Dennis Hall riktade kritik mot domarinsatsen efter helgens förlust mot Djurgården.

För hockeysverige.se utvecklar BIK Karlskoga-tränaren sitt resonemang.

– I vårt fall uppfattas Karlskoga som att vi springer runt med offerkoftan, säger Hall.

Dennis Hall är inte helt nöjd med bedömningsnivån i Hockeyallsvenskan.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

BIK Karlskoga är Hockeyallsvenskans största överraskning så här långt och är i skrivande stund serieledare med fyra poäng ner till Djurgården.

Mycket av hemligheten bakom framgången är såklart även att det är ganska obekvämt att komma till Nobelhallen i Karlskoga som bortalag.

– Jag tror att det handlar om själva klimatet. Jag brukar kalla det flyghangaren. Stor betongläktare. Folk som lever sig in i matcherna och är väldigt patriotiska, säger Dennis Hall till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det tror jag är gör hela känslan. Sedan är det ett bra utbyte mellan spelarna på isen och publiken. Man triggar upp varandra. Publiken ger spelarna energi och spelarna ger publiken energi. När dom två världarna kolliderar blir det en ganska hätsk stämning och tryck i matcherna, vilket jag tror är mycket av det man känner av som bortalag. Tillsammans då med att man får möta en intensiv och aggressiv hockey.

Hur är det att stå på bänken och coacha i den här miljön?

– Nu har jag vant mig. Vissa matcher, tillexempel den i lördags mot Djurgården när det var lapp på luckan och tryck, får jag vara väldigt nära spelarna för att höra vad dom säger.

– Klart att det är häftigt och tycker att det är en av häftigaste arenorna när det är fullsatt. Det blir väldigt ”grytaktigt” och tryck.

Är just slitna ”hangaren” charmen med Nobelhallen…

– Delvis.

… eller behövs det en nu ny eventarena i Karlskoga?

– Jag vet inte. Det var länge snack om att man skulle göra en större ombyggnation. Sedan blev det en penning- och prioriteringsfråga.

– Om jag har förstått det är man inne på att rusta upp hallen på något sätt. Jag tror att många här i Karlskoga nog vill att den ska se någorlunda ut som den gör idag och att man inte gör för stora ingrepp så mycket av Nobelhallen får leva kvar.

Nobelhallen är som en flyghangar, enligt Dennis Hall.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Den dagliga verksamheten är en nyckel

Dennis Hall kom till Karlskoga inför säsongen 2023/24 och inledningsvis blåste det en del kring honom och laget.

Det var inte direkt då att Karlskoga var ett topplag.

– Det är väldigt svårt att göra det när man förlorar sex raka matcher i början, säger Dennis Hall med ett skratt och fortsätter:

– Det naturliga i min position som ny huvudtränare i Hockeyallsvenskan och en klubb där man gjort sig kända för att få väldigt bra betalt per krona hade varit att jag helt enkelt skulle vara jätteorolig för mitt jobb utifrån den situation vi var i.

– Vi presterade ändå så pass att vi rent prestationsmässigt hade kunnat vinna matcherna vi förlorade. Också samspelet mellan spelar grupp och tränargrupp. Och sedan det kanske viktigaste för min personliga del, stödet från Torsten (Yngveson) som var vattentätt hela vägen. ”Skulle någon högre upp ta ett beslut över mitt huvud då går jag också”.

– Det var snarare en väldigt stor frustration än oro över om jag skulle få gå. Så upplevde jag det.

Kunde du fortsätta fokusera på prestationen i stället för att enbart jaga poäng i början?

– Ja, jag tycker det. Som jag sa, att både hos oss ledare och spelare var det en stor frustration. Vi hade också ett spelschema där man på förhand kunde se ”Dom här borde vi vinna mot” och så vidare.

– När det inte blev så byggde det såklart upp en stress hos spelarna ”Varför vinner vi inte?” Gruppen var ändå fantastisk med att hålla fötterna på jorden och se nyktert på vad vi måste göra bättre och vad vi gjorde bra och ville behålla så vi inte började spreta åt alla möjliga håll.

– Där var det ett bra samspel med framför allt kaptensgruppen med att se till att vi hade samma bild av vart vi stod.

Vad är det som gör Karlskoga till ett topplag den här säsongen?

– Jag tror att den dagliga verksamheten är en nyckel. Att vi är extremt noggranna i allt vad det kommer till fysträning, hur vi hanterar återhämtning och hur vi vill bedriva intensiteten på isen.

– Grunden är också att nya spelare som kommer in blir extremt väl mottagna så dom väldigt snabbt känner att dom är trygga. Då blir det tacksamt att ganska snabbt börja prestera i stället för att du ska ha en lång anpassningsperiod, känna in och så vidare.

– Det är något jag tycker sticker ut här. Framför allt är kaptenerna verkligen grymma på att få nya spelare känna att dom snabbt att har en plats.

– Hockeymässigt känner vi oss trygga i spelet vi spelar på. Vi har egentligen inte ändrat på någonting sedan vi satte i gång förra säsongen. Det har satt sig och alla har lärt sig vad som krävs för att vara bra i den här typen av system och identitet.

– Det här har gjort att vi kunnat pumpa på och hitta det här konsekventa. Att man gör saker varje dag. Konsekvent gneta på. Att man sedan aldrig är nöjd utan försöker jobba med saker vi gör bra, men även det som kan bli bättre.

Henrik Larsson har gjort succé i BIK Karlskoga den här säsongen.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Tror att BIK Karlskoga går hela vägen till SHL

Dennis Hall upplever också att stan börjar andas hockey mer och mer.

– Om jag går och handlar är det ofta någon som vill byta några ord. Då tror jag att det är viktigt att jag tar mig tid och gör pratar en stund.

