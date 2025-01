Stöttar vännen – efter hatet: ”Mer djurgårdare än jag är”

Linus Erikssons uppmärksammade flytt från Djurgården har väckt starka reaktioner.

Efter derbyt mot AIK, går nu tidigare lagkamraten, Victor Eklund, ut och stöttar sin vän.

– Allt hat och sånt där. Jag tycker inte att han förtjänar det. Jag tror att det tar på honom jävligt mycket, säger Eklund till hockeysverige.se.

Victor Eklund och Linus Eriksson. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Efter uppgifter från Aftonbladet om att Linus Eriksson gjort klart med en flytt till SHL och Timrå, kunde Hockeysverige.se i måndags avslöja att JVM-talangen skulle lämna direkt.



Under onsdagen var vännen och lagkamraten, Victor Eklund, tillbaka i Djurgårdens lag för första gången efter JVM. Detta för att spela ett derbyt mot AIK – utan Eriksson.



– Det är tråkigt. Det är en bästa polare som försvinner. Det är klart att det sitter i huvudet, men jag vet inte… jag hoppas att det går bra som fan för honom. Jag önskar honom all lycka till och hoppas att han är bäst där, säger Eklund till hockeysverige.se efter 1–4-förlusten.



Efter avslöjandet bekräftades flytten av Djurgården och inför nedsläpp under onsdagen bröt Niklas Wikegård tystnaden.



– I grund och botten, vill man inte spela i vår förening så ska man inte spela i Djurgården. Det är tråkigt när det händer, Linus är en kanonkille, men vi önskar honom lycka till i Timrå, sade DIF-bossen till TV4.

”Hade det varit jag hade jag tyckt att det var piss”

Wikegårds uttalande kommer efter några dygn där reaktionerna varit många och blandade på sociala medier. Eklund, som spelat med Linus Eriksson hela vägen från U16, menar att han sett en hel del hat på sociala medier. Hat som han självklart väljer att fördöma.



– Tråkigt såklart, men samtidigt så kommer jag stötta honom i det han gör. Tror han att det här är det rätta så stöttar jag honom. Sen… allt hat och sånt där. Jag tycker inte att han förtjänar det. Djurgården är det bästa han vet. Det är synd att det blir så, säger 18-åringen och fortsätter:

– Jag ser ju själv på internet. Hade det varit jag hade jag tyckt att det var piss. Det är synd att det händer. Han har spelat i Djurgården längre än mig och är mer djurgårdare än vad jag är. Jag tror att det tar på honom jävligt mycket. Han gjorde det han tyckte var bäst för sig själv. Jag tror att han önskar att Djurgården skulle stötta honom mer, men ah jag vet inte… det är som det är.



Det är inte ett enkelt beslut, hur mycket har ni pratat om det?

– Det var nog inte planen att det skulle bli just så här, men det är inte jag som bestämmer och inte han heller. Det är väl upp till Wikegård att göra det där. jag kommer inte lägga mig i det där. Jag önskar bara Linus all lycka till.



Hur mycket pratar ni om stressen att ta sig upp och spela i SHL?

– Det är olika. Det är inte som att vi snackar om det riktigt. Det håller jag och han för oss själva. För min del känner jag ingen stress alls. Jag spelar i Djurgården just nu och mitt mål är att gå upp.

Eklund klev in i en förstakedja i derbyt och spelade 17,31 minuter i 1–4-matchen.