Malmös plan – efter tappet: ”Får vara kreativa”

Malmö Redhawks tappade JVM-stjärnan Otto Stenberg som lämnade för spel i St. Louis Blues organisation.

För hockeysverige.se ger sportchef Oscar Alsenfelt en uppdatering om truppläget:

Spelet bakom övergången: ”Utanför vår kontroll”

Så ersätts Stenberg: ”Får vara kreativa”

Kaptenens framtid: ”Ett viktigt beslut för honom”

Oscar Alsenfelt har haft några händelserika veckor i Malmö. Foto: Bildbyrån/Montage

Malmö Redhawks har lagt Björn Liljander-gate bakom sig och kan nu i stället blicka framåt med Oscar Alsenfelt som ny sportchef.

Alsenfelt presenterades av Malmö på ett sexårskontrakt strax innan jul och har nu haft nästan fyra veckor på plats i sin nygamla klubb. Som en del av uppgörelsen mellan Malmö och Oskarshamn sitter han dock fortsatt på dubbla stolar ett tag till.

– Det funkar bra, det här lösningen var mest för att säkerställa en bra och kvalitativ övergång för Arsi (Piispanen, ny IKO-sportchf) och Oskarshamn och att det blir en naturlig övergång för klubbarna. För min del känner jag att jag kommer in i det successivt mer och mer, säger Alsenfelt till hockeysverige.se samtidigt som han sitter i bilen på väg upp från Malmö till Oskarshamn:

– Det har ju varit enkelt att komma in i det här i Malmö på så sätt att man inte är helt ny här nere utan det är liknande ansikten jämfört med när jag spelade här och man känner fortfarande många i klubben. Då kommer man in enklare än om man hade varit helt ny.

Kallar tillbaka lånespelaren efter skadan

Den 37-årige sportchefen har dock numera ansvar över Malmös lagbygge och under gårdagen blev det klart att skåningarna återkallar Petter Vesterheim från sitt lån hos Mora. Detta för att stärka upp SHL-truppen då Nikola Pasic klev av skadad i lördagens förlust borta mot Brynäs.

Alsenfelt ger dock lugnande besked om Pasics skada.

– Det är inget allvarligt utan vi bedömer honom som dag för dag, säger han.

Petter Vesterheim ska ersätta Nikola Pasic efter helgens skada. Foto: Bildbyrån

Oscar Alsenfelt om tappet av Otto Stenberg: ”Inte vårt beslut”

Att kalla tillbaka Petter Vesterheim från Mora är samtidigt ett sätt för Malmö att bredda sin forwardsuppsättning då de har blivit en man kort. Förra veckan kom nämligen ett plötsligt besked att Malmö tappar stortalangen och JVM-stjärnan Otto Stenberg. 19-åringen lämnade då Redhawks med omedelbar verkan och ska i stället spela i St. Louis Blues organisation framöver.

Nu ger Oscar Alsenfelt en inblick i hur spelet bakom övergången gick till.

– Det var en bra dialog med St. Louis, agenter och Otto direkt där vi försökte väga in alla för- och nackdelar med de olika alterntiven. Från vår sida var vi tydliga med att vi måste få ett besked kring hur det skulle lösas och om Otto skulle vara kvar i Malmö skulle han vara här resten av säsongen. Då var beslutet tvunget att fattas rätt fort och Otto valde St. Louis, vilket de också ville, säger Alsenfelt och fortsätter:

– Vi hade kvalitativa diskussioner med St. Louis men det var Otto som kom från till den slutsatsen själv. St. Louis ville också detta och så är det ju med ett sådant avtal att de har rätt att göra på detta vis. Så det var inte vårt beslut utan det var mycket som var utanför vår kontroll.

Otto Stenberg återvände aldrig till Malmö Redhawks efter JVM. Foto: Ronnie Rönnkvist

Att tappa en spelare som har avtal med en NHL-klubb är dock alltid en risk eftersom att Stenberg i detta fallet var utlånad från St. Louis och då är det NHL-klubben som har det slutgiltiga ordet kring var spelaren ska spela.

– Så är det såklart, lite beroende på hur man skriver avtalet, men det tenderar att vara så att NHL-laget kan styra det.

”Just nu är vi nöjda med truppen”

Ni tappar trots allt en forward, hur går tankarna kring att eventuellt ersätta Otto Stenberg i truppen?

– Vi är väldigt nöjda med den truppen vi har. Nu får vi också chansen att se Petter (Vesterheim) närmare och se hur han ser ut i sin process. Vi ser en stor uppsida i honom och en potential inför framtiden.

Petter Vesterheim har alltså återvänt till Malmö och det kan även bli en längre sejour i Skåne den här gången för norrmannen, som tidigare bara har gjort tre matcher i SHL den här säsongen. Malmö har även Albert Sjöberg på lån hos AIK i HockeyAllsvenskan.

Är planen då att plocka tillbaka lånespelarna i första hand, i stället för ge er ut på marknaden och leta nyförvärv?

– Man får vara kreativa i alla situationer för att hitta de bästa lösningarna. Men som jag sade, just nu är vi nöjda med truppen som vi har till vårt förfogande.

Svaret om Fredrik Händemark: ”Diskuterar alla lösningar”

Annars har Oscar Alsenfelt även fullt upp med att planera Malmös trupp inför säsongen 2025/26. Tidigare under onsdagen meddelade klubben då att de förlänger kontraktet med backkuggen Johan Ivarsson. Men det finns fortfarande flera spelare som har utgående kontrakt, framför allt lagkaptenen Fredrik Händemark.

Händemark är inne på sin tionde säsong i Malmö Redhawks och hans framtid har varit en viktig fråga för Malmö hela säsongen. Både Björn Liljander och Patrik Sylvegård höll förhandlingar med Händemark innan Alsenfelt tog över sportchefsjobb, men ännu är inget klart med Malmökaptenen.

– Det finns inget nytt att säga där. Vi pratar fortfarande och det är två parter som vill samma sak, sedan handlar det om att komma överens om detaljerna och att det ska kännas rätt för alla inblandade, svarar Alsenfelt om Händemarks situation.

Fredrik Händemark har fortfarande inget kontrakt med Malmö efter årets säsong. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Känner du en optimism kring att ni kommer att nå en lösning med Händemark?

– Jag värderar det inte på så sätt ifall jag är optimistisk eller inte. Vi har varit tydliga med att vi vill lösa det och vi är övertygade om att han vill det också. När det gäller sådana här typer av avtal måste det kännas rätt för bägge parter. Det är ett stort beslut som ska fattas och då får man respektera att det tar lite tid.

När du säger att det är ”ett stort beslut”, menar du att ni diskuterar ett längre kontrakt?

– Vi diskuterar alla olika lösningar och försöker vara kreativa. Det finns flera alternativ och oavsett om det är ett långt eller ett kort kontrakt är det en viktig spelare för oss och det är ett viktigt beslut för honom med tanke på hans ålder och vad han vill i framtiden. Han har varit här länge och det är mycket som spelar in. Oavsett om det blir ett långt eller ett kort kontrakt är det fortfarande ett stort beslut, både från vår och hans sida, avslutar Oscar Alsenfelt.