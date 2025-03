Öppnar upp – efter flytten: ”Hade en bild i huvudet”

Efter sommaren 2023 spelade Herman Hansson endast 32 matcher i SHL.

För hockeysverige.se berättar nu forwarden om den tuffa tiden som föranledde en plötsligt flytt till Oskarshamn.

– Jag hade satt ut en bild i huvudet av att jag skulle gå in och spela, säger den tidigare HV71-spelaren.

Herman Hansson i HV71 och Oskarshamn. Foto: Bildbyrån (montage).

2022 fick Herman Hansson till slut chansen i SHL. Den hårt jobbande forwarden som tagit den långa vägen via Hockeyettan och Kristianstad skrev på ett avtal med HV71. En stark debutsäsong följde och inom ett halvår låg en förlängning på bordet.



Då kom vändningen.



Sommaren inför andra året i Jönköping skadade sig så pass att säsongsdebuten inte kom förrän i januari 2024. Ytterligare en sommar passerade och till 2024/25 var revanschlusten stor. Istället åkte han på en smäll i hemmapremiären mot Skellefteå, som orsakade en armfraktur.



När hockeysverige.se nu möter Hansson är han tillbaka i spel, men inte i HV71, utan i IK Oskarshamn och Hockeyallsvenskan.



– Ja, det känns kul såklart (att bara spela igen). Jag hade en tuff start på säsongen med skador och grejer, så det känns kul att bara få komma in och spela och tillhöra laget, och få spela min roll helt enkelt. Det känns bara kul och positivt, berättar 30-åringen efter onsdagens 1–5-match på Hovet.

– Matchtempot i sig tycker jag inte har varit något problem egentligen. Jag har tränat som tusan och vid de matcher jag inte har spelat tidigare har jag kört extra och hållit på som bara den. Sen skiljer sig spelet lite grann från SHL. Folk är ganska bra tränade här och det går fort, men spelet blir lidande. Det har varit en liten anpassning första tiden, men det är bara kul att få spela. Alla här har tagit emot mig jättebra och välkomnat mig. Det har varit en bra första tid, fortsätter han.

Öppnar upp: ”Jag hade satt ut en bild i huvudet”

Forwarden, med Mörrums GoIS som moderklubb, kom tillbaka efter den där armfrakturen och var ombytt vid sju matcher för HV71 i januari och februari. Minuterna var dock begränsade och vid stängningen av transferfönstret bar det av till IK Oskarshamn.



– Möjligheten öppnade upp sig, det var ju ganska snabba ryck där innan deadline. Jag hade lite andra alternativ också, utomlands bland annat, men jag kände att detta skulle bli bra för mig. Det kändes bra i magen och jag skulle få spela mycket. Det kändes bara bäst helt enkelt, berättar Hansson.



När förstod du att du behövde en annan lösning för att få spela igen?

– Det var egentligen efter sjukskrivningen som jag fick det till mig. Det var i början på januari. Sen var jag med ett tag ändå. Jag kände att jag ville ge det en chans och spelade några matcher, men det var tufft. Jag hade satt ut en bild i huvudet av att jag skulle gå in och spela och bidra, för att sedan leta upp något annat. Det var en tuff smäll där också såklart. Jag är tacksam mot Oskarshamn som ville ta emot mig med så snabba ryck och visade intresse för mig. Det är jag väldigt glad för.



Herman Hansson fortsätter sedan att berätta om den tunga skadetiden.



– Det har varit tufft. Jag hade en tuff skada förra säsngen också. Då kände jag att det här ska jag fixa, och sen åker man på det igen. Då tänker man ”det här har jag gjort förut så det fixar jag igen”. Så man försöker hela tiden tänka positivt och sortera tankar. Träna kan jag ju så det är inte det som är problemet, men man vill spela, vara delaktig och vara viktig, säger han.



Hur har du gjort för att hantera det?

– Man får lägga upp det lite typ vecka för vecka för att känna hur rehaben går. Nu hade jag gips i tio veckor denna gången. Det var ruskigt stelt när jag skulle dra igång. Jag tänkte lite stegvis, det blir lite lättare då. Nästa steg, att gå på is och så vidare.



Har du varit med om något sånt här tidigare?

– Nej det är första skadorna egentligen som har kommit här nu. Det har varit tufft helt klart, men jag hoppas att det är färdig-skadat.

Herman Hansson har ont i hemmapremiären mot Skellefteå 24 september 2024. Foto: Bildbyrån/David Wreland.

”Ruggigt taggade på ett slutspel”

Vid återkomsten efter den första skadan i HV71 hamnade Herman Hansson till slut i ett brinnande ödeskval mot just Oskarshamn. Matchserien slutade 4–3 till HV och därmed får Hansson nu hjälpa laget han spelade ur, nere i Hockeyallsvenskan.



– Ja precis, jag var med förra året i kvalet, men det har inte varit så mycket kring det faktiskt och inte något jag tänkt på heller. Jag känner ju ”Bengan” (Rasmus Bengtsson) sedan innan, (Axel) Landén och några andra, men nej det har inte varit några gliringar faktiskt, det har jag sluppit, skrattar Hansson.



I slutet av januari hämtades Tero Lehterä in till Oskarshamn som ny huvudtränare, men ännu har saker och ting inte riktigt klickat i det nedflyttade laget. Herman Hansson har därmed endast vunnit två av sina första sju matcher i tröjan. Målet kom direkt i debuten och sedan har ytterligare två assist noterats.



Idag, fredag, väntar grundseriens sista omgång, mot Södertälje. Play in/åttondelsfinal väntar för IKO, men man har ändå sin sjundeplats att försvara.



– Ja, jag har kommit in i en lite tuffare tid. En match kvar nu, sedan börjar slutspelet, så vi har sagt att vi ska försöka hitta lite mer rätt nu. Resultat är viktigt givetvis, men det handlar mer om att sätta spelet och få en känsla med sig, att vi är trygga i vårt spel inför slutspelet. Sen får vi se vad som händer, vilka lag det blir och sådant. Det blir en spännande tid och vi är ruggigt taggade på att sätta igång ett slutspel, säger Hansson.

Vill ta revansch i SHL

Samtidigt sitter Herman Hansson på ett avtal som endast sträcker sig över resterande del av denna säsong. Inom en vecka kan han därmed vara kontraktslös.



– Nej, där har jag inga tankar just nu faktiskt. Jag vill göra det så jäkla bra som möjligt här nu, släppa handbromsen och köra sista tiden. Det blir kul med ett slutspel, allt kan hända så det känns bra, säger forwarden.



Känner du att du har någon sorts revansch att utkräva på SHL?

– Ja, det får jag väl ändå säga. Om man ser till första säsongen när jag fick vara hel så tyckte jag att jag gjorde det bra. Jag spelade alla matcherna och fick stort förtroende i den rollen jag hade.

Jag kände att jag skötte mig bra det året. Sen har skadorna saboterat lite, utan att skylla på någonting. Jag tycker att jag har gjort det så gott jag kunnat ändå och försökt bidra med det jag kan. Det är klart, skulle det dyka upp en chans i SHL så vill jag spela där såklart. Så är det, avslutar Hansson.