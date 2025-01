”Ska bli spännande att se vad han kan uträtta här”

Jacob de la Rose har blivit en nyckelspelare i Fribourg-Gottéron. Nästa säsong kommer Tre Kronor-profilen att tränas av Roger Rönnberg.

– Det ska bli kul. Jag hade chansen att ha Roger under mitt första JVM i Ufa, berättar 29-åringen för Hockeysverige.se.

Jacob de la Rose och Roger Rönnberg återförenas i Fribourg-Gottéron nästa säsong.

Foto: Alamy och Ronnie Rönnkvist.

Med en ny offensivare roll har Jacob de la Rose blivit en av Fribourg-Gottérons viktigaste spelare. Den här säsongen har han redan svarat för nio mål och totalt 23 poäng på 39 omgångar. Dessutom förlängt sitt kontrakt med klubben till och med 2026/27. Inte nog med det. Till nästa säsong får han dessutom en ny tränare i form av Roger Rönnberg.



– Det ska bli kul. Jag hade chansen att ha Roger under mitt första JVM i Ufa. Jag vet vad han står för och vilken typ av hockey han vill spela, säger Jacob de la Rose till hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan har jag såklart sett hans framgångar i Frölunda, så det ska såklart bli kul att få en svensk tränare här nere. Det ska bli spännande att se, med Rogers C V, vad han kan uträtta här nere också.



Vad var det som fick dig att lämna Sverige 2022 för att flytta ner till Schweiz?

– Möjligheten kom upp när jag var hemma i Färjestad. Det kändes som en kul möjlighet att få testa på. Jag kände också att jag inte heller var riktigt klar utomlands.

– Min sambo var samtidigt gravid så skulle vi göra flytten så var det bäst att göra den då än när barnen växt upp och det blir skolplikt.



Vad var och har varit den största omställningen hockeymässigt?

– Det är en väldigt annorlunda hockey här jämfört med SHL. En mer öppen hockey och fler chanser åt båda håll.

– Jag har fått en mer offensiv roll än dels under mina år i NHL, dels under året jag var hemma i Färjestad. Det har varit kul att få spela lite mer offensiva minuter, vilket jag egentligen inte gjort sedan hockeygymnasiet i Leksand. Kul att ha fått damma av lite offensiva kvalitéer också.

”Riktigt kul med så många svenskar i laget”

Jacob de la Rose har bland annat spelat i Montréal som är en hockeytokig stad och givetvis går det inte att riktigt jämföra med hur intresset för laget och hockeyn är i Fribourg.



– Det går inte att jämföra eftersom Fribourg är så mycket mindre stad. I Schweiz är det en av de hockeytokigaste städerna eftersom det är enda sporten som är här.

– Vi har slutsålt varje match och ett grymt drag på läktarna så det finns ingenting att klaga på. Det är ett otroligt intresse kring laget. Klubben har aldrig vunnit mästerskapet så alla fans suktar efter att få vinna.

Foto: Bildbyrån. Jacob de la Rose är ett återkommande inslag i Tre Kronor.

Att 29-åringen trivs med tillvaron i Schweiz råder det inga som helst tvivel om.



– Nu för tiden, med två barn, är jag inne i det livet, skrattar Jacob de la Rose och fortsätter:

– Grabben har börjat på förskola här så på mornarna släpper antingen jag eller sambon av honom där. Sedan är det ner på hallen för att träna. Så en sak som är säker är att jag har fullt upp hela dagarna.



Ni är ett gäng svenskar i klubben, hur tajta har ni hunnit bli?

– Det är riktigt kul med så många svenskar i laget. (Lucas) Wallmark har jag känt länge, över tio år. Egentligen sedan U16-landslagetstiden. Det har varit kul att fått spela med honom igen.

– Första säsongen var det bara jag och (Marcus) Sörensen här. Vi blev väldigt tajta eftersom vi var enda svenskarna i laget. Vi båda och våra familjer har umgåtts väldigt mycket.

