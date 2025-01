Sportchefen lockade tillbaka ikonen: “Det var mitt initiativ”

Växjö behöver få fart på målskyttet.

Då ringde sportchefen Henrik Evertsson till klubbikonen Robert Rosén – och lockade honom tillbaka till hockeyn.

– Jag är inte orolig för någonting vad det gäller hans comeback, säger sportchefen om Roséns oväntade återkomst.

Henrik Evertsson lyckades locka tillbaka Robert Rosén till Växjö. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Det händer saker i Växjö. Inte nog med spekulationer kring tränarfrågan kommande säsong. Lagets har i dagarna förstärkts med Emil Larsson från Örebro. Dessutom har Robert Rosén aviserat att han är redo för comeback. Växjö ligger just nu tia i SHL och såklart bottnar besluten att plocka in nya spelare i lagets prestation så här långt.

Växjö har som bekant sedan laget tog steget upp till samlat på SM-guld. Totalt har det sedan 2013 blivit fyra SM-pokaler i Lakers prisskåp.

– Jag tycker att det varit en säsong så här långt där vi kanske inte haft mycket stolpe in-studs. På sistone har vi hittat vårt spel och spelat väldigt bra, säger Växjös sportchef, Henrik Evertsson, till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi har däremot inte tagit betalt. Ibland säger man ”fått betalt”, men man får ingenting här i livet utan man får se till att ta det. Där har vi inte riktigt lyckats. Det är ändå vad det går ut på över tid, att faktiskt vinna matcherna. Inte bara föra matcherna och spela riktigt bra även om det ofta hör ihop.

“Mitt initiativ att ställa frågan”

Igår meddelade Växjö att Robert Rosén gör comeback.

– Det är ett led i processen att börja ta betalt. Återigen använder jag det uttrycket eftersom det är vad det handlar om. Att inte bara spela bra utan även göra mål och vinna matcherna.

– ”Robban” är en väldigt, väldigt högt producerande spelare och har så alltid varit. Han gjorde 31 poäng så sent som under förra säsongen. Han tog inte beslutet att dra sig tillbaka för att han var slut som hockeyspelare utan för att han mentalt kände att det var dags.

– Jag ska inte svara för ”Robban” i det fallet, om det handlar om att suget kommit tillbaka. Vi pratar inte om en hel säsong, inte någon barmarksträning och liknande, om det är vad som gjort att han hittat suget. Förmodligen är det en kombination med att han vill hjälpa Växjö i den situation vi är i.

– Han står för väldigt mycket av det vi känner att har kämpat med lite grann.

Robert Rosén kliver ned från läktaren till isen. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Var det på Robert Roséns eller ditt initiativ att han skulle göra comeback?

– Det var mitt initiativ att ställa frågan.

På Växjös hemsida berättar Rosén att Evertsson var den som “tände en gnista” i honom.

– Tillslut kände jag att jag verkligen vill ta den här chansen! Jag är väldigt laddad över att få åka ut i Vida Arena igen och ser fram emot att försöka komma med lite positiv energi till laget, säger Rosén till klubben hemsida.

I somras då hockeysverige.se träffade Robert Rosén för en intervju till serien OLD SCHOOL HOCKEY tyckte han att det skulle vara skönt att inte behöva kliva in i en lång försäsongsträning. Att det inte blivit just någon försäsongsträning för Rosén är inget Evertsson tror kommer medföra några som helst problem.

– Om du gjort den intervjun idag skulle du se att det är samma ”Robban” och inte någon kille som gått upp 25 kilo. Jag har känt ”Robban” sedan han var 17 år och egentligen förvånar det mig att han sa så eftersom han är en träningsnarkoman.

– Jag vet inte varför han tyckte att det skulle bli skönt att slippa sommarträningen, men det kanske är något man säger. Jag är inte orolig för någonting vad det gäller hans comeback. Skulle jag ändå gräva efter någonting skulle det inte vara fysen i alla fall.

