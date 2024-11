För mindre än en månad sedan kämpade Dennis Altörn på i J20.

Nu har ledaren från Säters IF gjort sitt första mål i SHL.

– Jag känner att jag kan släppa loss lite mer framöver. Nu är första målet avklarat, säger 19-åringen till hockeysverige.se.

Dennis Altörn jublar efter första SHL-målet. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån/Pär Olert.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



I sin sjunde A-lagsmatch kom första målet för junioren, Dennis Altörn. Ett mål som betydde 1–0 borta mot Timrå. En match som hemmalaget till slut vann efter straffar.



– Det var en riktigt skön känsla, säger Dennis Altörn samtidigt som han spricker upp i ett stort leende då hockeysverige.se träffar honom i Tegera Arena.

– Det varedan i första bytet. Vi startade med tek i egen zon och fick ner pucken djupt. Jon (Knuts) och Hannes (Hellberg) jobbade på pucken som till slut kom upp till backen. Jag intog någon position framför mål. Pucken studsade ut mitt framför mig så det var bara att ha klubban i isen. Jag hade väldigt mycket mål att skjuta på. Det var nästan att jag övertänkte, men det var bara att skicka iväg pucken.

– Det var riktigt kul att se pucken gå in, så jag fick jubla. Det går faktiskt inte att beskriva känslan. Det var något jag inte riktigt har känt tidigare, den glädjen när jag har gjort mål.



Givetvis betyder det en hel del för Dennis Altörns självförtroende.



– Klart att det betyder mycket. Sedan vet jag att min roll i laget inte är att göra poäng eller mål, men det är otroligt skönt för självförtroendet och jag känner att jag kan släppa loss lite mer framöver. Slappna av lite. Nu är första målet avklarat.



Det här var under lördagen. Dagen efter spelade du J20, var det tufft mentalt och fysiskt?

– Det blev inte så många timmars sömn den natten. Vi kom hem strax efter två. Sedan hade vi samling med J20 8.45 på söndagen.

– Jag tycker att det fungerade rätt bra. Klart att jag var lite trött i skallen, men samtidigt var det bara en match. Sedan fick jag vila resten av söndagen. Dessutom hade vi ledigt under måndagen.

– Samtidigt var det hur roligt som helst att komma till grabbarna som jag känt i tre år. Vissa till och med fyra år.

SHL-debuterade – mot LHC: “Suttit i publiken många gånger”

Vilka förväntningar hade du inför säsongen?

– Jag hade egentligen inte så stora förväntningar utan mest fokus på J20. Jag fick rollen som lagkapten där. Sedan att försöka ta varje dag som den kommer i J20, men även fokusera på min egna resa.

– Komma till hallen varje dag och göra mitt bästa och se hur långt det räcker. Jag känner också att jag som sistaårsjunior vill ta vara på sista tiden jag har med juniorerna, så pass roligt som vi har. Helt enkelt ha en så pass rolig säsong som jag kan ha i juniorerlaget.



Med tanke på det du berättar, hur gick då tankarna då man ville ha upp dig i A-laget?

– Superkul. Det är också vad jag haft som mål hela tiden från det att jag kom in som junior här i Leksand. Det blev lite av en dröm som gick i uppfyllelse, verkligen.



Blev du förvånad?

– Ja, det måste jag ändå säga, säger Dennis Altörn med ett skratt och fortsätter:

– Samtidigt är det vad jag verkligen siktat och jobbat mot, så jag kände mest lycka. Det är också något man får förtjäna, så jag kände mig stolt när jag fick frågan.



Den 24 oktober, Leksand mot Linköping i Tegera Arena kom att bli hans första A-lagsmatch.



– Det var här på hemmaplan, säger 19-åringen från Säter och nickar ut mot den nu tomma arenan.

– Klart att det var extra stort att åka in inför hemmapubliken. Jag har själv suttit i publiken många gånger, men att få vara nere på isen var verkligen extra stort.

Dennis Altörn. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Så här långt har Altörn spelat sju matcher och svarat för ett mål.



– Överlag är jag ganska nöjd. Klart att det svänger upp och ner, men jag känner att det blivit bättre match för match.

