrattar Norén och fortsätter:

– Det ska såklart bli otroligt roligt. Alla säger att det är största som kan hända i livet och så tror jag verkligen det är.

– Vi känner båda två att det börjar närma sig. Dagarna går både snabbt och långsamt på samma gång. Det är en lite märklig väntan, men jag är förväntansfull och det ska bli jäkligt roligt, avslutar Patrik Norén med ett leende.