– Sedan har det fyllts på med svenskar, (Andreas) Borgman och (Jakob) Lilja.

”Jag har svårt att känna glädje över mina insatser om det inte går bra för laget”

I Fribourg-Gottéron spelar även 39-åriga Ryan Gundersen som under många säsonger var en av SHL:s bästa spelare.



– Man har svårt att tror att han är så gammal som han är. Han håller fortfarande en sjukt hög nivå. Under alla mina tre säsonger här har han varit vår bästa back.

– När jag ser hur proffsig han är på och utanför isen blir jag inte förvånad över att han kan hålla den nivån han gör. Ett superproffs uti fingerspetsarna som tar hand om kroppen och tänker på vad han äter och dricker.

– Han är en perfektionist. Dessutom är han hur snäll som helst. En grym människa och lagkamrat.

Foto: Alamy och Ronnie Rönnkvist. Den evigt unga Ryan Gunderson är fortfarande en toppback.

Vad har du utvecklat mest som hockeyspelare sedan du kom till Schweiz?

– Jag vet inte om jag har utvecklats. När man kommit upp i den här åldern handlar det om att bibehålla styrkorna man har.

– Sedan har jag såklart, som jag sa tidigare, fått lite mer offensiva minuter, och kanske utvecklat lite mer spelet med puck även om jag haft det i mig hela tiden.

– Jag har inte riktigt spelat ut i den rollen under mina tidigare senior-år, så det har varit kul att fått ta fram det lite också.



Hur ser du på den här säsongen för dig och lagets del?

– Vi hade en otroligt tung start som lag. Ny tränare (Patrick Emond) från början av säsongen.

– Tränaren vi hade fick sparken i mellandagarna och vi fick in en ny kille (Lars Leuenberger) som ska vara ass. coach till Roger nästa säsong. Nu har vi hittat tillbaka till det spelet vi hade förra säsongen när vi komma tvåa i serien.

– Jag tror att det är runt elva matcher i rad där vi inte har förlorat efter full tid. Det är ett bra ”flow” just nu och hoppas att vi kan bygga vidare på det och ta oss in på topp sex under sista tolv matcherna.

– Nu blev det mycket om laget, men jag har svårt att känna glädje över mina insatser om det inte går bra för laget. Går det bra för laget så är jag nöjd med det.

Jacob de la Rose kommer stanna i Fribourg minst två säsonger till

Jacob de la Rose har alltså förlängt sitt kontrakt till och med säsongen 2026/27.



– Det stämmer. Dels fick jag, Sörensen och Wallmark chansen att göra det förra säsongen. Vi hade egentligen bara den här säsongen kvar, men förlängde det med två år till.

– Grunden till att jag gjorde så är att vi trivs så bar här nere. Dels jag med hockeyn, dels att vi som familj trivs så bra. Det kändes rätt.



Det har även blivit spel för Fribourg-Gottéron-anfallaren i Tre Kronor.



– Det ska mycket till för att jag inte ska säga ja om jag får frågan. Jag tycker att det alltid är en stor ära att få vara med. Samtidigt är det väldigt kul att komma ihop och spela med svenskar. Många av grabbarna som är med har jag dessutom spelat med under åren.

– Alltid grymma veckor, bra stämning och kul att få spela med gamla lagkamrater och kompisar.



Senaste gången du spelade VM var 2023, har du som mål att komma med även det här året?

– Jag måste vara realist också och fattar, när NHL-släpper spelare och man startat 4-nations, OS och VM på hemmaplan, att det kommer vara otroligt attraktivt för NHL-spelarna att tacka ja framöver. Framför allt nu då det dessutom är hemma-VM.

– Stämmer allt, det känts bra, och precis som när jag får frågan om jag vill spela landskamper, så tackar jag ja. Det kommer såklart att bli tuffare för oss spelare i Europa att få vara med i sådana turneringar framöver, men gör jag det bra så kanske att jag har chansen, avslutar Jacob de la Rose.