– Jag har kommit in mer och mer samtidigt som jag känner mig trygg i mitt spel. Man lär sig hur det funkar, tempot och så vidare. Det är bara att fortsätta, tänker jag.



Har just tempot varit största omställningen?

– Tempot och just noggrannheten i besluten, hur hårt straffad man blir annars. Det går väldigt fort i SHL så just vikten av besluten anser jag vara största omställningen jämfört med J20.



Har du känt ute på isen att ”oj, vad gjorde jag nu” vid något tillfälle?

– (Skratt) Klart att det hänt någon gång. Samtidigt känner jag inte att jag gjort bort mig rejält – ännu.

– Vissa situationer uppstår som det inte gör i J20. Framför allt går allt lite fortare och är lite hårdare i närkamperna.

En ledare – från Säter: “Vill leda med exempel”

Dennis Altörn har känt sig välkommen från dag ett i A-laget.



– En superhärlig grupp. Det kände jag från början också och jag blev välkomnad väldigt bra.

– Det är en bra blandning, Vi har Jon (Knuts), Martin (Karlsson) och Oskar Lang som varit här väldigt länge och har rutin i grejerna. Dessutom vissa utifrån. Både från andra städer och länder.

– En bra kombo som fungerar bra. Alla är schyssta så jag trivs verkligen jättebra.



Du är kapten i J20, har du redan börjat ta med dig ledaregenskaperna in i A-lagets omklädningsrum?

– Inte riktigt. Så här i början får jag nog mer se och lära. I J20 kanske jag styr och ställer lite mer. Tar ett lite mer ledaransvar.

– Här finns det redan så många bra ledare så jag försöker se hur dom gör. Till en början i alla fall. Sedan får vi se hur det kommer se ut i framtiden.



Vilka är dina ledaregenskaper?

– Jag är framför allt en som vill leda med exempel. Jag kanske inte är den som pratar mest eller ger mest väsen av mig. Mina främsta egenskaper är att vara en god förebild och, som jag sa, leda med exempel.



Dennis Altörn är uppväxt i Säter, sju mil sydost om Leksand.



– Pappa (Daniel Altörn) har spelat lite grann. Han är från Hedemora från början och var min tränare under ungdomsåren i Säter, från U9 upp till U15. Från U16 har jag spelat här i Leksand. Då blev det också lite mer seriöst.



En av hans lagkompisar, Patrik Norén, kommer även han från Säter.



– Han har jag sett upp till ganska mycket när jag var yngre. Det är inte hur många spelare som helst från Säter. Att då ha en från Säter som dessutom spelade i Leksand var riktigt stort.

Dennis Altörn och Patrik Norén. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad betydde Leksand för dig som barn?

– Jag har varit leksing hela livet. Det har egentligen hela släkten varit. Morfar är riktigt stor leksing. Både han och mormor brukar vara här och se matcherna. Mamma, pappa, morbror, lillebror (Hugo, spelar i Leksand U16) …

– I princip alla håller på Leksand, så det är superkul för mig att få representera Leksand från isen.



Overkligt?

– Ja, lite. Svårt att ta in och allt har gått så fort senaste veckorna. Ena stunden var jag i J20 och hade inte en tanke på att vara med i A-laget. Några veckor senare var jag uppe i sju SHL-matcher och har gjort första målet.



Vilka förväntningar har du på fortsättningen av säsongen?

– Att fortsätta göra jobbet varje dag. Får jag någon mer chans i A-laget, att då ta vara på den.

– J20 är något jag inte får glömma bort på något sätt. Jag är sistaårsjunior och det är där jag än så länge har fokus. A-laget ser jag mest som en bonus.

– Jag vill slutföra säsongen så bra som möjligt eftersom det är mitt sista år som junior. Sedan får vi se vad det blir framöver.



Har någon från juniorlandslaget hört av sig?

– Nej, ingenting.



Finns spel där med i bakhuvudet?

– Inte riktigt och inget jag tänkt på. Det har varit så mycket annat, avslutar Dennis Altörn med ett leende samtidigt som Thomas Johansson, Christer Siik och Rasmus Näsman springer förbi och hälsar.