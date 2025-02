”Kommer vara ett sår för Örebro under många, många år”

Tisdagens otäcka händelse i Örebro tynger spelare och ledare i SHL-klubben.

För hockeysverige.se berättar tränaren, Niklas Eriksson om känslorna efter skjutningen.

– Jag tänker på alla barn, ungdomar och medmänniskor i Örebro och Sverige.

Niklas Eriksson, huvudtränare i Örebro. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Elva döda och även en handfull skadade fysisk. Lägg därtill alla som mår fruktansvärt dåligt psykiskt efter skolskjutningen i Örebro. Knappast någon i Sverige har undgått att ta del av dom nästan overkliga händelserna som utspelade sig strax efter lunch igår.



Niklas Eriksson är coach för Örebro i SHL. Precis som oss alla förstod han inte riktigt hur omfattande skolskjutningen var.



– Från början var det inte bekräftat hur många det handlade om och hur stor omfattning det var på det hela, berättar Niklas Eriksson för hockeysverige.se och fortsätter:

– När jag sedan följde det som hänt under gårdagen blev det en större och större klump i magen. Klockan sex, då polisen hade presskonferens och det stod klart att det var en otroligt stor och fruktansvärd händelse med över tio döda, förstod jag att det här var en situation som kommer följa med ens medvetande under en lång tid precis som mordet på Olof Palme och det på Anna Lindh. Händelser som egentligen förändrar ett land i grunden.

– Just det här med skolan, att barnen där är vår framtid. Skolan ska vara en fredad zon. Det här är att gå över ännu en gräns då vi redan idag har väldigt mycket våld i samhället.



Hur mår Örebro som stad i dag?

– Jag har inte varit jättemycket ute på stan, men jag förstår av det lag sett, läst och hört, men också då jag pratat med medarbetare här i ishallen som har barn, att folk är oroliga och rädda.

– Det är viktigt att vi som är vuxna verkligen är vuxna kan prata om det här på ett bra sätt för att ge barn och ungdomar trygghet.

– Idag är det väldigt mycket funderingar och tankar hos människorna här i Örebro, men jag tror att det även är det i andra delar av Sverige. Det här kommer vara ett sår för Örebro under många, många år.

– Förhoppningsvis kan det göra att människor blir mer omtänksamma och bryr sig om varandra.

Eriksson: ”Det måste vara en trygg plats”

Örebro tränade under förmiddagen och givetvis pratade man i laget och föreningen om vad som hade hänt.



– Vi har inte haft någon form av krishantering. Däremot har vi pratat om det. Som jag sa innan, personerna runt laget som har egna barn, hur dom har hanterat det som hänt och vilka frågor som dykt upp hemma hos dom.

– Det är ingen som är direkt berörd, men många är indirekt berörda och har någon som känner någon. Kanske också att någon som gått på den här skolan tidigare. Örebro är inte större än så att det finns kopplingar hela tiden vilket gjort att folk blivit berörda av det här.



Hur mår Niklas Eriksson idag?

– Jag är berörd. Jag blir ofta illa berörd när oskyldiga människor faller offer. Återigen det här med skolan, hur viktig den är för samhället och att det måste vara en trygg plats.

– Den här typen av dåd är också en attack mot samhället och jag tänker i det stora perspektivet när sådant här händer. Vad händer med samhället och vad händer med nästa generation?

– Sedan mår jag själv lite dåligt i magen, men jag är inte drabbad personligen. Jag tänker mer på alla barn, ungdomar och medmänniskor i Örebro och Sverige. Att dom ska få växa upp i ett tryggt och säkert land. När man som barn eller ungdom går till skolan ska känna att man är där för att utvecklas som människa, avslutar Niklas Eriksson.



I Nerikes Allehanda berättar VD:n Andreas Westlund att Örebro kommer hedra offren med en tyst minut under tisdagen, när SHL är igång igen.