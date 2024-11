Därför återvände stjärnan till Timrå

Efter tolv matcher i NHL så är Oliver Kapanen nu tillbaka i Timrå IK igen.

För hockeysverige.se berättar finländaren om beslutet att återvända – samt bekräftar att det blir SHL-debut i morgon.

– Jag är redo att spela igen när pucken släpps, säger 21-åringen.

Oliver Kapanen är tillbaka i Timrå igen efter tiden i Montréal Canadiens. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

TIMRÅ (Hockeysverige.se)

Det var länge ovisst om Oliver Kapanen skulle spela den här säsongen för Timrå i SHL eller för Montréal i NHL. Nu inledde han säsongen i Kanada, men för bara några dagar sedan bestämdes det att han skulle lånas ut till Timrå resten av säsongen.

– Allt var bra, precis som jag hade förväntat mig att det skulle vara. Montréal, staden och laget var bra, berättar Oliver Kapanen då hockeysverige.se träffar honom i en bullrig korridor i Timrås hemmaarena för en kort intervju.

Hur upplevde du intresset kring dig i Montréal som är en hockeystad?

– Montréal har en fantastisk fan-base. När du går runt i city får du känslan av alla där lever för hockeyn.

– Matchdagarna går folket där runt med matchtröjor på gatorna. Det var riktigt coolt att se.

Debuten i Montréal Canadiens: “Ganska nervös”

Oliver Kapanen hann med att spela tolv matcher med Montréal innan det bestämdes att han skulle återvända till Sverige.

– Debuten? Jag var ganska nervös. Vi mötte Boston på bortaplan och det var också ett bra ställe att spela på.

Oliver Kapanen fick spela tolv NHL-matcher för Montréal. Foto: David Kirouac-Imagn Images

21-åringen från Sundsvall (Jo, han är född där då pappa Kimmo Kapanen spelade där) har nu fått möjligheten att spela för samma organisation som finske legendaren Saku Koivu gjorde mellan 1995 och 2009.

– Klart att det betyder något för mig. Jag hörde mycket om Saku då jag var över där. Han var deras kapten (nio säsonger) och har en fantastisk historia i klubben.

– Det gör såklart klart lite extra för mig att höra allt vad Saku gjort för Montréal. Det var kul.

Har du pratat med Saku Koivu om vad du har att förvänta dig i Montréal?

– Nej, jag har aldrig pratat med Saku. Förhoppningsvis får jag göra det någon dag, säger Oliver Kapanen med ett leende.

Oliver Kapanen är tillbaka i Timrå – debuterar i morgon

Nu är Oliver Kapanen alltså tillbaka i Timrå.

– Både jag och klubben hade känslan att det bästa för mig var att jag skulle komma hit för att ta nästa steg till NHL.

– Nu är jag här, ska träna hårt och spela bra. Förhoppningsvis ska vi vinna många hockeymatcher och vara ett bra lag i slutspelet. Det är mitt mål.

Kimmo Kapanen fick till slut tillbaka sonen Oliver till Timrå. Foto: Bildbyrån & Alamy

Kapanen var i Timrå även under försäsongen och har fått ett bra intryck av sin nya klubb.

– Jag var här under sex veckor innan jag åkte över till Montréal. Jag spelade några träningsmatcher så det är inte så mycket nytt för mig nu då jag är här igen.

– Det var sex viktiga veckor för mig. Jag lärde känna killarna, spelsystemet och coacherna. Det var bara för mig att hoppa in och ge det ett par dagars träning att komma in i allt, jetlag att allt det där, och det känns bra att vara här igen.

Vad har Montréal sagt om din framtid?

– Det är nöjda med mig. Det finns några saker jag måste förbättra, men jag hoppas att jag nästa säsong är redo för att spela i NHL.

Kommer du spela för Timrå mot HV71 på torsdag?

– Ja, jag är redo att spela igen när pucken släpps, avslutar Oliver Kapanen.