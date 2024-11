Stjärnans tuffa start: “Då hade jag inte kommit hit”

Carter Camper får fortsätta vänta på första målet och första vinsten i Oskarshamn.

Efter två förluster ger stjärnan sin syn på lagets chanser att nå SHL – och sin egna start i klubben.

– Det kommer kännas bra. Det har gått sex, sju månader utan att jag gjort ett mål som inte varit på mina barn, säger han till hockeysverige.se.

Carter Camper och Zion Nybeck. Foto: Simon Eld och TV4.

För en månad sedan kom den allsvenska bomben. Trots rykten om Björklöven presenterades Carter Camper som ny spelare i Oskarshamn. En riktig spetsvärvning för att ge mer luft under vingarna mot SHL.



Igår (fredag) klev han ut på Hovets is i sin andra match med IKO.



– Det känns bättre och bättre. Det är tufft att komma igång, jag förväntade mig det, men förhoppningsvis känns det mer normalt nästa vecka, säger han till hockeysverige.se efter 3–4-matchen.



Den tidigare Leksandsstjärnan kommer från ett produktivt år i Tappara, men hade inte spelat på nästan sju månader när han gjorde debut i onsdags. Ändå spelade han då mest i hela laget.



– Ja, definitivt trött. Jag älskar att spela mycket så jag tänker inte klaga. Jag har gjort det här så länge så jag kan träna så hårt jag kan, men att komma in i matchform är en annan sak. Matchen idag (igår) är något att bygga vidare på. Förhoppningsvis kan det bli bättre och bättre.



Match imorgon (lördag) också…?

– Jag kunde inte be om en galnare första vecka. Bortaresa i onsdags, sen hit och nu tillbaka. Jag ska ta mig genom morgondagen, återhämta mig och ta hand om mig själv.

“Sex månader utan ett mål som inte varit på mina barn”

Fredagsmötet med Djurgården inleddes på bästa möjliga sätt för Camper och co. Kedjan med Erik Bradford och Zion Nybeck var inblandade i samtliga tre mål i den första perioden och laget såg ut att studsa tillbaka efter lördagens kollaps borta mot BIK Karlskoga.



– Det här är en tuff miljö att spela i, en av de bästa i hela Sverige. Det var kul att vara en del av det igen. Tuff match för oss att ta, men vi gjorde många saker bättre idag än i onsdags, säger Camper.



Djurgården vände sedan matchen till en 4–3-vints trots att Camper kom till både ett halvt friläge och såg ut kvittera med 2,5 sekunder kvar.



– Ja, jag visste att jag hade knuffat in benskyddet, men jag var tvungen att göra vad jag kunde för att åtminstone ge det en chans. Jag trodde att jag kanske skulle ha lite tur där, säger han om det bortdömda målet.



När får vi se dig göra det där första målet då?

– Jag hoppas imorgon (mot Vimmerby), skrattar Camper och fortsätter:

– Det kommer kännas bra. Det har gått sex, sju månader utan att jag gjort ett mål som inte varit på mina barn där hemma. Jag trodde att det skulle hända ikväll, men förhoppningsvis kommer det imorgon.

Zion Nybeck. Foto. Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Jättehyllningen: “Jag är riktigt imponerad av honom”

Trots att tiden i IKO inletts med två förluster är Camper ändå positiv inför fortsättningen – och speciellt sina kedjekamrater.



– Det kommer fortsätta att byggas upp, vi passar bra ihop. Zion (Nybeck) är en väldigt bra spelare, speciellt med tanke på hur ung han är. Jag är riktigt imponerad av honom på många sätt, inte bara i skicklighet, utan även i hur han jobbar hårt och spelar på rätt sätt, säger han och fortsätter:

– Bradford är ett bra komplement för oss båda som stark och hårt jobbande center. Jag är spänd över kedjan och jag tror att det bara kan bli bättre.



Du har mött två allsvenska topplag nu, hur upplever du nivån på ligan?

– Den är stark, jag visste att den skulle vara stark. De kallar det en andraligan, och det är det, men alla jobbar superhårt. Skickligheten i toppen är inte riktigt lika hög som i SHL, men sett till hur hårt alla jobbar och hur lagen spelar så är den stark. Det är bara så hockeyn är i Sverige, men jag är förberedd.



Du har sett laget från utsidan och insidan nu, hur långt tror du att ni kan gå?

– Jag hade inte kommit hit om jag inte trodde att det fanns en chans att gå upp till SHL igen. Tittar man på tabellen så är det fem, sex lag som har den möjligheten beroende på hur man går samman och hur det går. Självklart behöver man lite tur också, men jag tror att det finns mycket potential här och utrymme att växa också.