– Publiksnittet har gått upp och, men god hjälp av Djurgården såklart, var det fullsatt i lördags. Det finns ett intresse, men också ett hopp och en tro på något stort, vilket jag tycker märks tydligt.

Ni kommer hamna topp sex, vilka erfarenheter tar ni med er från förra säsongens slutspel så ni inte går i samma fällor som mot Brynäs?

– Fällor vet jag inte om jag håller med om. Jag tycker att Brynäs var i en klass för sig. Vi var så nära vårt max, om inte var på vårt max, som vi kunde vara i semifinalen.

– Vi mötte ett lag med skickliga spelare som helt enkelt manövrerade ut oss över fem matcherna vi spelade. Snarare är känslan från spelarna som är kvar att vi var där och nafsade på Brynäs.

– Egentligen är jag supernöjd med det slutspel vi gjorde. Eftersom vi halkade efter i starten av grundserien fick vi jobba oss tillbaka och hann upp på en sjunde plats, vilket gjorde att vi fick starta med ett play-in mot Kalmar. Där förlorade vi första, men vann sedan två matcher tydligt hemma.

– Efter det fick vi ett Södertälje som vi inte hade slagit under hela grundserien. Vi gick vidare därifrån efter fyra raka matcher, men sedan räckte vi inte till mot Brynäs. Jag tycker ändå att vi gav Brynäs en match och en kamp.

– I finalen räckte inte Djurgården till att ens ta en match av Brynäs. Mycket handlar det om att bygga vidare på ett likande sätt. Sedan är det självklart nya spelare in. Bland annat har vi fått in erfarenhet i Johan Motin och spelare som gjort liknande resor tidigare. Det tror jag kommer bli en viktig krydda till gruppen när det väl närmar sig slutspel.

Förra säsongen hade ni inga förväntningar på er i slutspelet. Nu är det lite annorlunda, hur tänker du kring den press ni som topplag i Hockeyallsvenskan får på er nu då det gäller?

– Med tanke på att vi är där uppe och slåss om en förstaplats i grundserien är det redan nu att vi har en typ av förväntan på oss. Jag tror att det faller sig naturligt att om vi slutar etta har vi ett tryck på oss.

– Sedan kommer vi aldrig betraktas som ett lag folk, experter och allt möjligt tror kommer gå upp. Det kommer vara Djurgården om inte dom som nummer två efter Björklöven. Sedan kommer vi och Södertälje. Så skulle jag gissa och det spelar ingen roll om vi kommer etta i grundserien för det är så det kommer se ut.

– Vi kommer nog inte behöva känna trycket som den här stora favoriten. Det tror jag inte i alla fall. Däremot ser vi det som att vi absolut är tillräckligt bra för att gå hela vägen.

Kommer ni gå hela vägen?

– Ja, jag tror det. Vi behöver se till att vi lär oss av varje toppmöte vi får. Som i lördags. Vi behöver lära oss vad vi göra i dom matcherna, vad vi behöver göra bättre.

– Det finns en kraft och beslutsamhet i gruppen som jag tror gör att vi kommer vara med hela vägen.

Det har blivit en hel del segerfirande för BIK Karlskoga så här långt denna säsong.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

”Uppfattas som att Karlskoga springer runt med offerkoftan”

På tal om Djurgården.

Efter lördagens match mot stockholmarna var inte Dennis Hall speciellt nöjd med på hur storklubbarna bedöms av domarna jämfört med Karlskoga och mindre klubbar.

Han upplever att det är olika toleransnivåer beroende på vilket lag det handlar om.

– Det var inte specifikt mot domarna i den matchen utan en generell uppfattning och känsla. Jag nämnde den mänskliga faktorn. Det jag menar är att det egentligen inte är något konstigt.

– Jag tycker däremot att det är beklagligt. Nu vet jag inte om Djurgården, som i det här fallet, eller Brynäs känner sig missnöjda med domarinsatsen eller bortdömda. Trycket domarna blir då mycket högre i en sådan match än om vi i BIK Karlskoga känner så.

– Då menar jag att det påverkar den mänskliga faktorn när du är ute och dömer. Är det i slutet av en match, vi leder och det blir en halvsituation, blir det lättare att ta upp armen i stället för att få en jäkla ”shitstorm” efter det.

– Det är vad jag syftade på och är min känsla. Så är jag också som person, att om jag känner någonting säger jag det. Sedan förstår jag att hejar du på Djurgården, som i det här fallet, är det klart att du inte håller med. Håller du på BIK Karlskoga håller du med. Det är så här det fungerar.

– Jag tycker inte att man ska ta bort känslan och det här var absolut inte riktat direkt mot Mikael Nord eller Johan Magnusson som dömde oss i lördags. Det är inte vad jag menar.

– Sedan är det så att vi har fått reprimander att vi inte får leva ut i båset som vi gör, gestikulera eller skrika på olika typer av domslut. Egentligen ska vi bara stå där, hålla käften och köpa läget. Vilket vi också har försökt att anamma eftersom vi märkt att något annat inte kommet ge oss någon fördel.

– Om vi tittar runt så levs det ut på andra bänkar också, men som kanske inte beivras eller tas om hand på exakt samma sätt. Återigen, det är vår upplevelse.

– Det är ingen hemlighet att till exempel Oskarshamn fick något mål bortdömt i en match mot Djurgården. Sedan fick Djurgården dömt något till sin fördel i matchen. Då kände Oskarshamn likadant. Mora hade en situation där deras målvakt blev påkörd, (Daniel) Hermansson tyckte inte att det där kändes helt fair.

– I vårt fall uppfattas Karlskoga som att vi springer runt med offerkoftan, men vi känner på det här sättet. Ungefär som när det blir ord mot ord, avslutar Dennis Hall.