Oklar framtid för centern: ”Pratat med allsvenska klubbar”

Carl Mattsson lämnade Luleå för att utvecklas i Vasa Sport i finska Liiga.

Flera Hockeyallsvenska klubbar har nu visat intresse för att värva centern som har gjort sitt i Vasa.

— Jag har inte tagit något beslut än och är öppen för det mesta, säger Mattsson till Hockeysverige.se

Carl Mattsson lämnar Vasa Sport

Luleåfostrade Carl Mattsson har spelat för Vasa Sport i finska Liiga under de två senaste säsongerna. I år tog det slut i kvartsfinalen när laget åkte ut mot Lukko. För Mattsson innebar detta även slutet på tiden i Vasa då centern har ett utgående kontrakt och inte fick en förlängning.



25-åringen har i nuläget inte gjort klart med någon ny klubb och framtiden är än så länge oklar. För Hockeysverige.se berättar Mattsson om tiden i Finland samt hur han ser på framtiden.



— Jag har ingenting klart just nu och är öppen för det mesta. Jag är väl öppen för Sverige, Finland och övriga Europa. Det var verkligen ett brett svar, skrattar Mattsson och fortsätter.



— Jag kollar överallt just nu, men jag har pratat med många allsvenska klubbar så det finns intresse men har inte tagit något beslut än. Sen finns det några intressanta ligor nere i Europa som är riktigt bra också. Skulle någonting komma upp där så kan det ju vara av intresse, så jag stänger inga dörrar.



Kan du säga något konkret angående vilka klubbar du har pratat med?

— Just nu i det här skedet så tror jag att jag kommer hålla det för mig själv. Det kommer säkert bli lite mer klarare framöver men just nu så kan jag tyvärr inte säga något där.

Flytt tillbaka till SHL: ”Det hade varit prio”

Mattsson vill för närvarande inte säga något specifikt om var han kommer hamna till nästa säsong då han har kontakt med flera klubbar. Framför allt ska det finnas ett intresse från Hockeyallsvenska klubbar för att värva centern.



Själv berättar Mattsson att han kollar brett men endast i Europa. Att spela i USA eller Kanada verkar inte vara aktuellt för centern. Innan flytten till Vasa spelade Mattsson för Luleå i sju säsonger, både som junior och i A-laget. Att spela i SHL igen ser han som sitt mål.



— Det hade ju absolut varit i prio såklart och man kollar ju på det också och finns det sådant intresse så prioriteras det helt klart, det hade varit väldigt kul absolut.



Om du fick bestämma själv då, vilken klubb skulle helst vilja spela i?

— Ja, det är ju väldigt svårt att svara på just nu som det ser ut i min situation. Man har ju sina drömdestinationer men det är så svårt att gå ut med dem så här, säger Mattsson lättsamt.



— Sen ligger ju Luleå Hockey alltid nära hjärtat, när jag är härifrån och jag spelade där förut. Om det någon gång skulle bli aktuellt så är det högintressant. Men det säger jag inte. Om det kommer fram så ska man vara ödmjuk inför det svaret också. Det är inget jag väntar på. Jag försöker förtjäna det också.



Mattsson berättar att han lämnade Luleå då han ville utveckla sitt eget spel. Han menar att Finland och Vasa var den perfekta miljön då centern fick en större roll i laget. Mattsson ville förbättra sitt spel för att sedan kunna komma tillbaka till SHL så småningom.

Senast Carl Mattsson spelade i Luleå och SHL var 2023. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån.

Utvecklingen i Finland

Sett till Mattssons poängproduktion har den förbättrats en del under de två senaste åren. Under sin första säsong i Vasa gjorde Mattsson 23 poäng på sina 57 matcher. Säsongen därpå blev det lite färre där han stod för elva poäng på 58 matcher. Centern förklarar att det beror på att han fick en mer defensiv roll i sin andra säsong med klubben, vilket också var bra för hans utveckling.



— Jag ju tagit steget som jag har varit ute efter med den flytten från Luleå – att få utvecklas och bli mer bekväm i en större roll. Att få en liten push i utvecklingen och på så sätt bli en mer offensiv kraft som jag också har varit i juniorhockeyn. Jag har känt att jag har haft det inom mig men inte riktigt kunnat ta fram det. Det var helt klart ett mål med flytten och jag är nöjd med hur det blev, säger Mattsson.



Tycker du att det var enklare att utveckla ditt eget spel i Finland än i Luleå och SHL?

— Ja, det skulle man kunna säga till slut med att facit i hand. Jag hade en bättre roll, det gjorde ju mitt. Sista året hade jag kanske velat ha lite mer poängskörd framåt. Jag hade ju en annan roll också i laget, än det första året. Utifrån rollen är jag väldigt nöjd hur jag spelade mitt spel, ett bra tvåvägsspel. Med det jag hade i bagaget när jag kom dit kontra det jag kommer ut med nu så är jag nöjd.



Mattsson fick den utvecklingen han ville och ser nu fram emot att kunna ta sig an större roller i vilken klubb han än hamnar i. Det ska bli intressant att se var centern landar och följa den fortsatta utvecklingen.



Du är tillbaka i Luleå nu, antar att du kommer du följa finalen?

— Jajamän. Det blir jäkligt kul, man spelade ju förra finalen så det är kul att se hur det går här, säger Mattsson, som var med sist Luleå tog sig till final 2022, avslutande.