Plockar in Emil Larsson: “Han behöver få en större roll”

Under torsdagsmorgonen kom beskedet att Växjö även värvar Emil Larsson från Örebro.

– Emil har haft en ganska tung säsong rent personligen, men där Örebro har gått väldigt bra. Framför allt har Örebro skaffat sig en förstakedja som är hypereffektiv. Då blir det ganska naturligt att den kedjan får mycket av produktiva situationerna i Örebro.

– Vi har mött Emil under en lång tid både i Luleå och Örebro. Han är en av spelarna jag tycker har varit jobbiga att möta. Just för att han är en lite kombination av allt. Skicklig, stor, fysisk och gillar att göra mål. Han har inte gjort så många mål ännu den här säsongen, så jag tar gärna hand om dom målen han har kvar i kroppen.

Var Emil Larsson svår att få loss från Örebro?

– Om han var svår att få loss från Örebro som klubb vet jag inte. Ibland är det så att alla tjänar på någonting.

– Örebro har ett lag som går bra och använde inte Emil så jättemycket just nu. Nu ska jag inte svara för hur Örebro tänker, men jag ser det som ett ganska sunt beslut. Att man kanske ska använda pengarna på annat håll, men jag har ingen aning. Eller att klubben bara tar ett sunt ekonomiskt beslut. Inte vet jag.

Emil Larsson förstärker Växjö. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Ett beslut alla tjänar på”

Jag kanske skulle ställa den frågan till Örebro?

– Ja, det kanske du skulle göra, men ska jag på något vis bedöma det som utomstående tycker jag att det är ett sådant beslut egentligen alla tjänar på.

– Han behöver få en större roll, mer istid och studsa tillbaka samtidigt som vi behöver sakerna Emil står för när han är i form.

Vem blir nästa spelare in i Växjö?

– (skratt) Vi får väl se. Först ska vi bedöma effekten av dom här tillskotten. Sedan har jag alltid haft en klyscha där jag sagt att vi alltid förstärker laget om vi kan göra det bättre. Just nu är det ganska oklart vad som skulle kunna göra laget bättre.

– Två spelare in… ”Robban” är nästan inte en spelare in för oss, men ändock är han ett tillskott. Och sedan Emil. Gruppen ska sätta sig på nytt och den drar nog ihop sig ganska snabbt.

– Sedan får vi se dynamiken i kedjeuppställningar och allt sådant, hur den blir, utan att vi ens tänker tanken att vi skulle göra något ytterligare.

– Jag tror att man slappna av vad det gäller pressmeddelanden just nu, säger Henrik Evertsson.

Tränarspekulationer: “Tycker jag att du ska fråga Björn om”

Det har spekulerats en del kring tränarfrågan i Växjö. Att Jörgen Jönsson kommer att lämna och Björn Hellkvist ska kliva in, men det här är inget som påverkat gruppen enligt Evertsson.

– Det är snarare att den bättre delen spelmässigt har kommit sedan skriverierna börjat. I så fall har det påverkat positivt, säger Evertsson med ett skratt och fortsätter:

– Jag skulle säga att det inte påverkat över huvud taget. Även om vi i Växjö inte bytt tränare ofta är det något som tillhör branschen. Det är inte heller något som skulle ske mitt under säsong, om det nu sker. Det är rätt odramatiskt på det viset.

– Vi hade mycket skador i början och har så haft under egentligen hela tiden även om vi haft en period där vi var relativt skadefria. Man ska inte göra några jättestora analyser mitt i säsongen vad saker beror på. Helt klart har det hjälpt till att vi inte hittat det här ”flowet” i spelet från start. Sedan tycker jag verkligen att vi har hittat spelet mot slutet. Nu gäller det att ta betalt också.

Är det klart att Jörgen Jönsson lämnar Växjö efter säsongen?

– Det sa jag inte. Om det blir så händer det efter säsongen i så fall.

Hur är statusen kring Björn Hellkvist?

– Det tycker jag att du ska fråga Björn om.