Retstickan: ”Man får hitta sina gubbar i AIK…”

Fredric Weigel har som så ofta förr varit i centrum under det här slutspelet. Nu kommer hans Djurgården ställas mot AIK i finalen av Hockeyallsvenskan. Ett lag som Weigel känner väl efter sin tid i ”gnaget”.

– Jag har många kompisar i AIK men vi kommer inte vara polare nu i serien, säger profilen till Hockeysverige.se.

Fredric Weigel i centrum – som vanligt.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgården är klara för final i Hockeyallsvenskan efter ett stort drama i match sju mot Södertälje. Under matchseriens gång var Fredric Weigel, föga förvånande, i centrum. Centern kom på gång efter annan in under skinnet på SSK:arna och bjöd på gester och citat under seriens gång.

Och under gårdagen säkrade också hans Djurgården ett avancemang till finalen. Det efter att Albin Grewe avgjort match sju på övertid.

– Fantastiskt bra. På något sätt tycker jag att vi förtjänar den här segern. Jag tycker att vi var bättre den här matchserien. Att det går till game seven är som det är men jag tycker att vi är jäkligt starka. Vi är skitglada att vi vinner den här matchserien, säger Weigel efter matchen.

Hur var det att se Grewes puck gå i mål?

– Fantastisk känsla. Vilken jävla energi det var och ljudnivån var otrolig. Jag hoppas vi får uppleva samma sak på onsdag.

Fredric Weigel i centrum – som vanligt: ”Man får hitta sina gubbar”

För Djurgårdens del blir det nu någon dags vila innan finalspelet drar igång. Och då väntar inte bara en final, utan även ett derby mot AIK.

Där den värsta rivalen har tagit sig till final efter att ha slagit ut Björklöven och Karlskoga på vägen.

– Det kommer bli jävligt tufft. Det är två jättebra lag. Det kommer vara ett slagfält därute. Nu gäller det att vara noggranna i detaljerna och hitta varandras svagheter i varje match.

Ni har minusstatistik mot AIK i år.

– Men nu är det slutspel och nya förutsättningar. Det är liksom ingenting som vi har i bakhuvudet. Det handlar bara om att det är en ny match varje gång, det har vi lärt oss här att man kan vinna med 7-3 ena matchen och sen torska med 4-0 nästa. En match i taget är det enda det handlar om.

Fredric Weigel var som sagt inblandad i mycket i serien mot Södertälje. Inte minst hade han personliga ”vendettor” som sträckte sig över alla sju matcher. Nu kommer Djurgårdens retsticka att hitta nya ”offer”, i sitt gamla lag.

– Man får hitta sina gubbar i AIK som man ska vara på och hugga på. Jag har många kompisar i AIK men vi kommer inte vara polare nu i serien.